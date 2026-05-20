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台北市長蔣萬安推出「無菸城市」政策，打算廣設吸菸室，不過同黨北市議員秦慧珠昨質詢時痛斥是「無腦政策」，沒有掌握完整吸菸人口、菸蒂數量、吸菸熱區就倉促推動政策，是錯誤示範；民政局長陳永德也坦言，基層稽查到晚上12點，負擔不小。蔣萬安今則說，任何新政策上路，一定要了解市民跟使用者意見反饋，才能在政策規劃上更周延，「對的事情會持續堅持」。國民黨台北市議員秦慧珠昨質詢時火力全開，稱自己支持無菸城市方向，但政策規劃應完整蒐集資訊，北市府稱年等才能完全完成規劃，一個政策已經推行，但到年底才能規劃完成，這是標準政策規劃的錯誤示範，更質疑要怎麼抓沒有在指定吸菸處吸菸，譬如說要怎麼抓民進黨團總召柯建銘，「我是執政黨，罵得很嚴厲又說我不支持蔣萬安，我覺得這個政策真的是一個無腦政策」。蔣萬安今陪同國民黨新北市長參選人李四川視察吸菸室，對於此事稱，無菸城市在推動前，就先選定大型活動。從去年開始在台北年貨大街，以及今年的台北燈節雙展區，就來示範整個無菸城市的規劃。蔣萬安說，調查有超過九成的市民是滿意的，也有近九成的市民朋友，是認同這樣的管理方式，也就是做好分流，讓不吸菸的朋友避免二手菸、三手菸之苦；吸菸的朋友可以到指定吸菸區。所以，他們在宣布推動無菸城市時候，就已經講得很清楚，在今年底前，來完成規劃。蔣萬安表示，任何一項新政策上路，一定要第一階段了解並彙整市民朋友跟使用者的意見反饋，持續檢視，才能在整體政策規劃上更周延、全面。所以新政策上路北市府才能有所根據，「那對的事情，我們會持續的堅持」。