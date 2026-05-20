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▲總統賴清德發表執政兩周年談話。（圖／記者葉政勳攝）

賴政府提出8年1.25兆國防特別預算條例，但藍白聯手通過刪減4700億元國防預算，其中多項涉及無人載具發展，藍委賴士葆、王鴻薇則指稱無人機產業又有「綠友友」。對此，總統賴清德今（20）日反擊，「國民黨以所謂綠友友做為刪除無人機產業的說法，基本上就是一個藉口！」而這在太陽能產業發展上，國民黨也是如出一轍，可以看出太陽能、光電發展上，「國民黨執政縣市出問題的還更多！」總統府今舉行執政兩週年記者會，由賴清德親自主持，並率副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等團隊出席，談話並以「總統直選三十年，勇敢追求未來」為題闡述執政成果，並回應媒體提問。媒體詢問，無人機預算被刪除對台灣造成的影響為，政府評估可能造成影響為何？包括雷虎等多家無人機業者，皆表達對產業發展的憂心新增，但也有藍委質疑部分無人機廠商是「綠友友」？對此，賴清德表示，無人機的發展，對國防來講非常重要，這不管是在俄烏戰爭、中東戰爭當中都可以看得出來，因此在野黨聯手刪除掉無人機產業的發展，或是無人機的採購，勢必對國防造成嚴重衝擊，那也會影響台灣國防產業的自主發展，對台灣來講非常嚴重，這是為什麼他要說政府一定要亡羊補牢，來發展無人載具產業。賴清德強調，台灣有這個能力、台灣的工業基礎非常好，台灣有能力發展國防自主產業，一方面保護自己國家安全，一方面推動經濟發展。至於國民黨以所謂的綠友友來作為刪除無人機產業的說法，賴清德批評，國民黨利用綠友友這種藉口，不單單在國防軍事的預算上，在太陽能產業發展也是如出一轍，但現在大家能看得出來，太陽能光電的業者其實各黨支持者都有，若現在來看，國民黨執政縣市，出問題的還更多！賴清德說，希望面對國家安全跟產業發展的無人機產業，不要用貼標籤、也不要用抹黑方式來進行刪除，應該回歸國家需要、回歸法律還有預算的審查規定進行，不要預設立場，特別是用莫須有的罪名，用藉口來設定前提，不讓無人機的產業預算進入審議。此外，媒體也問到，在野通過7800億國防預算，影響無人機產業與非紅供應鏈發展，美方是否就閹割版軍購表達關切？在野主張要編在年度預算，政府是否要提追加預算和特別條例進行補救？海馬士多管火箭首期款將在5月底到期，後續又將如何處理？賴清德回應，美國總統川普在川習會後公開表明，美國對台政策沒有改變，美國國務卿盧比歐也多次強調，美國對台政策沒有改變，那換句話說，美國政府已經清楚表明，希望能夠持續維持跟台灣的關係。賴清德提到，他們也特別注意到，國務院在國民黨跟民眾黨聯手大侃軍購預算時，有公開說明，這等於事向中國讓步，當然這也犧牲台灣安全跟台海的和平穩定，所以他剛也提到，政府將亡羊補牢，不管是透過特別條例、追加預算，或是提高年度預算的方式來解決這個問題，讓國防安全能夠完整。至於海馬士部分，賴清德提到，行政院長卓榮泰在行政院加開院會，已經將把2900多億元的軍事採購預算送到立法院，當中也包括海馬士多管火箭，希望立法院能夠儘速審議，也能夠在5月31日以前能夠通過，不要延誤軍事採購。