大台北地區食安監測數據曝光，提醒民眾這幾樣菜「最髒」要當心！台北市政府近期接連公布 3 月與 4 月蔬果農藥殘留抽驗結果。數據顯示，民眾餐桌上最常見的九層塔、芹菜、辣椒竟是不合格率最高的三大魔王，4 月份更有超過 5,831 公斤（近 6 公噸） 的超標蔬果在進入市場前被攔截銷毀，守護市民健康。
🟡 高風險蔬菜警報！這 3 類最容易農藥超標
根據北市衛生局與市場處的監測數據，民眾購買時應特別留意以下「農藥殘留重災區」：
🟡 4 月北農強力攔截：銷毀近 6 公噸毒蔬菜
台北市市場處於 5/12 公布 4 月份臺北農產公司監測結果。抽驗的 995 件蔬果中，共計 53 件不符規定，主要違規項目便是芹菜、辣椒與豌豆。為了防止有毒蔬菜流入市面，北農已於拍賣前完成攔截，總計將近 6 公噸的不合格貨品已全數報廢銷毀，並針對違規農友採取停止供應等嚴厲處分。違規完整名單。
🟡 3 月違規通路：名店、網購都中標 違規品已全數下架
北市衛生局 19 日公布 3 月市售端抽驗名單，58 件產品中 9 件不合格。衛生局強調，針對所有不符規定之產品，已於第一時間命抽驗地點下架不得販售，並移請來源地衛生局處辦，民眾無須過度恐慌。違規完整名單。
台北市衛生局表示，農藥殘留超標違反《食品安全衛生管理法》，可處責任業者 6 萬元至 2 億元 罰鍰；若販售業者無法交代來源，則處 3 萬至 300 萬元罰鍰。衛生局提醒，處理小葉菜類應採「小水流沖洗」加「浸泡 20 分鐘」，才能有效減少農藥殘留。
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根據北市衛生局與市場處的監測數據，民眾購買時應特別留意以下「農藥殘留重災區」：
- 九層塔（羅勒）： 3 月份違規件數最多的品項，不合格率居全類別之冠。
- 芹菜、辣椒、豌豆： 4 月份北農監測出的三大不合格品項，銷毀重量驚人。
- 辛香小葉菜（香菜、韭菜）： 頻繁上榜，因葉面多且施藥頻繁，殘留風險極高。
台北市市場處於 5/12 公布 4 月份臺北農產公司監測結果。抽驗的 995 件蔬果中，共計 53 件不符規定，主要違規項目便是芹菜、辣椒與豌豆。為了防止有毒蔬菜流入市面，北農已於拍賣前完成攔截，總計將近 6 公噸的不合格貨品已全數報廢銷毀，並針對違規農友採取停止供應等嚴厲處分。違規完整名單。
北市衛生局 19 日公布 3 月市售端抽驗名單，58 件產品中 9 件不合格。衛生局強調，針對所有不符規定之產品，已於第一時間命抽驗地點下架不得販售，並移請來源地衛生局處辦，民眾無須過度恐慌。違規完整名單。
- 餐飲名店： KiKi 餐廳（ATT 4 FUN 信義店）的「去頭泰國椒」檢出殺蟲劑。
- 連鎖超市： City super 天母店（遠東都會）的「韭菜」檢出殺草劑。
- 網購平台： 蝦皮購物旗下的「皇市盛宴商行（香菜）」及「大叔嚴選（菜豆）」均被檢出農藥不合格。
- 市售端名單： 包括「詠鑽蔬果專賣店（新天地）」、「胡幫您買」、「放心初蔬果網」與福德市場菜攤的九層塔，以及「寶來蔬菜行」的白蘿蔔。
台北市衛生局表示，農藥殘留超標違反《食品安全衛生管理法》，可處責任業者 6 萬元至 2 億元 罰鍰；若販售業者無法交代來源，則處 3 萬至 300 萬元罰鍰。衛生局提醒，處理小葉菜類應採「小水流沖洗」加「浸泡 20 分鐘」，才能有效減少農藥殘留。