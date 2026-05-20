我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國限定女團I.O.I近期展開10週年重組活動，再度掀起粉絲滿滿回憶。成員請夏、璉靜、有情、SOMI最近登上網路節目《心酸的哥哥》時，也聊起當年參加《PRODUCE 101》的幕後故事，其中成員璉靜竟自爆，公司當年因為沒讓她進入宇宙少女最初出道組，後來直接把她「原生態」送去上節目，甚至連一針肉毒都不願意幫她打，直率發言讓現場笑成一片。節目中，璉靜坦言自己想再挑戰一次選秀節目，笑說：「感覺如果再上一次，我應該可以做得更好。」一旁的SOMI立刻吐槽：「但這樣可能就不會被選上了。」有情也跟著附和，表示少了當時那種青澀感。沒想到璉靜下一秒突然語出驚人，自爆當時自己在公司Starship娛樂其實是「被出道組淘汰的練習生」，所以公司完全沒有為她多做準備。她半開玩笑抱怨公司Starship娛樂太小氣，「公司連肉毒都不幫我打就讓我去上節目了。」一句話瞬間讓全場爆笑。璉靜接著越講越委屈，表示：「不是啊，一般不是都會稍微整理一下嗎？不管怎麼說都是要上電視欸，但公司真的什麼都沒幫我做，我完全是以剛出生的狀態去參加節目。」她還補充，現在回頭看，覺得如果重新參加一次，狀態一定會更好。一旁的請夏也跟著爆料，自己當年第一次看到璉靜時，心裡一直想：「那位朋友為什麼看起來總是很多不滿。」主持人則立刻接梗笑說：「因為沒打眉間肉毒啦！公司連肉毒都不幫她打，也沒幫忙開濾鏡。」幾人一來一往的吐槽，讓節目效果直接拉滿。I.O.I在2016年出道，活動時間不長，不到一年就解散，但至今仍被許多粉絲視為選秀國民女團。當年節目《PRODUCE 101》集結來自各家經紀公司的101名女練習生，透過全民投票競爭出道名額，最終只有11人能以限定女團I.O.I身分活動。璉靜當年一路從淘汰邊緣逆襲，最後以第11名驚險出道，之後再加入宇宙少女成為主唱成員。