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520王品買一送一！18品牌一覽 Uber Eats外送優惠碼：現折100元

▲520王品Uber Eats買一送一，18大品牌外送優惠一次看。（圖／王品集團提供）

12mini隱藏優惠！隨機送金碗：再贈「鍋物買一送一」12張優惠券

▲12mini加碼隱藏優惠！憑隨機送金碗再贈「鍋物買一送一」12張電子優惠券。（圖／王品集團提供）

慕里諾：鮪魚季開吃！三大炸豬排店海陸雙享

慕里諾集團表示，旗下「かつ丼屋 勝急」、「伊勢路–勝勢日式豬排」與「靜岡勝政日式豬排」三大炸豬排店，初夏選用屏東東港捕獲高雄、琉球外海一帶的黃鰭鮪入饌，搭配品牌經典的「玫瑰粉紅炸豬排」技術、厚切後沾裹麵衣酥炸至外熟內生，半生熟鮮美開吃。



勝急推出「酥炸鮪魚海老丼飯套餐」550元，6月還有日本長崎直送的「酥炸竹莢魚豬排丼飯」5 20元；勝政推出「酥炸鮪魚套餐」510元、及「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」490元；勝勢則開吃「蔥鹽鮪魚套餐」540元、「 蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」490元、「醬燒鮪魚腰腹肉」410元。



▲三大炸豬排店開吃「鮪魚季」。（圖／慕里諾集團提供）



今天520網路情人節，王品集團表示，今（20）日起，在外送平台Uber Eats獨家開吃「買一送一」大禮包，18個品牌共307間門市都點得到青花驕酸辣粉套餐、和牛涮和牛黑咖哩丼飯、石二鍋滷味買一送一，火鍋、鐵板燒都划算；12mini隱藏優惠隨機送金碗再贈「鍋物買一送一」12張電子優惠券；Uber One會員輸入優惠碼「會員愛王品」，消費滿499現折100元快收。王品集團推出520網路情人節大禮包，5月20日起，在外送平台Uber Eats獨家開吃「買一送一」，旗下18個品牌共307間門市優惠。，優惠限量10萬組快搶。：比利時巧克力莓果蛋糕「買一送一」158元：酥炸魚柳「買一送一」168元：酥炸唐揚雞「買一送一」120元：燻鮭魚蘿美沙拉&飲品1杯「買一送一」168元：蒜香鮮蝦&玉米濃湯「買一送一」198元：大阪燒豚丸拚唐揚雞「買一送一」299元：日式蕨餅大盛（28片）「買一送一」210元：驕心涼拌酸辣粉套餐「買一送一」249元：和牛黑咖哩丼飯「買一送一」179元：銷魂雞肉飯餐盒「買一送一」178元：冰糖醬滷鴨翅4支「買一送一」210元：海南雞獨饗餐 和 荔枝肉獨饗餐「買一送一」418元：黑麻油燒蛋蛋小份「買一送一」160元：日式和牛咖哩丼「買一送一」209元：日式洋蔥牛丼「買一送一」188元：辣炒咚咚年糕「買一送一」170元：香辣滷味招牌組合（附檸檬冬瓜冰沙）「買一送一」199元：黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐附隨機飲品「買一送一」349元王品集團旗下平價12mini快煮小火鍋，平均月銷20萬鍋，期間限定新品開吃「爆蒜鮮魷嫩雞鍋」；520再推出隱藏優惠。即日起至6月30日，透過Uber Eats App消費12mini快煮小火鍋，就有機會得到隨機贈送的「金碗」造型製作物；憑金碗序號私訊品牌Facebook粉絲專頁，即可黃鰭鮪魚季來了，