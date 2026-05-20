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華語樂壇天后孫燕姿日前帶著《就在日落後》巡迴演唱會在台北大巨蛋演出2場，以深具穿透力的動人嗓音與一首首不敗經典，讓全場數萬名歌迷聽得如痴如醉。在場上她也搭著船造型舞台，像是上演一場奇幻漂流記。向來與台灣有著深厚情感的孫燕姿，演完後念念不忘，昨（19）日在臉書上再度回味台北，並寫下15字心聲：「你問我台北好嗎？真的～很好🫶🏻 Love, 燕珠」，也觸動歌迷的回憶，直呼：「台北有妳更好。」孫燕姿日前在演出現場和粉絲聊天橋段，也首度曝光了自己其實有一位超級可愛、溫柔的台灣舅媽。孫燕姿維妙維肖地模仿起舅媽最熱情、最道地的台灣國語。她笑說，每次只要回台灣見到舅媽，對方就會大喊她的本名：「豔珠啊、豔珠。」不僅如此，為了幫經常要開唱的孫燕姿補身體，舅媽總是在廚房忙進忙出，熱情招呼她：「豔珠，來喝『燕鷗』（燕窩）。」在演唱會當天，這位親切的台灣舅媽也親自坐在台下力挺。孫燕姿特別在萬人面前隔空喊話：「謝謝舅媽的『燕鷗』和雞湯，『豔珠』很歡喜！」惹得全場觀眾哄堂大笑，直呼天后實在太接地氣。回顧2000年在台灣出道即巔峰的歲月，孫燕姿也在舞台上分享了她當年在台北打拚的點點滴滴。她表示，自己非常懷念當年剛到台灣時，住在台北市那間小小的租屋處。那時正值魔鬼宣傳期，每天生活既忙碌又充實，而當時她最期待的快樂，就是把唱片公司聚餐吃不完的「麻辣鍋底」打包回家，隔天丟進一包泡麵一起煮。這碗充滿台灣味的「麻辣鍋煮泡麵」，成了念念不忘的靈魂美食。孫燕姿也很想念那些年坐在唱片公司同事開的宣傳車上，每天穿梭在台北大街小巷跑通告的日子。看著台下許多從她20幾歲一路陪伴到現在的熟悉面孔，以及當年的舊宣傳、唱片工作人員，天后忍不住紅了眼眶，哽咽地對台下鞠躬：「今天能來的舊同事們，我要謝謝你們。」