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西螺鎮黃金粽掀搶購潮！15萬顆預購40分鐘就賣光

▲西螺鎮農會從10多年前開始販售黃金粽，採用大量頂級的在地食材製成。（圖／西螺鎮農會）

▲今（20）日上午8點開放預購之後，到了8點39分西螺鎮農會就宣布15萬顆黃金粽已經預購完售。（圖／西螺鎮農會）

預購者注意！西螺黃金米粽取貨宅配運費方式一次看

▲西螺鎮農會黃金粽預購提供「低溫冷凍宅配」與「現場自取」兩種方式。（圖／西螺鎮農會）

端午節即將到來，近十年引發搶購熱潮的雲林縣西螺鎮農會黃金粽，今（20）日上午8點正式開放預購，沒想到開出15 萬顆的預購量，卻依舊在40分鐘內就賣光，也讓西螺鎮農會宣布預購截止，也讓一大票老饕苦嘆「搶不到啊！」西螺鎮農會從10多年前開始販售黃金粽，採用大量頂級的在地食材，包含雲林台農 76 號「黃金米」、莿桐紅蔥頭、虎尾鎮花生以及雲林肉品市場特產的「雲饗豬五花肉」，最後用雲林古坑鄉優質粽葉包裹，製作出來的肉粽口感 Q 彈且顧胃、不易引發脹氣。2026年西螺鎮農會準備了15萬顆肉粽要提供給全台各地的老饕預購，同時價格維持在每串/10個，每串400元的價位。沒想到今（20）日上午8點開放預購之後，到了8點39分西螺鎮農會就宣布15萬顆黃金粽已經預購完售，黃金米粽已額滿截止預購。不少老饕也苦嘆，「根本買不到」、「不到40分鐘賣光太誇張了」、「希望能有增加數量」、「請問還有機會再開放名額嗎？謝謝」、「秒殺沒訂到殘念，還是恭喜再創紀錄，提前祝福端午佳節愉快」。幸運搶購到西螺鎮農會黃金粽的朋友則要注意，這次預購提供「低溫冷凍宅配」與「現場自取」兩種方式，相關規範如下：低溫寄出日期： 6 月 1 日（一）至 6 月 4 日（四）陸續寄出。宅配運費標準： 購買 1 至 5 串，運費為 210 元；購買 6 至 10 串，運費為 260 元（每件包裹最多以 10 串為限）。注意事項： 外送將視物流實際狀態配送，若遇無法配送之情況，工作人員將會主動通知取消訂單。自取時間： 6 月 5 日（五）至 6 月 18 日（四），每日 11:00 至 15:30 之間。溫度選擇： 宅配一律為冷凍保鮮。若想要常溫的黃金米粽，請務必選擇現場自取（但因人工作業數量有限，現場常溫或冷凍供應將依當天實際狀況而定）。逾期規範： 若自取當天未前往取貨，將視同放棄訂單，或由農會改以冷凍方式讓民眾補取。