我是廣告 請繼續往下閱讀

一定要有實力 才能真正確保和平

總統賴清德今（20）日發表執政兩州年談話，強調堅持守護民主自由生活方式、維持台海和平穩定現狀，並表示將另提特別條例，並透過追加預算、提高年度預算等方式，提升國防力量。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，賴清德談話強調提升國防實力，不是針對任何人、也不是挑釁，而是為了避免戰爭、強化自我防衛，這是最關鍵的。蘇紫雲表示，今年是1996年飛彈危機30年，也是總統直選30週年。賴清德談話，其一是對內彰顯，在「戰爭與和平」的選擇前，台灣人應珍惜現行的生活方式，避免境外勢力改變現狀；第二，在國防預算方面的宣示，則是以具體行動向全世界展現訊號：台灣會捍衛自己，不會變成 Free Rider（搭便車），展現台灣堅毅韌性。他說，無論是編列特別條例、追加預算或擴大年度預算，都是民主憲政下可行的方案，但特別條例最佳、最有效率。第三，對國防的投資還可以產生經濟效益。蘇紫雲指出，賴清德的強化國防政策，一方面可以讓國防自主產業在地深耕，同時產生「國防經濟」效益，投資安全，也是投資經濟，更是投資下一代免於恐懼的自由。至於外界關注的兩岸議題，蘇紫雲分析，中國現行持續操作統獨議題，正是北京設定的戰略敘事與戰場，因此賴清德反覆重申台灣願在對等、尊嚴、不預設政治前提下，與中國進行對話。事實上，從歷史經驗出發，要對話也必須要有足夠的國防作為籌碼，在野黨領袖應以更大格局與智慧應對，「戰爭跟和平並不是依賴敵人的善意就可以達成」。蘇紫雲認為，賴清德也是善意提醒在野黨主席，千萬別掉進二次大戰前姑息主義（appeasement）的陷阱、一次大戰前的和平幻想（illusion of peace），也向國際間點出避免重複「慕尼黑時刻」（Munich moment），向威權主義低頭不會帶來和平，唯有雷根總統的實力維持和平才能真正穩定台海的安全與穩定，「我們都願意對話，但一定要有實力，才能真正確保和平，這是需要在野黨的政治精英去深刻思考的」。