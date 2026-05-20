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「五桐號」，推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，霜料使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，還原泰國街頭最正宗的風味。



▲全家自本週五（22日）起至5月26日限定，門市購買霜淇淋不限口味，兩支只要55元。（圖／全家提供） 📍門市、APP｜5月22日起至5月26日

◾杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾蜜桃山茶花 金萱奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾EVA長榮嚴選 商務艙米果隨身包買1送1，5折（原價29元、特價15元）

◾可口可樂買1送1，5折（原價29元、特價15元）



▲全家5日5好康優惠，活動自5/22起至5/26。（圖／全家中埔雙興店提供） 7-11霜淇淋第二件半價



7-11霜淇淋即起至5月26日前推限定區域優惠，活動期間只要在淡水、三芝、八里、蘆洲、新莊、泰山、樹林、板橋、中和、土城、三峽、鶯歌、三重、五股門市購買霜淇淋，不限支付方式、不限口味，即可享有7-11霜淇淋第二支半價優惠。



且7-11自5月13日起至7月7日前，攜手線條小狗於全台逾7千家推出「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券，實體門市結帳任選2件冰品可以再抽一次。



▲7-11酷聖霜鐵觀音歐蕾新品限定登場，同步加入冰品抽抽樂優惠。（圖／7-11提供）

超商本週買一送一優惠來了！全家自本週五（22日）起門市有霜淇淋6元多吃一支，多款商品下殺買一送一優惠，包括可口可樂、氣泡水平均單瓶都不用15元，另外還有農心安城湯麵、金萱奶蓋雪糕、杜老爺紅豆牛奶雪糕也都有買一送一優惠。全家自本週五（22日）起至5月26日限定，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。霜淇淋5月口味聯名手搖品牌