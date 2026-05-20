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▲嘉義福容voco酒店兩周年慶，推出住宿「買一送一」優惠。（圖／嘉義福容voco酒店提供 www.fullon-hotels.com.tw/voco/cy/tw/）

餐飲也推優惠 對中「0、6、2、7」吃到飽下殺85折

▲嘉義福容voco酒店的「田園西餐廳」推出對身分證數字優惠，對中4碼享有85折優惠。（圖／嘉義福容voco酒店提供）

「天成文旅-繪日之丘」有香氛主題住房 每晚2320元起

▲「天成文旅-繪日之丘」推出香氛主題「平日慢旅．香氛獻禮」住房專案，每晚2320元起。（圖／天成飯店集團提供）

嘉義市世賢路將迎來盛大的「阿勃勒花季」，嘉義福容voco酒店座落於花道首排，歡慶品牌兩週年推出「壽星住一送一」住房專案，館內四大餐廳聯合推出「627系列」全館週年慶餐飲優惠，吃到飽餐廳最優享有85折優惠。嘉義福容voco酒店慶祝兩週年，凡6月壽星於2026年05月24日至06月26日期間預訂，並於6月份入住，即可享有「住一晚送一晚」(需連住2天）的壽星專屬禮遇。不限房型，每房加碼贈送生日蛋糕一顆，提醒此優惠專案房費不含早餐。館內四大餐廳以「627品牌日」為核心，打造視覺與味蕾的盛大饗宴。「田園西餐廳」推出「0627身分證字號優惠活動」，，集滿4碼85折、集滿3碼享9折、集滿2碼享95折。當月壽星還加碼，滿18歲之壽星，最高可再折抵 600元。位於一樓的「Lobby Café」推出「627超值隨手禮」優惠組合，包含下殺4折，僅需 627 元的「4 份蛋糕 + 4 杯飲品」組合，更有近期紅遍社群的「杜拜巧克力」8顆裝特惠以及10杯美式咖啡僅需627元的優惠(可寄杯)，省下近千元的超實惠選擇。天成飯店集團瞄準女性消費旅遊市場，集結旗下品牌飯店推出「平日慢旅．香氛獻禮」，自2026年6月1日至6月30日止，平日週一至週四入住享有官網優惠價。其中嘉義的「天成文旅-繪日之丘」，以純白幾何外觀展現宛如美術館般的優雅姿態，雙人房每晚2320元起，凡入住即贈價值1,080元的天成文旅精萃柔順彈力潤絲精或天成文旅精萃蜂蜜蘆薈潤膚乳乙瓶(二選一)。