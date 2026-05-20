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龍膽石斑生吞手機！過8個月「浮出水面」找回來了

▲陳志東說，鮪豐漁場 2 週前突然傳訊息給他，指稱有隻龍膽石斑過世並在其體內找到手機。（圖／翻攝陳志東臉書）

找回手機心情五味雜陳！5/22舉辦開機召喚儀式

▲陳志東分享這段手機被石斑生吞的驚奇際遇。（圖／翻攝陳志東臉書）

失而復得的驚奇之旅！食材產地記者陳志東去年 9 月前往高雄永安鮪豐漁場採訪，拿著 iPhone 16 Pro Max 為巨大龍膽石斑拍照，沒想到有魚隻突然躍起，撞掉他的手機並吞進肚裡。時隔 8 個月，他接獲漁場通知，指稱有龍膽石斑死亡後撈起剖開，從魚肚內發現了他的 iPhone，也將在近期舉辦開機儀式，看看進入魚肚的手機是否還能死而復生。陳志東昨（19）日臉書上分享這段手機被石斑生吞的驚奇際遇，當時魚池內有 7 尾巨大龍膽石斑種魚，因此也不知道是被哪隻吞下去。事情發生後還有不少人調侃他，指稱要打電話給龍膽石斑、送充電器給魚用，還有人笑稱龍膽石斑用的手機都比自己的型號更新。陳志東苦笑，當時好幾個禮拜，一堆人跟他要電話號碼說要打給那尾魚，甚至有人說要送充電器去給魚用，還有人跟他抱怨魚用的手機比自己用的型號還新。他無奈表示，總之關心魚跟手機的人，比關心他的人多出 100 倍。陳志東說，鮪豐漁場 2 週前突然傳訊息給他，指稱有隻龍膽石斑過世，撈起剖開後，手機就這樣從魚肚子裡掉出來。漁場老闆娘 Jenny 表示，這條龍膽石斑大約 23 歲，身長超過 1 公尺、體重將近 100 公斤。起初陳志東也有些自責，是不是自己的手機害死了這隻魚。而老闆娘 Jenny 則安慰，漁場裡的生命就是這樣來來去去。陳志東指出，他已和對方約好，22 日要到鮪豐漁場在高雄新開的餐酒館，幫這支 iPhone 16 舉辦「開機召喚儀式」，看看這支手機被吞進魚腹 8 個月後還能不能開機。