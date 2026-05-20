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吳青峰近日才對外宣告自己正進入創作的冬眠期，非常享受在台北街頭熬夜散步、盡情放空的悠閒日子，好事也不斷發生，他上週以〈一念之間－在水中〉入圍2026第37屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，今（20）日又傳來喜訊，政治大學正式宣布，吳青峰正式獲選為2026年度傑出校友，他是政大歷年來首位以歌手身分獲選的校友，讓正處於休息期的他收穫滿滿，雙喜臨門。對吳青峰而言，政大時光形塑了他看待世界的方式。回憶起創作能量爆發的時期，當年同時雙主修廣告系、輔修企管與教育系的他，在大三時一口氣修了29與31 學分的高壓生活。在「不可能的任務」中，創作反而變成他的靈魂出口，「各種想法像被板塊擠壓的火山一樣爆發。」 就在最忙的那一年，他邊走邊寫，寫出了人生最多的歌。對於這次獲選為傑出校友，吳青峰表示：「在校園流動的每個角落都有作品誕生。在人生至今日日改變形狀的淤積地上，我常想起那樣的時光，像隱形的錨，然後再次流動。謝謝那幾年在政大發生的一切。」 同時，他也以自身經歷勉勵正在音樂路上的學弟妹，記住有「熱忱」的感覺，因為「連去直面悲傷與痛苦，也是需要熱忱的。」政大歷屆傑出校友名人輩出，包括雲門舞集創辦人林懷民、導演侯季然、新聞主播方念華等人，當年在校園裡就開始創作的吳青峰，現在成為政治大學首位以歌手身分獲選的傑出校友。