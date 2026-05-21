夏季電費每年6月到9月登場！大多數人每到夏天，都要多付大筆電費，荷包吃不消。其實想要節省電費，可以申請台電的「節電獎勵金」，只要用電量比去年同期少，每省下1度電，就能獲得0.6元回饋金，並且取消最低獎勵金84元，改為只要省多少電，就能領多少回饋金。《NOWNEWS》也整理節電獎勵金登錄方法、省多少錢、獎勵規則，讓你一文掌握。
2026節電獎勵申請辦法
若想獲得節電獎勵，民眾必須在今年12月17日前主動登錄台電節電獎勵措施，登錄後只要當期用電度數，比去年同期節省1度，就能獲得0.6元獎勵金，節電獎勵金會在當期電費中扣除，獎勵金上限以當期流動電費為上限。
📌實施時間：即日起至2026年12月17日
📌參加對象：
1、住宅(含住宅公共設施) 、國中小學(含立案幼兒園)之用電戶。
2、國中小學用戶選用「校園空調自動需量反應」之月份不適用本措施。
📌登錄辦法：
1、上網報名：至台電節電獎勵登錄網址登錄參加電號或地址，電號可在電費帳單左上角找到，或是開啟台灣電力APP並登錄，也能找到電號，電號為11碼數字。
2、臨櫃或電話報名：親自至台電服務中心、服務所或撥打客服專線1911報名。
2026年12月17日前（含）報名登錄成功者，自登錄日起在2026年措施期間內各期電費之節電量可獲得獎勵金。
📌獎勵方式：
已登錄之電號當期用電每節省1度，可獲得0.6元獎勵金，節電獎勵金於當期電費中扣除，每期獎勵金以用戶當期流動電費為上限。
📌無法獲得獎勵情況：
1、當期或去年同期非屬住宅（含住宅公共設施）、國中小學及立案幼兒園用電者。
2、當期或去年同期用電度數不及底度者。
3、當期或去年同期曾辦理暫停全部用電、終止契約，以及廢止用電者。
4、當期或去年同期用電種別不同者。
5、過去1年內曾辦理分戶者（含分出戶及被分出戶）。
另外，如果有參加台灣電力APP的「節電集金點」活動，就沒辦法參加節電獎勵金，每個電號只能選一項活動參加，日後若取消「節電集金點」活動，可重新登錄「節電獎勵金」活動。曾經登錄「節電獎勵金」活動，不過暫停全部用電、終止契約的電號，日後辦理復電，要重新登錄才能獲得節電獎勵金。
📌節電度數算法：
每期節電量＝（去年同期電費平均每日用電度數 － 本期電費平均每日用電度數 ）× 本期計費期間實際用電日數
＊負值不計，計算至整數位，小數點後無條件進位
去年同期電費平均每日用電度數＝去年同期電費總用電度數 ÷ 去年同期計費期間實際用電日數
本期電費平均每日用電度數＝本期電費總用電度數 ÷ 本期計費期間實際用電日數
＊平均每日用電度數計算至小數點後第4位
夏季電費是多少？
目前大部分住家是採用「累進電價」收費，依照用電量的級距，電費會逐漸遞增，用的電量越多，要繳納的電費就越多；另外也有時間電價計費，分為尖峰、離峰時間的電價計費，但是一般住家用電量較少，而且離峰時間的用電量也不多，所以幾乎都是採累進電價計費。
冷氣省電5方法
1、更換老舊冷氣：如果家中冷氣已經吹了10年、15年，而且還是老舊的窗型、定頻冷氣，建議要換成「一級能效」的變頻冷氣，不僅能減少碳排放、降低電費支出，還能搭配政府節能補助和貨物稅減免，省上加省。
2、開冷氣吹27、28度：台電推薦，冷氣只要開27、28度，加上電風扇就很涼，冷氣只要提升1度，就能節省6％用電量。
3、定期清潔濾網：台電建議，冷氣濾網最好每2到3周清潔一次，因為灰塵、細菌等卡在濾網上，會影響冷房效果，也會更耗電。台電提醒，清潔濾網時，只要使用清水和中性清潔劑，再搭配軟毛刷輕輕刷洗，千萬不要用力硬刷，以免濾網變形；洗完之後再擦乾或陰乾，別放在太陽底下曬，因為高溫很容易讓濾網變形或脆化。如果是不能水洗的濾網，可用吸塵器將灰塵吸起來，還是很髒的話，可視情況更換新濾網。
4、室外機附近別堆雜物：室外機如果裝在狹窄的陽台，又堆放雜物，會導致室外機散熱不良，室外機要加倍運轉才能達到降溫效果，導致電費飆升。
5、西曬房可用其他物品降溫：家中若是西曬房，可以選用遮光窗簾，在陽光最烈的時候，拉上遮光窗簾隔熱，讓房間溫度不要上升太快。
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若想獲得節電獎勵，民眾必須在今年12月17日前主動登錄台電節電獎勵措施，登錄後只要當期用電度數，比去年同期節省1度，就能獲得0.6元獎勵金，節電獎勵金會在當期電費中扣除，獎勵金上限以當期流動電費為上限。
📌參加對象：
1、住宅(含住宅公共設施) 、國中小學(含立案幼兒園)之用電戶。
2、國中小學用戶選用「校園空調自動需量反應」之月份不適用本措施。
1、上網報名：至台電節電獎勵登錄網址登錄參加電號或地址，電號可在電費帳單左上角找到，或是開啟台灣電力APP並登錄，也能找到電號，電號為11碼數字。
2、臨櫃或電話報名：親自至台電服務中心、服務所或撥打客服專線1911報名。
2026年12月17日前（含）報名登錄成功者，自登錄日起在2026年措施期間內各期電費之節電量可獲得獎勵金。
已登錄之電號當期用電每節省1度，可獲得0.6元獎勵金，節電獎勵金於當期電費中扣除，每期獎勵金以用戶當期流動電費為上限。
📌無法獲得獎勵情況：
1、當期或去年同期非屬住宅（含住宅公共設施）、國中小學及立案幼兒園用電者。
2、當期或去年同期用電度數不及底度者。
3、當期或去年同期曾辦理暫停全部用電、終止契約，以及廢止用電者。
4、當期或去年同期用電種別不同者。
5、過去1年內曾辦理分戶者（含分出戶及被分出戶）。
另外，如果有參加台灣電力APP的「節電集金點」活動，就沒辦法參加節電獎勵金，每個電號只能選一項活動參加，日後若取消「節電集金點」活動，可重新登錄「節電獎勵金」活動。曾經登錄「節電獎勵金」活動，不過暫停全部用電、終止契約的電號，日後辦理復電，要重新登錄才能獲得節電獎勵金。
📌節電度數算法：
每期節電量＝（去年同期電費平均每日用電度數 － 本期電費平均每日用電度數 ）× 本期計費期間實際用電日數
＊負值不計，計算至整數位，小數點後無條件進位
去年同期電費平均每日用電度數＝去年同期電費總用電度數 ÷ 去年同期計費期間實際用電日數
本期電費平均每日用電度數＝本期電費總用電度數 ÷ 本期計費期間實際用電日數
＊平均每日用電度數計算至小數點後第4位
目前大部分住家是採用「累進電價」收費，依照用電量的級距，電費會逐漸遞增，用的電量越多，要繳納的電費就越多；另外也有時間電價計費，分為尖峰、離峰時間的電價計費，但是一般住家用電量較少，而且離峰時間的用電量也不多，所以幾乎都是採累進電價計費。
1、更換老舊冷氣：如果家中冷氣已經吹了10年、15年，而且還是老舊的窗型、定頻冷氣，建議要換成「一級能效」的變頻冷氣，不僅能減少碳排放、降低電費支出，還能搭配政府節能補助和貨物稅減免，省上加省。
2、開冷氣吹27、28度：台電推薦，冷氣只要開27、28度，加上電風扇就很涼，冷氣只要提升1度，就能節省6％用電量。
3、定期清潔濾網：台電建議，冷氣濾網最好每2到3周清潔一次，因為灰塵、細菌等卡在濾網上，會影響冷房效果，也會更耗電。台電提醒，清潔濾網時，只要使用清水和中性清潔劑，再搭配軟毛刷輕輕刷洗，千萬不要用力硬刷，以免濾網變形；洗完之後再擦乾或陰乾，別放在太陽底下曬，因為高溫很容易讓濾網變形或脆化。如果是不能水洗的濾網，可用吸塵器將灰塵吸起來，還是很髒的話，可視情況更換新濾網。
5、西曬房可用其他物品降溫：家中若是西曬房，可以選用遮光窗簾，在陽光最烈的時候，拉上遮光窗簾隔熱，讓房間溫度不要上升太快。