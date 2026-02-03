農曆新年即將到來，不少民眾家中都進行除舊布新。農曆年前也是家電採購的高峰期，家裡服役多年的冰箱、冷氣、除濕機，不僅運轉聲音大、效能差，更是隱形的「吃電怪獸」，不妨趁現在搭配住宅家電汰舊換新節能補助、財政部節能電器退還減徵貨物稅，每台家電最高可省下5000元！《NOWNEWS》也一次整理哪些節能家電可以申請補助、怎麼申請，讓你更換新家電，還能省錢。
汰舊換新＋節能補助最高可省5000元
486團購指出，年前家電採購進入高峰期，消費者除了考量功能與外型，「節能省電」和「補助金額」成為最常被詢問的重點。為了鼓勵民眾購買節能省電家電，只要買能源效率分級標示第一級或第二級的新電冰箱、冷暖氣機室外機，並完成家中舊機的汰換回收，就可申請經濟部住宅家電汰舊換新節能補助，最高可補助3000元；再加上財政部貨物稅減免，依家電級距最高可再退2000元，兩項補助合計，每台家電最高可省下5000元。另外，消費者若購買一級或二級能效的新除濕機，可依財政部貨物稅減免規定，可申請最高1200元的退稅補助。
住宅家電汰舊換新節能補助申請時間、文件、流程
◾補助時間：發票日期從2023年1月1日到2026年12月31日，申請時間從2023年2月1日到2027年1月31日（經費用完，提前截止）。
◾補助家電：冰箱、冷（暖）氣機（以室外機台數為依據）
◾補助金額：每台3000元
◾申請文件：補助申請表、身分證（居留證或護照）、申請人帳戶存摺封面影本、環境部廢四機回收聯單第三聯影本（回收日期需於補助購買期間內）、裝機地址之電費單影本（用電種類需為住宅非營業用）、發票證明聯影本（開立日期需在補助購買期間內，需載明產品型號或提供銷售明細相關單據資料，不可有買受人的統一編號）、保證書或保證卡影本（載明產品製造號碼或機器號碼），如有附上能源效率分級標示貼紙影本，可以加速審查作業。
◾申請方式：
步驟一、先挑選能源效率1級的冷暖氣機或電冰箱，可到住宅家電汰舊換新節能補助官網的「補助產品查詢」，了解挑選的家電是否有節能補助。
步驟二、購買能源效率1級的冷暖氣機或電冰箱，並請業者到家中回收舊的冷暖氣機、電冰箱，向業者索取廢四機回收聯單第三聯（消費者收執聯）。
步驟三、準備好申請文件就可提出申請，可透過網路線上或郵寄掛號申請。
📌網路線上申請：到住宅家電汰舊換新節能補助官網點選「線上申請」，並完成手機號碼認證，上傳申請人身分證、存摺、電費單照片並填寫資料，上傳補助產品商品資訊照片（發票、保證書或保固卡、廢四機回收聯單第三聯）並填寫資料，依系統指示核對申請資料，確認後送出申請。
📌郵寄掛號申請：到住宅家電汰舊換新節能補助官網點選「下載專區」，下載申請表後自行列印，或是到7-11、全家、萊爾富、OK超商的多媒體服務機下載列印（費用需自付），準備影本文件（身分證、存摺、電費單、統一發票、保證書或保固卡、廢四機回收聯單第三聯），填寫申請表並黏貼影本文件，最後把申請表正本和影本證明文件放進信封，以掛號寄出，地址是：板橋郵政第8-17號信箱。
節能家電減徵貨物稅申請時間、文件、流程
◾補助時間：截至2029年12月31日，購買日次日起6個月內提出申請。
◾補助家電：冰箱、冷（暖）氣機（以室外機台數為依據）、除濕機。
◾補助金額：每台500到2000元。
◾申請文件：身分證（居留證或護照）影本，網路申請者免付；統一發票影本或載明統一編號的收據影本，上面應該有廠牌、品名及型號，如果是雲端發票或電子發票免付，建議可附上產品保證書或保證卡影本，可以加速審查；金融機構帳戶存摺封面影本或截圖。
◾申請方式：
📌網路線上申請：到財政部稅務入口網購買節能電器退還減徵貨物稅專區申請，民眾可選擇「憑證身分認證」如自然人憑證或已註冊健保卡等，或是選擇以金融機構帳戶作為「簡化身分認證」，上傳載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，以及存摺封面檔案，經國稅局審核退稅，直接撥款退稅到提供帳戶或支票退稅。
📌郵寄申請：申請者要檢附身分證或護照、居留證影本，以及載明廠牌、品名及型號的統一發票或收據影本的購買證明，臨櫃或是郵寄到任一國稅局辦理，經國稅局審核退稅，直撥退稅到提供帳戶或支票退稅。
486團購表示，搭配年前採購優惠，再加上政府提供的節能補助與貨物稅減免，有機會省下數千元，甚至萬元。如果更換節能省電家電，長期下來也能有效減少電費支出，486團購建議，民眾在選購家電時，應認明能源效率分級標示，優先選擇一級能效產品，並務必妥善保留購買發票、保固卡及廢四機回收聯單等相關憑證，以利後續申請補助。
資料來源：486團購、住宅家電汰舊換新節能補助、節能電器退還減徵貨物稅
