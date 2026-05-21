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皮蛋放1年還能吃？專業蛋商解答

▲皮蛋有保存期限，若放了超過3到6個月最好不要吃。（圖／shutterstock）

皮蛋正確保存法！不要放冰箱

▲皮蛋是鹼性物質和蛋白質交互作用製成。（圖／翻攝自協興蛋業臉書粉專）

每到炎熱的夏天，總是想吃些冰冰涼涼的食物，像是製作簡單的「皮蛋豆腐」，就是不少人的首選。有民眾在臉書社團詢問，家裡有10幾顆皮蛋放了快1年，剝開來沒有異狀，也沒有發臭，不知道還能不能吃。對此，蛋商協興蛋業解答，皮蛋放了1年就不建議食用，一般常溫保存期限是3到6個月，如果超過期限，內部蛋白質可能已經變質，或是有細菌入侵，最好不要吃了。有民眾在臉書社團「爆系知識家」發文詢問，家中有10幾顆皮蛋放了快1年，不過剝開來沒有明顯異狀，聞起來就是正常的皮蛋味道，沒有其他的怪味，不知道還能不能吃。協興蛋業表示，許多人會把皮蛋稱為「百年蛋」、「千年蛋」，好像皮蛋永遠不會壞，不過皮蛋還是有保存期限！協興蛋業指出，一般皮蛋沒有開封、蛋殼完好的皮蛋，只能在陰涼通風處保存3到6個月，放了快1年的皮蛋，內部的蛋白質可能已經變質，或是蛋殼有細微破損，導致細菌入侵，用肉眼很難確認皮蛋是否還能吃，為了腸胃健康，過期的皮蛋最好還是不要吃。1、：皮蛋購買後放在常溫、通風、陰暗的地方就可以了。不建議放進冰箱保存，因為低溫、乾燥環境，會讓皮蛋變小、變硬、口感變差。2、：皮蛋如果外殼有裂縫，空氣與細菌只要進入蛋裡面，一兩天內就會發臭、變質。若是剝開殼沒吃完，可用保鮮盒裝好放入冰箱冷藏，並於2小時內（最慢隔天）吃完。協興蛋業也分享皮蛋的製作方法，皮蛋主要是使用鴨蛋為原料，也有部分使用雞蛋製作，把新鮮的蛋浸泡在含有氫氧化鈉、草木灰、生石灰或蘇打等鹼性溶液中，等到鹼性物質滲入蛋殼，讓蛋白質產生鹼性凝固製成。而皮蛋的松花紋是蛋白質在熟成過程中，蛋白質的胺基酸與鹼性物質結合後，在蛋的表面形成了胺基酸鹽的幾何結晶，是正常且高品質的現象。