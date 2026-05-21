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吳思瑤：台灣主權不是中國說了算

台灣黃金10年！吳思瑤：國民黨做不到的，民進黨全做到

賴清德推0到18歲成長津貼！吳思瑤：下一個10年國家行動

總統賴清德昨（20）日發表就職2週年談話，也象徵著民進黨連續執政滿10年，同時更是台灣總統直選30週年，這讓今年的520別具意義。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，賴清德演說一出，不意外地，國民黨「拍桌大罵沒好話」，中國國台辦也「氣急敗壞大崩潰」，但經過30年民主實踐，「中華民國台灣就是主權獨立的國家」。吳思瑤表示，「主權在民」早已透過民主制度獲得驗證，中華民國台灣就是主權獨立的國家，她更嗆聲中國國家主席習近平所謂的「統一大勢」，並不是北京說了算，而是由台灣人民決定，台灣人才有權利說話。吳思瑤也提到，今年同時是1996年台海飛彈危機30週年，並以經濟數據對比稱，30年前台股約4000點，如今已成長10倍、突破4萬點。她更批評前總統馬英九任內「633政見全數跳票」，反觀民進黨執政後，不僅完成國民黨做不到的目標，甚至「遠遠超標」。吳思瑤火力全開表示，「國民黨當家，股市上萬點是奢望；民進黨執政，股市4萬點是日常」，她認為，從前總統蔡英文到賴清德執政的這10年，是台灣面臨最多挑戰的10年，卻也是國力最強的「黃金10年」。吳思瑤細數，包括COVID-19疫情、全球地緣政治衝突、美國總統川普（Donald Trump）發動關稅戰，以及中共對台軍事與認知作戰升級等挑戰接連而來，但台灣仍成功挺住。她強調，正因為台灣擁有穩固民主制度、強韌經濟與國際支持，今非昔比，台灣人更有底氣，面對中國與一切。針對賴清德在演說中提出的「0到18歲全程支持計畫」，吳思瑤表示，政府未來將擴大照顧人民，啟動人口政策大戰略，並投入1000億元基金協助傳統產業轉型，讓AI產業紅利能夠全民共享。吳思瑤強調，賴清德的520演說不只是一場演講，而是「下一個10年的國家行動」，更喊出「民主是台灣的名字，經濟是國家的底氣，和平是我們的責任」。最後，她也砲轟中國與「同路人」見不得台灣好，直言「怎麼好意思？」並呼籲全民一起讓台灣變得更強、更好。