不少人因為結婚而買房成家，不過離婚後房產該如何處理呢？根據內政部統計月報，2025年粗出生率、結婚率都創新低，粗離婚率2.23‰、有約5.2萬對夫妻離婚，也來到近3年最低，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，許多夫妻離婚後，會進行資產重整，像是出售原本共有住宅、財產分配，重新規劃符合生活的居住空間，也讓小宅，或套房型物件持續成為現今社會下的主流。經理李家妮也建議，婚後若是共同負擔房貸，可保留資金來往證明，作為財產分割時的保障。
家庭人口下降 小宅、套房成主流
根據內政部統計月報，2025年粗出生率僅4.62‰，結婚率也僅有4.47‰，雙雙創新低，而結婚的變少，離婚的也變少，去年粗離婚率為2.23‰，全台有約5.2萬對夫妻離婚，離婚率已較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低。而去年六都離婚對數以新北市最多，共有8984對夫妻恢復單身，整體離婚率以桃園市粗離婚率2.54‰最高，離婚率最低反而是台北市1.85‰，2025年僅有約4500對夫妻恢復單身，約為新北市的一半。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代結婚時間越來越晚，也有人選擇不婚、不生，或是為了生小孩才結婚，推估隨著進入婚姻的年紀較成熟，離婚率也趨緩，不過全台每年仍有約5萬對夫妻佳偶變怨偶，等於平均每天就有超過百對家庭結束婚姻關係，離婚後面臨居住需求與資產重整，許多夫妻會出售原有共有住宅、財產分配、重新規劃符合家庭人口數的居住空間。加上少子化和單身人口增加等社會現象，家戶人口數持續下降，小宅或套房房型仍持續成為現今社會下的主流。
台北結婚率低、離婚率也低 財產分配成離婚後關鍵
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，各縣市因房價所得比、通勤成本與生活支出差異不同，也會反映在婚姻與家庭穩定度上。台北與桃園這類年輕移居城市不同，屬於高房價、生活成本門檻高的都會區，台北市結婚率，長期位於六都末段班，進入婚姻的人口基數本身較小，離婚比例變化相對不明顯。
李家妮表示，離婚除了情感切割，更涉及婚後財產分割議題，尤其是不動產等高價值資產。若房產屬於婚後共同購置或共同負擔房貸，實務上多透過協議分割、裁判分割方式處理，包括出售房產後分配價金，或由一方買下另一方持分，同時為避免離婚不動產糾紛，若婚後共同負擔房貸，應妥善保存相關繳款紀錄與資金往來證明，以作為財產分配時的依據，確保雙方權益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據內政部統計月報，2025年粗出生率僅4.62‰，結婚率也僅有4.47‰，雙雙創新低，而結婚的變少，離婚的也變少，去年粗離婚率為2.23‰，全台有約5.2萬對夫妻離婚，離婚率已較前一年下降0.05個千分點，為近3年來最低。而去年六都離婚對數以新北市最多，共有8984對夫妻恢復單身，整體離婚率以桃園市粗離婚率2.54‰最高，離婚率最低反而是台北市1.85‰，2025年僅有約4500對夫妻恢復單身，約為新北市的一半。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代結婚時間越來越晚，也有人選擇不婚、不生，或是為了生小孩才結婚，推估隨著進入婚姻的年紀較成熟，離婚率也趨緩，不過全台每年仍有約5萬對夫妻佳偶變怨偶，等於平均每天就有超過百對家庭結束婚姻關係，離婚後面臨居住需求與資產重整，許多夫妻會出售原有共有住宅、財產分配、重新規劃符合家庭人口數的居住空間。加上少子化和單身人口增加等社會現象，家戶人口數持續下降，小宅或套房房型仍持續成為現今社會下的主流。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，各縣市因房價所得比、通勤成本與生活支出差異不同，也會反映在婚姻與家庭穩定度上。台北與桃園這類年輕移居城市不同，屬於高房價、生活成本門檻高的都會區，台北市結婚率，長期位於六都末段班，進入婚姻的人口基數本身較小，離婚比例變化相對不明顯。
李家妮表示，離婚除了情感切割，更涉及婚後財產分割議題，尤其是不動產等高價值資產。若房產屬於婚後共同購置或共同負擔房貸，實務上多透過協議分割、裁判分割方式處理，包括出售房產後分配價金，或由一方買下另一方持分，同時為避免離婚不動產糾紛，若婚後共同負擔房貸，應妥善保存相關繳款紀錄與資金往來證明，以作為財產分配時的依據，確保雙方權益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。