韓星金秀賢去年遭YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義爆料，指稱他曾在金賽綸未成年時期與對方交往、追討上億賠償金，爭議延燒1年多，重創演藝形象導致工作全無，身心狀態備受關注。如今案件出現重大逆轉，韓國警方認定「未成年交往」為假消息，甚至認為公開的2人聊天紀錄、音檔都涉及偽造與AI製作，因此逮捕金世義。警方指出，金秀賢目前已接受精神科治療，如果假消息持續擴散，恐怕會留下難以挽回的後果。而月初金秀賢曾被拍到現身首爾聖水洞時暴瘦、神情憔悴，整個人瘦到幾乎認不出來。
金秀賢、金賽綸案情反轉 金世義被逮捕
金秀賢與已故女星金賽綸的爭議，如今出現重大進展，警方以名譽毀損嫌疑，向法院申請拘捕《橫豎研究所》代表金世義，認為他是為了YouTube收益與經濟利益，才刻意散播不實內容。
根據警方拘捕令申請書內容，調查單位認定「金秀賢在金賽綸未成年時期與其交往」並非事實，但金世義仍持續以誹謗為目的對外散播相關說法。警方也指出，去年公開的Kakao Talk聊天截圖與音檔，部分涉及偽造與AI生成，金世義疑似將遺屬提供的原始截圖重新修改，包括變更對話名稱、重新剪輯內容，刻意營造成像是金秀賢本人與金賽綸實際對話的樣子。
而協助提供資料的遺屬委任律師，目前也因涉嫌參與散播不實資訊，遭警方立案調查。不過金秀賢的法律代理人高相祿律師先前表示，金秀賢並未對遺屬方律師提出告訴，「應該是調查機關確認共犯嫌疑後，自行轉為嫌疑人身分。」
金世義則反駁拘捕令申請，認為警方是在「妨礙採訪活動」，他透過直播表示，自己原本正準備前往海外採訪，覺得這次拘捕令申請的時機點「很刻意」。
金秀賢暴瘦看精神科 粉絲心疼他被冤枉
警方也認為這次的不實爆料，已對金秀賢的社會形象與經濟活動造成嚴重傷害，拘捕令內容中還提到，金秀賢目前正在接受精神科治療，如果相關假消息持續擴散，恐怕會造成難以恢復的後果。
事實上，金秀賢本月初才被網友目擊現身首爾聖水洞，當時整個人明顯暴瘦、臉頰凹陷，神情也相當疲憊，與過去螢幕上的狀態差距極大，如今隨著調查結果曝光，也讓不少人開始懷疑，他是否真的被冤枉了。
金秀賢、金賽綸事件始末 《橫豎研究所》狂爆他討錢、交往未成年
金賽綸於2025年2月16日離世，享年24歲。遺屬自同年3月起透過YouTube《橫豎研究所》陸續爆料，聲稱她早在2016年、國中時期就與金秀賢交往長達6年，甚至還有自稱「金賽綸阿姨」的人出面受訪，並依《兒童福利法》對金秀賢提告。
對此，金秀賢承認2人曾交往，但強調是在2019年底、金賽綸已成年並就讀大學後才開始戀愛，且僅維持到隔年春天，否認涉及未成年交往，也否認外流情書、逼債、劈腿等爭議。同時，他也反告遺屬與《橫豎研究所》求償120億韓元，目前相關官司仍在進行中。
📌金秀賢、金賽綸事件懶人包
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金秀賢與已故女星金賽綸的爭議，如今出現重大進展，警方以名譽毀損嫌疑，向法院申請拘捕《橫豎研究所》代表金世義，認為他是為了YouTube收益與經濟利益，才刻意散播不實內容。
根據警方拘捕令申請書內容，調查單位認定「金秀賢在金賽綸未成年時期與其交往」並非事實，但金世義仍持續以誹謗為目的對外散播相關說法。警方也指出，去年公開的Kakao Talk聊天截圖與音檔，部分涉及偽造與AI生成，金世義疑似將遺屬提供的原始截圖重新修改，包括變更對話名稱、重新剪輯內容，刻意營造成像是金秀賢本人與金賽綸實際對話的樣子。
而協助提供資料的遺屬委任律師，目前也因涉嫌參與散播不實資訊，遭警方立案調查。不過金秀賢的法律代理人高相祿律師先前表示，金秀賢並未對遺屬方律師提出告訴，「應該是調查機關確認共犯嫌疑後，自行轉為嫌疑人身分。」
金世義則反駁拘捕令申請，認為警方是在「妨礙採訪活動」，他透過直播表示，自己原本正準備前往海外採訪，覺得這次拘捕令申請的時機點「很刻意」。
金秀賢暴瘦看精神科 粉絲心疼他被冤枉
警方也認為這次的不實爆料，已對金秀賢的社會形象與經濟活動造成嚴重傷害，拘捕令內容中還提到，金秀賢目前正在接受精神科治療，如果相關假消息持續擴散，恐怕會造成難以恢復的後果。
事實上，金秀賢本月初才被網友目擊現身首爾聖水洞，當時整個人明顯暴瘦、臉頰凹陷，神情也相當疲憊，與過去螢幕上的狀態差距極大，如今隨著調查結果曝光，也讓不少人開始懷疑，他是否真的被冤枉了。
金秀賢、金賽綸事件始末 《橫豎研究所》狂爆他討錢、交往未成年
金賽綸於2025年2月16日離世，享年24歲。遺屬自同年3月起透過YouTube《橫豎研究所》陸續爆料，聲稱她早在2016年、國中時期就與金秀賢交往長達6年，甚至還有自稱「金賽綸阿姨」的人出面受訪，並依《兒童福利法》對金秀賢提告。
對此，金秀賢承認2人曾交往，但強調是在2019年底、金賽綸已成年並就讀大學後才開始戀愛，且僅維持到隔年春天，否認涉及未成年交往，也否認外流情書、逼債、劈腿等爭議。同時，他也反告遺屬與《橫豎研究所》求償120億韓元，目前相關官司仍在進行中。
📌金秀賢、金賽綸事件懶人包