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兩岸論述：強調現狀、反對改變

選舉週期啟動：政策開始轉向民生與年輕人

下一階段挑戰：維持現狀與提出願景的平衡

總統賴清德於520發表執政2週年談話，當中提到「民主是台灣最重要的名字」、「台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被短期利益綁架」等金句，更拋出0到18歲每月5千元成長津貼，引發輿論熱議。對此，長期聚焦台灣政局的日本學者、東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸直言，賴政府執政第3年重點是「防守」，如何在維持現狀的同時，提出具體的惠民願景。小笠原欣幸接受《日本經濟新聞》專訪時指出，賴清德在演講中整體基調偏向「穩健防守」，主要傳達2個訊息：其一是回顧執政2年，在艱困國際與區域局勢下維持穩定；其二則強調，台灣總統直選30週年的歷史意義。他特別提到，賴清德對年輕世代喊話，將30年前民主化進程比喻為「打開民主之門」，並期望年輕世代延續並開創下一個30年的台灣未來。在兩岸議題上，小笠原認為賴清德刻意避免觸及「台獨」論述，而是反覆強調維持現狀，藉此向國際社會傳達「台灣並未改變現狀，是中國試圖改變現狀」的立場。同時，他也指出賴清德強烈反對中國所主張的「和平統一」，即使語氣看似溫和，但本質上仍涉及對台灣現行體制的根本改變。談及政黨競合，小笠原分析，國民黨近期與中國互動升溫，特別是黨主席4月訪中，被視為重要變化，使賴政府對在野黨的定位更為謹慎。他認為，賴清德談話中也隱含對藍營路線是否仍維持民主現狀的疑慮，反映執政與在野之間的戰略張力正在升高。隨著台灣進入九合一選舉前期，小笠原指出，政治重心已逐步從外交國安轉向民生議題，賴政府此次提出0至18歲育兒津貼等政策，被認為是針對年輕族群焦慮與少子化問題的回應。他認為，年輕世代雖視民主為理所當然，但更關注的是房價飆漲、生活壓力與未來不確定性。在國防與安全議題上，小笠原認為賴清德雖提及強化國防方向，但並未深入展開具體細節，也未直接談及美國因素，顯示發言刻意保持彈性與謹慎。他指出，這種克制既是外交現實的考量，也避免過度刺激區域情勢。小笠原最後提到，隨著九合一選舉與2028總統大選逐步逼近，賴政府將同時面臨國安壓力與民生期待的雙重考驗。最大挑戰在於，如何在「維持現狀」的戰略框架下，提出足以回應年輕世代焦慮的具體政策與願景。