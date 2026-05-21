經典老店到特色風味粽通通有，更享任選2件95折。



我是廣告 請繼續往下閱讀 全家端午節肉粽開賣！最低單顆不用40元



全家端午節精選近60款人氣名粽，首先「米其林奢華海陸粽」系列，有連續五年榮獲米其林一星的「富錦樹台菜香檳-星級珍鮑干貝粽禮盒」嚴選鮑魚、北海道干貝與台灣野生烏魚子， 搭配豬腳塊與彰化鹹蛋黃，5入售價198 0元；同樣獲得米其林推薦的「錦霞樓」與「山海樓」， 則分別推出以龍蝦單螯入餡的「尋真海陸龍鮑粽」（2入售價599 元），以及利用金華火腿高湯滷製鮑魚的「山海珍寶粽禮盒」（4入 1200元）。



星級飯店系列，則有「 漢來美食」推出的漢來大禮包粽，內容包含台式一品粽、 御品花雕雞肉粽及紫米燕麥綠豆粽，6入售價1280元；「 福華大飯店」則推出「蓬萊邨傳家粽」，復刻記憶中的溫暖滋味，5入售價799元。



▲星級飯店系列，「漢來美食」推出的漢來大禮包粽；「福華大飯店」則是「蓬萊邨傳家粽」。（圖／全家提供） 的「古早味台灣粽」，主打阿嬤懷舊味道，10入售價680元；北海岸必吃名店「 十八王公劉家」則推出代表北部粽的「栗子小肉粽」與「 南部小巧粽」，其中栗子小肉粽每組8入只要309元，平均單顆不用40元。



即日起至6月19日前， 凡購買指定預購商品享任選2件95折、3件以上92折優惠。除了肉粽為優惠品項外，也可搭端午節習俗中必備的艾草商品，像是「艾草平安包」方便隨身攜帶淨化環境與祈福平安，還有洗手乳、潔膚皂等日用品。



▲全家網羅逾300款名粽與節慶周邊，指定商品享2件95折。（圖／全家提供） 美廉社人氣粽預購開跑！任選2件95折優惠



美廉社即日起至6月2日，端午粽款門市預購開跑，更享任選2件95折優惠。集結多款人氣端午名粽，從知名飯店、 經典老店到特色風味粽，若講究澎湃的海陸粽，「桃園喜來登酒店雙味海陸粽禮盒（4入）」，現在每件只要599元。



喜歡傳統名店的經典粽，南門市場經典名店立家湖州粽，口感香Q的「立家經典北部粽（5入）」、濕潤綿密的「立家台灣南部粽（5入）」、油潤蛋黃香的「立家湖州蛋黃鮮肉粽（5入）」，現在任一件只要445元；追求高CP值的端午粽，「 呷七碗 x 小王煮瓜黑金蛋黃控肉粽（4入）」，招牌粽款只要339元。



▲美廉社即日起至6月2日，端午粽款門市預購開跑，更享任選2件95折優惠。（圖／美廉社提供）



全家、美廉社迎接端午節，即起開跑肉粽預購優惠檔期，今年全家有單顆換算不到40元的超高CP值「十八王公劉家栗子小肉粽」，還有摘星名店的「五星送禮粽」，以及米其林等級的海陸粽，提早訂購還有任選2件95折、3件以上92折優惠；美廉社從知名飯店、