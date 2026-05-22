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阿嬤都比你強 影片本尊是她



逗趣的畫面引來網友討論，「阿嬤叫我打遊戲不要那麼吵....這個也是阿嬤」、「記得吃降血壓藥啊」、「就說我阿嫲都比你強了」、「戰場上不分年紀 個個是戰士」、「希望我老了也能這樣玩。」



逗趣的畫面引來網友討論，「阿嬤叫我打遊戲不要那麼吵....這個也是阿嬤」、「記得吃降血壓藥啊」、「就說我阿嫲都比你強了」、「戰場上不分年紀 個個是戰士」、「希望我老了也能這樣玩。」 事實上，這名在螢幕前大吼大叫的玩家，在網路上已有一定知名度，遊戲 ID 名叫「菜鳥小小咖」，本名姜宜淑，目前年紀已來到70歲，2021年接觸《英雄聯盟》前，對電腦一竅不通，但抱著學習新知的心態，每個星期風雨無阻，坐高鐵南下台中參加團練，回家也勤奮練習。 事實上，這名在螢幕前大吼大叫的玩家，在網路上已有一定知名度，遊戲 ID 名叫「菜鳥小小咖」，本名姜宜淑，目前年紀已來到70歲，2021年接觸《英雄聯盟》前，對電腦一竅不通，但抱著學習新知的心態，每個星期風雨無阻，坐高鐵南下台中參加團練，回家也勤奮練習。

▲2026亞洲銀髮電競 ATLife 長照，5月16日在南港展覽館舉辦交流賽，平均年齡65歲以上的長者們齊聚一堂「打 LOL」。（圖／人生再玩一場·銀髮電競臉書）

活到老學到老 不服輸心態是重點



姜宜淑原先在隊伍中擔任「射手」，近期也開始接觸「打野」，她強調，電競是靈活度非常高的活動，對一般長者考驗很大，但要有不服輸的心態，「活這麼大把年紀，怎麼可能小小挫折就把我打敗」。



姜宜淑原先在隊伍中擔任「射手」，近期也開始接觸「打野」，她強調，電競是靈活度非常高的活動，對一般長者考驗很大，但要有不服輸的心態，「活這麼大把年紀，怎麼可能小小挫折就把我打敗」。 姜宜淑透過英雄聯盟已經玩出興趣和成就感，她過去受訪也提及，希望更早就有機會接觸電競，並喊話同齡長輩只要勇於嘗試，沒有什麼不可能，電競超越性別年齡，呼籲有興趣的女性勇於投入。 姜宜淑透過英雄聯盟已經玩出興趣和成就感，她過去受訪也提及，希望更早就有機會接觸電競，並喊話同齡長輩只要勇於嘗試，沒有什麼不可能，電競超越性別年齡，呼籲有興趣的女性勇於投入。

「遊戲」所有人都可以玩，玩遊戲時的情緒波動也不分年齡，近期在南港展覽館舉辦的「銀髮電競賽」中，一段「阿嬤級玩家」打《英雄聯盟》的片段爆紅，阿嬤打 LOL 時狂敲鍵盤、激烈溝通的反應與年輕人如出一轍，衝突可愛的畫面掀起網友熱議。「2026亞洲銀髮電競 ATLife 長照站」 5月16日在南港展覽館舉辦交流賽，一群平均年齡65歲以上的長者齊聚一堂「打 LOL」，其中戰隊「雙北翔鶴隊」的選手，在比賽時大聲指揮隊友「往前往前、不要打了、我要吃這個」，結果不如預期時還無奈癱坐在電競椅上。