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超低門檻，短時間立刻上手 ： 相比需要長時間苦練球感的網球，匹克球的規則與手感非常直覺。不論你有沒有球類運動背景，通常短時間就能快速上手。

： 相比需要長時間苦練球感的網球，匹克球的規則與手感非常直覺。不論你有沒有球類運動背景，通常短時間就能快速上手。 高燃脂低負擔 ： 匹克球的場地約為網球場的四分之一，大幅減少了長距離衝刺的負擔。它更著重於快速反射與身體協調，在享受大量流汗、高效率燃脂的同時，比網球更少了一點長途奔跑的負擔，更著重於核心穩定與靈活度。

： 匹克球的場地約為網球場的四分之一，大幅減少了長距離衝刺的負擔。它更著重於快速反射與身體協調，在享受大量流汗、高效率燃脂的同時，比網球更少了一點長途奔跑的負擔，更著重於核心穩定與靈活度。 超強社交屬性： 場地小，意味著你跟對手的距離很近。一邊打球還能一邊開玩笑、聊天，比起競技，它更像是一場笑聲不斷的社群聚會。

最近走在路上，有沒有注意到公園或體育館裡，多了一群人手裡拿著方方胖胖的球拍，對著一顆佈滿孔洞的塑膠球打得不亦樂乎？沒錯，這就是目前在全台掀起狂潮、被譽為近年成長速度極快的運動 — 匹克球（Pickleball）！如果你還以為這是高齡專屬的運動，那可就大錯特錯了。現在從歐美到台灣，匹克球已經成為年輕族群、上班族下班後最熱門的社群社交新選。簡單來說，匹克球就像是「縮小版的網球、拿著大號的桌球拍、在羽球場地上打球」。它在 1965 年發源於美國，並在近年徹底風靡全球，連比爾蓋茲等名人也投入匹克球熱潮。這款運動之所以能在台灣迅速竄紅，主要有三大魅力：隨著玩家增加，台灣各地匹克球協會與俱樂部也如雨後春筍般湧現。無論是週末的家庭聚會，還是週間下班後的紓壓局，匹克球都成了最完美的解藥。既能擺脫久坐的緊繃，又能和朋友創造共同話題，這股匹克球浪潮正默默改變大家的休閒型態。看到這裡，是不是也讓你躍躍欲試，想立刻揪朋友打匹克球？想投入這項新興運動，你不需要準備昂貴奢華的裝備，只需要一雙好動的球鞋，加上一支順手的球拍。一直以來默默守護大家健康與運動生活的 Tumaz 月熊，也早已為大家準備好了！月熊推出了兼具高顏值與優異操控性的匹克球拍。延續月熊對材料與質感的堅持，球拍不僅握感舒適、控球精準，亮眼精緻的設計更能讓你在球場上瞬間成為焦點。不管是剛要入門的新手，還是想升級裝備的進階玩家，Tumaz 月熊匹克球拍都能帶給你最暢快的擊球體驗。今年夏天，就跟著月熊一起揮灑汗水，體驗匹克球帶來的純粹快樂吧！