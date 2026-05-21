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華碩旗下AI服務商台智雲今（21）日宣布推出「AFS Suite」企業主權AI平台服務，象徵企業AI市場正邁向「企業主權AI」新階段，平台服務協助企業打造安全、可治理、具擴充彈性，且能長期營運的AI系統能力，以及建立全面自主且具安全性的AI控制體系。台智雲總經理吳漢章表示，未來AI將不只是工具，而是企業下一代核心基礎設施；當前多數國際AI平台傾向讓企業依賴既有AI生態封閉式服務架構，然而隨著AI全面整合企業知識、作業流程與決策系統後，「企業主權 AI」已躍升為核心議題，企業能否具備對AI的策略掌控能力，已成為其未來競爭力的決定性要素。今年初全球AI產業掀起「龍蝦」AI代理（AIAgent）熱潮，不僅引發市場對生成式AI及AI代理應用前所未有的關注與需求，更使AI助理等工具迅速成為全球企業導入AI的焦點，台智雲「AFS Suite」採用全棧式架構設計，涵蓋四大核心層級：主權算力架構、信任與資料層、AI平台層與AI服務層，此平台深度整合GPU算力、先進資料治理、高效模型管理及強大代理平台能力，並支援雲端、地端、邊緣與混合部署模式，透過AFS Suite服務，可協助企業建立全面自主且具安全性的AI控制體系。專為大型企業Al平台核心所需，支援多部門、多租戶與高治理需求場景。聚焦中小企業與邊緣AI市場，提供快速部署與多場景AI應用能力。以AI代理技術為核心的企業級平台，憑藉其「可觀測、可控制、可信任」三大關鍵能力，賦能企業與員工輕鬆使用AI代理功能。此平台不僅可作為企業内部入口與員工生產力工具，更透過直觀易用的介面設計，讓使用者得以清晰掌握AI代理的執行過程、精准監控Token用量並靈活整合多種工具，從而顯著降低企業導入AI流程與智慧化管理的門檻。台智雲表示，公司致力於主權AI與AI算力基礎建設的投入，不僅具備大型 AIHPC、GPU平台整合能力，更參與多項國家級AI基礎建設與超級電腦相關計畫。作為台灣少數具備CNCF認證Kubernetes與AI基礎建設整合能力的業者之一，台智雲相較於多數以應用或模型服務的AI平台商，更具備從底層算力、資料治理到上層 AI平台與代理的全棧整合服務能力，為企業在AI時代帶來堅實基礎的競爭力。此外，台智雲今日指出，預計將於下週五（29日）登錄興櫃。