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▲黃澤林（如圖）和陳康堤交往中。（圖／黃澤林IG@coleman_won）

歌神陳奕迅昨（21）日被人發現，出現在法國網球公開賽的觀眾席上，旁邊還坐著女兒陳康堤，兩人一起去幫陳康提的男友、香港網球選手黃澤林加油打氣。網友因此笑稱黃澤林得到岳父的認可，看來已是「準女婿」，與陳康堤有望步入禮堂。21歲的陳康堤上個月才公開認愛黃澤林，更透露兩人是透過爸爸陳奕迅牽線認識的，陳奕迅愛打網球，也相當關注賽事，自然放心把女兒交給風評一向很不錯的黃澤林。父女二人昨日在法國時間下午2點時，更被發現坐在觀眾席前排，一起幫黃澤林應援。只見陳奕迅身穿短袖T恤，沒有特別偽裝，打扮很休閒，坐在一旁的陳康堤則綁著丸子頭，表情很專注。據悉，這場外圍賽是黃澤林是否能挺進法網的關鍵，可惜他最終敗給玻利維亞籍球手安基路（Juan Carlos Prado Ángelo），無緣晉級。不過黃澤林雖然球場失意，但至少情場得意，女友及女友的爸爸都特地飛到法國幫他加油打氣，看得出來他已獲得陳奕迅一家的認可，粉絲看了也紛紛留言，「原來是女婿啊，我以為他把黃澤林當兒子了」、「陳奕迅和黃澤林還同個髮型呢」、「岳父看女婿，越看越滿意」、「陳康堤他倆好配啊」、「老丈人親自壓陣，難怪壓力大」。