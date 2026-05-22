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▲李多慧深夜放福利，大曬比基尼讓不少粉絲直呼：「超犯規！」（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

▲李多慧大方展示自己20吋的螞蟻腰身。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧近日再度讓粉絲暴動，她昨（21）日深夜突然在社群平台曬出多張比基尼美照，火辣曲線瞬間吸引大批網友朝聖，貼文短時間內便突破12萬人按讚，照片中她一連換上兩套不同風格泳裝，大方展現纖細20吋螞蟻腰身與緊實馬甲線，性感程度直接衝上話題熱搜，也讓不少粉絲直呼：「超犯規！」李多慧昨日深夜無預警大放福利，曬出2套比基尼，其中一套造型中李多慧穿著白底碎花比基尼，搭配亮橘色綁帶設計，整體造型充滿夏日感，也讓她白皙膚色更加顯眼。她披著一頭及腰長髮，若隱若現遮住上圍，增添不少性感氛圍。尤其她對著鏡頭自然露出甜美笑容，更讓粉絲直呼「根本真人洋娃娃」。而最吸睛的，莫過於李多慧刻意解開牛仔褲褲頭的設計。她微微將褲子往下拉，露出裡頭的三角泳褲，不僅讓超狂馬甲線與螞蟻腰完全現形，也讓整體畫面多了幾分率性性感。纖細腰線搭配完美比例，再度讓網友留言暴動，「這身材太誇張」、「根本漫畫等級」。除了碎花款式之外，李多慧還換上一套亮粉色繞頸比基尼，外面搭配寬鬆淺粉色襯衫，其中一側衣領刻意滑落肩膀，營造慵懶又迷人的氛圍。下半身同樣搭配低腰牛仔褲，並露出粉白格紋綁帶泳褲，甜美與性感兼具，也讓粉絲看得目不轉睛。照片曝光後，大批粉絲立刻湧入留言區狂讚，「這根本女神降臨」、「多慧太辣了吧」、「馬甲線太扯」、「夏天真的來了」。事實上，李多慧近年在台灣人氣持續飆升，不只啦啦隊活動滿檔，廣告與代言邀約也接不停，如今再度透過火辣美照掀起話題，也再次證明她超高人氣與驚人魅力。