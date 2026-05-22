75歲的前總統馬英九近日因健康傳聞與基金會風波，成為 Google 熱搜。隨著夫人周美青、大姊馬以南聯名發聲盼他「真正退休」，網友紛紛翻出這位昔日男神的全盛期照片，驚嘆其高中時期英氣逼人，「帥炸度」直逼男神彭于晏、始源！他不只顏值高，深受家學影響的「馬式書法」與古文底子更是一絕，對比昔日橫掃 1,618 萬張選票的意氣風發，家人如今的「放手」聲明令人格外心疼。

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🟡 顏值天花板！高中照神似彭于晏、始源
馬英九長年高居搜尋熱度，關鍵就在他那張「政壇男神」的臉孔。隨著馬英九高中時期的黑白照片曝光，網友驚嘆其五官極其精緻，高挺的鼻子與堅毅眼神，被公認頗有彭于晏與始源的神韻，在那個沒有濾鏡的年代，簡直是「帥炸」等級。

這份魅力不僅在校園，更轉化為驚人的吸票力。從 1998 年擊敗陳水扁奪下台北市長開始，馬英九在政治生涯最輝煌的 14 年間，參與四次大型選戰全勝，生涯累計吸納了 16,189,632 張 選票，成為台灣政壇不可動搖的「不敗戰神」。

▲網友認證「政壇彭于晏」！前總統馬英九高中時期的黑白舊照曝光，眉宇深邃、鼻樑挺拔，即使沒有濾鏡修飾也英氣逼人。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友認證「政壇彭于晏」！前總統馬英九高中時期的黑白舊照曝光，眉宇深邃、鼻樑挺拔，即使沒有濾鏡修飾也英氣逼人。（圖／翻攝自Dcard）
🟡 儒將本色：燈下課子磨出「超好書法」與文才
馬英九「書法超好」，源自馬家深厚的中華文化傳承。馬英九曾憶及 7 歲時黏著母親秦厚修住進單身宿舍，每晚燈下，母親教他讀《桃花源記》、《滕王閣序》，先朗誦再抄寫一遍。加上父親馬鶴凌從小要求他練寫毛筆字，這份「童子功」讓他日後在各國政要面前揮毫時，始終顯得優雅且充滿儒士氣息。

他曾感性分享，在母親 94 歲住院期間，母子還在病榻前比賽背誦《桃花源記》，結果馬英九竟然輸給了母親。這份對古文與書法的執著，也形塑了他後來細膩且自律的性格。

▲字如其人！馬英九書法底子深厚，標題所述「書法超好」全靠幼時父教毛筆字、母教背古文積累而成，更被讚是政壇文青代表。（圖／馬英九臉書）
▲字如其人！馬英九書法底子深厚，標題所述「書法超好」全靠幼時父教毛筆字、母教背古文積累而成，更被讚是政壇文青代表。（圖／馬英九臉書）
▲書法與古文底子全因慈母！馬英九曾憶及在母親病榻前比賽背《桃花源記》，笑稱老總統也背輸老媽。（圖／翻攝馬英九臉書）
▲書法與古文底子全因慈母！馬英九曾憶及在母親病榻前比賽背《桃花源記》，笑稱老總統也背輸老媽。（圖／翻攝馬英九臉書）
🟡 廢輪胎當沙發：馬英九、周美青哈佛「窮學生浪漫」
除了戰績與顏值，馬英九對周美青的深情也常被討論。1975 年兩人在紐約熱戀照中，馬英九挺拔如明星。他回憶哈佛留學時期生活艱苦，家裡的「沙發」是撿回來的兩個廢輪胎，洗淨後疊起來塞枕頭組成的。而美青姊姊送的薄被，他一蓋就是 34 年。最經典的莫過於他向周美青告白：「下輩子我換性別，我嫁給妳！」這份巨蟹男的鐵漢柔情，讓酷酷嫂也拿他沒轍。

🟡 熱血與頑童：208 次捐血紀錄「騙」倒大女兒
除了文質彬彬，馬英九更有著「鋼鐵熱血」。他 35 年來捐血高達 208 次，總量 52,000cc，相當於 26 瓶大罐可樂。馬英九曾開玩笑分享，大女兒 5 歲時，他捐完血帶回點心，故意可憐兮兮地說：「寶寶，這是爸爸用鮮血換來的，妳要珍惜！」當時年幼的馬唯中聽完感動到當場流淚，讓一旁的周美青哭笑不得，直罵老公「騙小孩」。

▲26 瓶可樂的鮮血！馬英九生涯捐血達 208 次。他曾拿贈送餅乾騙 5 歲女兒是「爸爸鮮血換來的」，展現巨蟹男幽默。（圖／翻攝自馬英九臉書）
▲26 瓶可樂的鮮血！馬英九生涯捐血達 208 次。他曾拿贈送餅乾騙 5 歲女兒是「爸爸鮮血換來的」，展現巨蟹男幽默。（圖／翻攝自馬英九臉書）
🟡 75 歲的轉折：周美青發聲「保住最後尊嚴」
然而，男神終究會老。近日馬英九基金會財政風波與生病傳聞不斷，周美青與大姊馬以南在 5 月 12 日發出聯名聲明，強調馬英九有「醫療需求」，盼他真正退休。網友分析，馬家人在此刻站出來，是為了守住 75 歲馬英九的尊嚴，不讓他再被政治利用。從 1,600 萬張選票的巔峰歸於平淡，這位「小馬哥」的一生，正如他與母親比賽背誦的《桃花源記》，尋找的是那份最後的安寧。

💡 馬英九（Ma Ying-jeou）小檔案

  • 生日： 1950 年 7 月 13 日（75 歲，巨蟹座）
  • 教育： 台灣大學法律系、美國哈佛大學法學博士
  • 關鍵頭銜： 第 12、13 任中華民國總統、台北市長、法務部長
  • 選戰紀錄： 4 次重大選戰（1998、2002、2008、2012）全勝
  • 生涯總得票： 16,189,632 票（四大選戰累計）
  • 熱血紀錄： 捐血生涯 35 年，累計捐血 208 次（52,000cc）
  • 興趣： 慢跑、游泳、單車、書法、背古文
  • 家庭： 夫人周美青、長女馬唯中、次女馬元中
資料來源：馬英九臉書中央選舉委員會、NOWNEWS 採訪整理

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...