75歲的前總統馬英九近日因健康傳聞與基金會風波，成為 Google 熱搜。隨著夫人周美青、大姊馬以南聯名發聲盼他「真正退休」，網友紛紛翻出這位昔日男神的全盛期照片，驚嘆其高中時期英氣逼人，「帥炸度」直逼男神彭于晏、始源！他不只顏值高，深受家學影響的「馬式書法」與古文底子更是一絕，對比昔日橫掃 1,618 萬張選票的意氣風發，家人如今的「放手」聲明令人格外心疼。
🟡 顏值天花板！高中照神似彭于晏、始源
馬英九長年高居搜尋熱度，關鍵就在他那張「政壇男神」的臉孔。隨著馬英九高中時期的黑白照片曝光，網友驚嘆其五官極其精緻，高挺的鼻子與堅毅眼神，被公認頗有彭于晏與始源的神韻，在那個沒有濾鏡的年代，簡直是「帥炸」等級。
這份魅力不僅在校園，更轉化為驚人的吸票力。從 1998 年擊敗陳水扁奪下台北市長開始，馬英九在政治生涯最輝煌的 14 年間，參與四次大型選戰全勝，生涯累計吸納了 16,189,632 張 選票，成為台灣政壇不可動搖的「不敗戰神」。
🟡 儒將本色：燈下課子磨出「超好書法」與文才
馬英九「書法超好」，源自馬家深厚的中華文化傳承。馬英九曾憶及 7 歲時黏著母親秦厚修住進單身宿舍，每晚燈下，母親教他讀《桃花源記》、《滕王閣序》，先朗誦再抄寫一遍。加上父親馬鶴凌從小要求他練寫毛筆字，這份「童子功」讓他日後在各國政要面前揮毫時，始終顯得優雅且充滿儒士氣息。
他曾感性分享，在母親 94 歲住院期間，母子還在病榻前比賽背誦《桃花源記》，結果馬英九竟然輸給了母親。這份對古文與書法的執著，也形塑了他後來細膩且自律的性格。
🟡 廢輪胎當沙發：馬英九、周美青哈佛「窮學生浪漫」
除了戰績與顏值，馬英九對周美青的深情也常被討論。1975 年兩人在紐約熱戀照中，馬英九挺拔如明星。他回憶哈佛留學時期生活艱苦，家裡的「沙發」是撿回來的兩個廢輪胎，洗淨後疊起來塞枕頭組成的。而美青姊姊送的薄被，他一蓋就是 34 年。最經典的莫過於他向周美青告白：「下輩子我換性別，我嫁給妳！」這份巨蟹男的鐵漢柔情，讓酷酷嫂也拿他沒轍。
🟡 熱血與頑童：208 次捐血紀錄「騙」倒大女兒
除了文質彬彬，馬英九更有著「鋼鐵熱血」。他 35 年來捐血高達 208 次，總量 52,000cc，相當於 26 瓶大罐可樂。馬英九曾開玩笑分享，大女兒 5 歲時，他捐完血帶回點心，故意可憐兮兮地說：「寶寶，這是爸爸用鮮血換來的，妳要珍惜！」當時年幼的馬唯中聽完感動到當場流淚，讓一旁的周美青哭笑不得，直罵老公「騙小孩」。
🟡 75 歲的轉折：周美青發聲「保住最後尊嚴」
然而，男神終究會老。近日馬英九基金會財政風波與生病傳聞不斷，周美青與大姊馬以南在 5 月 12 日發出聯名聲明，強調馬英九有「醫療需求」，盼他真正退休。網友分析，馬家人在此刻站出來，是為了守住 75 歲馬英九的尊嚴，不讓他再被政治利用。從 1,600 萬張選票的巔峰歸於平淡，這位「小馬哥」的一生，正如他與母親比賽背誦的《桃花源記》，尋找的是那份最後的安寧。
💡 馬英九（Ma Ying-jeou）小檔案
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馬英九長年高居搜尋熱度，關鍵就在他那張「政壇男神」的臉孔。隨著馬英九高中時期的黑白照片曝光，網友驚嘆其五官極其精緻，高挺的鼻子與堅毅眼神，被公認頗有彭于晏與始源的神韻，在那個沒有濾鏡的年代，簡直是「帥炸」等級。
這份魅力不僅在校園，更轉化為驚人的吸票力。從 1998 年擊敗陳水扁奪下台北市長開始，馬英九在政治生涯最輝煌的 14 年間，參與四次大型選戰全勝，生涯累計吸納了 16,189,632 張 選票，成為台灣政壇不可動搖的「不敗戰神」。
馬英九「書法超好」，源自馬家深厚的中華文化傳承。馬英九曾憶及 7 歲時黏著母親秦厚修住進單身宿舍，每晚燈下，母親教他讀《桃花源記》、《滕王閣序》，先朗誦再抄寫一遍。加上父親馬鶴凌從小要求他練寫毛筆字，這份「童子功」讓他日後在各國政要面前揮毫時，始終顯得優雅且充滿儒士氣息。
他曾感性分享，在母親 94 歲住院期間，母子還在病榻前比賽背誦《桃花源記》，結果馬英九竟然輸給了母親。這份對古文與書法的執著，也形塑了他後來細膩且自律的性格。
除了戰績與顏值，馬英九對周美青的深情也常被討論。1975 年兩人在紐約熱戀照中，馬英九挺拔如明星。他回憶哈佛留學時期生活艱苦，家裡的「沙發」是撿回來的兩個廢輪胎，洗淨後疊起來塞枕頭組成的。而美青姊姊送的薄被，他一蓋就是 34 年。最經典的莫過於他向周美青告白：「下輩子我換性別，我嫁給妳！」這份巨蟹男的鐵漢柔情，讓酷酷嫂也拿他沒轍。
🟡 熱血與頑童：208 次捐血紀錄「騙」倒大女兒
除了文質彬彬，馬英九更有著「鋼鐵熱血」。他 35 年來捐血高達 208 次，總量 52,000cc，相當於 26 瓶大罐可樂。馬英九曾開玩笑分享，大女兒 5 歲時，他捐完血帶回點心，故意可憐兮兮地說：「寶寶，這是爸爸用鮮血換來的，妳要珍惜！」當時年幼的馬唯中聽完感動到當場流淚，讓一旁的周美青哭笑不得，直罵老公「騙小孩」。
然而，男神終究會老。近日馬英九基金會財政風波與生病傳聞不斷，周美青與大姊馬以南在 5 月 12 日發出聯名聲明，強調馬英九有「醫療需求」，盼他真正退休。網友分析，馬家人在此刻站出來，是為了守住 75 歲馬英九的尊嚴，不讓他再被政治利用。從 1,600 萬張選票的巔峰歸於平淡，這位「小馬哥」的一生，正如他與母親比賽背誦的《桃花源記》，尋找的是那份最後的安寧。
💡 馬英九（Ma Ying-jeou）小檔案
- 生日： 1950 年 7 月 13 日（75 歲，巨蟹座）
- 教育： 台灣大學法律系、美國哈佛大學法學博士
- 關鍵頭銜： 第 12、13 任中華民國總統、台北市長、法務部長
- 選戰紀錄： 4 次重大選戰（1998、2002、2008、2012）全勝
- 生涯總得票： 16,189,632 票（四大選戰累計）
- 熱血紀錄： 捐血生涯 35 年，累計捐血 208 次（52,000cc）
- 興趣： 慢跑、游泳、單車、書法、背古文
- 家庭： 夫人周美青、長女馬唯中、次女馬元中