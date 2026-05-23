現在正是玉荷包盛產季，荔枝甜、價格也甜，不過要注意吃荔枝時間與數量！啟新診所分享真實案例：一名男子因趕時間沒吃午飯，隨後吃下荔枝果腹，開車出門不久便感覺頭暈、全身無力，緊急停靠路邊送急診，才發現竟是「荔枝急性中毒」。醫師與營養師提醒，這種俗稱「荔枝病」的風險，關鍵在於空腹與過量，特別有 3 類族群必須格外小心。
🟡 為什麼香甜荔枝會導致「低血糖」掛急診？
一般人認為水果糖分高，空腹吃應該能補充能量，但荔枝卻適得其反。
🟡 一天能吃幾顆？營養師揭「3 不」守則
針對愛吃荔枝的讀者，營養師高敏敏在臉書發出強烈建議，避免像門診案例中的老奶奶因日吃一串而血糖飆高昏迷。她列出 3 個關鍵安全紅線：
🟡 這 3 類人多吃最傷身！注意 5 大發炎警訊
這類特定族群的決策建議，是內行人避開健康地雷的關鍵細節：
如果不慎吃多導致上火，馬光中醫診所魏子善醫師建議可攝取水梨、綠豆、西瓜、蓮藕等寒涼食物中和。若擔心水果糖分高，醫師提供了一款專業中藥配方，能精準退火：
綜合各方專家建議，享受荔枝的最佳決策是：「飯後半小時」食用。此時血糖相對穩定，既能吸收荔枝富含的維生素 C 與鉀，又不會干擾血糖代謝，讓您在這個盛夏吃得安心又甜美。
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一般人認為水果糖分高，空腹吃應該能補充能量，但荔枝卻適得其反。
- 核心原因（荔枝病）： 荔枝含有「次甘氨酸 A」與「MCPG」兩種天然毒素，會抑制人體生成葡萄糖。
- 避坑警告： 當空腹食用大量荔枝，果糖升高會刺激胰島素激增，進而導致血液中的葡萄糖相對降低。啟新診所提醒，對於需要集中精神的開車族、勞動族，這種突發性低血糖恐引發交通意外。
- 急救處理： 若吃完後出現飢餓、冒冷汗、頭暈，請立刻補充糖水或果汁救急，無法改善應盡速就醫。
針對愛吃荔枝的讀者，營養師高敏敏在臉書發出強烈建議，避免像門診案例中的老奶奶因日吃一串而血糖飆高昏迷。她列出 3 個關鍵安全紅線：
- 不要空腹吃： 避免刺激胰島素過度分泌，引發反應性低血糖。
- 不要吃沒熟的： 沒熟的荔枝毒素含量更高，更易抑制葡萄糖代謝。
- 不要一次吃過量： 高敏敏建議單次以 5-6 顆為限，一天吃 1-2 次就好。健康成人每日極限則是 9 顆。
這類特定族群的決策建議，是內行人避開健康地雷的關鍵細節：
- 第一類「血糖不穩族」： 糖尿病患者、空腹者及 6 歲以下幼童（血糖調節機制未發育完全）。
- 第二類「發炎反應族」： 馬光中醫診所魏子善醫師指出，若正值中醫所謂的「上火」狀態，荔枝的溫熱特性會加劇發炎。若出現嘴破、牙齦腫痛、喉嚨痛、長痘痘或流鼻血等 5 大警訊，建議暫時禁口。
- 第三類「燥熱體質族」： 平時易臉紅、口乾舌燥、經常口渴的朋友，不建議食用過多。
如果不慎吃多導致上火，馬光中醫診所魏子善醫師建議可攝取水梨、綠豆、西瓜、蓮藕等寒涼食物中和。若擔心水果糖分高，醫師提供了一款專業中藥配方，能精準退火：
- 【退火茶配方】： 麥門冬 3 錢、桔梗 2 錢、金銀花 2 錢、知母 2 錢、淡竹葉 1 錢。以中火煎煮至沸騰後，轉小火熬 10 分鐘，待藥性釋放後放涼飲用。
綜合各方專家建議，享受荔枝的最佳決策是：「飯後半小時」食用。此時血糖相對穩定，既能吸收荔枝富含的維生素 C 與鉀，又不會干擾血糖代謝，讓您在這個盛夏吃得安心又甜美。