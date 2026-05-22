韓國天團BTS防彈少年團將於11月19日、21日、22日，在高雄世運舉辦演唱會，今（22）日票價公開，最貴高達9380元，將於6月2日開始分3階段開賣。但不料票價才剛公開，黃牛就已經炒翻天，最前面的第一排竟要價11萬，讓粉絲全看傻直呼：「請問歐巴是會在我臉上跳舞嗎？」
有網友在今日於Threads分享BTS高雄演唱會目前的黃牛票代刷價格，核心內圈VIP的第一排要價11萬元、前三排87000元、前五排56000元、前十排34000元，就連隨機也要27000元。而地面的位置，隨機要2萬元、7980價位的看台要17000元，其餘看台則都要加5000。
BTS演唱會票炒出天價 最貴11萬粉絲全傻眼
還沒開賣就炒出天價的超誇張演唱會票價，也火速吸引大批粉絲關注，紛紛傻眼直呼：「11萬是金泰亨抱著我唱歌嗎」、「買這張票，演出結束後我是不是可以直接跟著他們去慶功宴吃宵夜」、「11萬是可以上台唱的價格嗎？」
BTS演唱會票價公開 共分3階段開賣
BTS這次演唱會的票價共有9種，從最貴VIP套票9380元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、身障3490元和2990元，全部採實名制販售並分3階段賣票。6月2日中午12點Weverse會員優先購、6月3日中午12點Live Nation Taiwan會員預售，最後於6月4日全面開賣，全部都在tixCraft拓元售票系統啟售。
資料來源：Threads
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還沒開賣就炒出天價的超誇張演唱會票價，也火速吸引大批粉絲關注，紛紛傻眼直呼：「11萬是金泰亨抱著我唱歌嗎」、「買這張票，演出結束後我是不是可以直接跟著他們去慶功宴吃宵夜」、「11萬是可以上台唱的價格嗎？」
BTS演唱會票價公開 共分3階段開賣
BTS這次演唱會的票價共有9種，從最貴VIP套票9380元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、身障3490元和2990元，全部採實名制販售並分3階段賣票。6月2日中午12點Weverse會員優先購、6月3日中午12點Live Nation Taiwan會員預售，最後於6月4日全面開賣，全部都在tixCraft拓元售票系統啟售。
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