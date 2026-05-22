由朴恩斌、車銀優主演的網格影集《超能路人甲》在15日正式上線，上線短短一週，便強勢奪下台灣Netflix排行第一名。然而在作品公開前，身為男主角的車銀優卻驚爆逃稅疑雲引發軒然大波，外界本來擔心會波及新劇，不過朴恩斌最近在訪問中坦言自己沒在管這些紛擾，並且稱讚拍攝時大家的默契都非常好、很合拍。
車銀優爆出逃稅風波 朴恩斌沒空管
車銀優在今年1月爆出逃稅爭議，讓他的形象跌落谷底。朴恩斌在受訪時發言相當謹慎，不過還是大方道出了心境，她表示：「這幾個月來，我一直全神貫注地在拍攝新作品《驚悚的戀愛》，除了拍戲之外，真的沒有餘力去顧及其他事情。」並且那段時間自己是抱著相信劉仁植導演、製作團隊以及整個劇組的心情度過的，因此她並沒有被風波影響到。
朴恩斌讚和車銀優有默契 劇組氣氛融洽
雖然車銀優在戲外引發議論，但朴恩斌也大讚和車銀優及其他演員在劇中的合作默契很好、氣氛非常棒，她表示：「大家真的非常合拍。彼此沉浸在角色裡所散發的能量、自然的即興發揮，在動作與對應之間來回激盪，簡直是絕配。」
不過劇中她和車銀優飾演的李雲情的感情線，被部分觀眾認為進展有些突兀，朴恩斌則認為愛情正是讓大家存在並前行的動力，兩人展現出了是突破自身局限、跨越界線並自然融入對方領域的過程。
從決定接演到《超能路人甲》正式問世，長達將近兩2年的時間，朴恩斌感性表示，真的有太多事情交織在心中，讓人感觸很深。而這也是她第一次挑戰一口氣全集上線的OTT串流作品，朴恩斌笑說：「一開始就直接迎來結局，所以現在心情還有點複雜，不知道該怎麼和角色道別。現在我正在拍攝下一部作品，但每到凌晨，我還是會看著《超能路人甲》的照片來一趟回憶旅行。」
至於觀眾關心是否會有第二季？朴恩斌則笑說現在還太早了，這完全取決於觀眾累積了多少愛意，之後的事情之後再想，希望大家能多多支持喜愛《超能路人甲》。
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車銀優在今年1月爆出逃稅爭議，讓他的形象跌落谷底。朴恩斌在受訪時發言相當謹慎，不過還是大方道出了心境，她表示：「這幾個月來，我一直全神貫注地在拍攝新作品《驚悚的戀愛》，除了拍戲之外，真的沒有餘力去顧及其他事情。」並且那段時間自己是抱著相信劉仁植導演、製作團隊以及整個劇組的心情度過的，因此她並沒有被風波影響到。
朴恩斌讚和車銀優有默契 劇組氣氛融洽
雖然車銀優在戲外引發議論，但朴恩斌也大讚和車銀優及其他演員在劇中的合作默契很好、氣氛非常棒，她表示：「大家真的非常合拍。彼此沉浸在角色裡所散發的能量、自然的即興發揮，在動作與對應之間來回激盪，簡直是絕配。」
不過劇中她和車銀優飾演的李雲情的感情線，被部分觀眾認為進展有些突兀，朴恩斌則認為愛情正是讓大家存在並前行的動力，兩人展現出了是突破自身局限、跨越界線並自然融入對方領域的過程。
從決定接演到《超能路人甲》正式問世，長達將近兩2年的時間，朴恩斌感性表示，真的有太多事情交織在心中，讓人感觸很深。而這也是她第一次挑戰一口氣全集上線的OTT串流作品，朴恩斌笑說：「一開始就直接迎來結局，所以現在心情還有點複雜，不知道該怎麼和角色道別。現在我正在拍攝下一部作品，但每到凌晨，我還是會看著《超能路人甲》的照片來一趟回憶旅行。」
至於觀眾關心是否會有第二季？朴恩斌則笑說現在還太早了，這完全取決於觀眾累積了多少愛意，之後的事情之後再想，希望大家能多多支持喜愛《超能路人甲》。