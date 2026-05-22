韓國天團BTS防彈少年團將於11月19日、21日、22日在高雄世運開唱，今（22）日票價公開，最貴要9380元，直接破紀錄成韓星來台演出的最高票價。不過有台粉翻出泰國票價比對，竟發現差很多，泰國的曼谷場演唱會，最貴僅要7800元泰銖（約台幣7500元），雖然價格會隨著匯率波動，但幾乎比台灣便宜2000元，讓粉絲嗨翻直呼：「決定衝曼谷。」
BTS部分巡演場地的票價在今日公開，台灣的VIP套票要價9380元，成為韓星來台演出的最高價格。不過有粉絲發現，同樣於今天公開票價的泰國曼谷場，VIP套票竟僅要7800元泰銖，目前換算台幣大約為7500元，幾乎比台灣便宜2000元，直接引發熱議。
價差快2000元！粉絲狂喊：決定去曼谷
有許多粉絲在看到這個價差後，直接轉發到Threads，火速吸引22萬次瀏覽，狂喊要改去曼谷場的演唱會，「猶豫一秒都是我對曼谷的不敬」、「人生有時會在低谷，也有可能在曼谷，所以我決定去曼谷了」、「查完所有場的價位直接看曼谷機票。」還有人換算到高雄搭高鐵、飯店價格加上票價後，直接果斷訂了曼谷機票。
台灣場票價公開 泰國搶票資訊看這裡
BTS台灣演唱會的票價最貴為VIP套票9380元，再來就是7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、身障3490元和2990元，全部採實名制販賣並分為3階段賣票，都在tixCraft拓元售票系統啟售。Weverse會員優先購在6月2日中午12點開賣、Live Nation Taiwan會員預售則是在隔天6月3日中午12點，並於6月4日全面開賣。
而BTS曼谷場演唱會是在12月3日、5日、6日，於拉加曼加拉國家體育場（Rajamangala National Stadium）舉行。票價從VIP套票的7800元泰銖、6800元泰銖（約台幣6550元）、6300元泰銖（約台幣6070元）、5300元泰銖（約台幣5100元）、4300元泰銖（約台幣4140元）、3300元泰銖（約台幣3180元）。門票同樣分為3階段開賣，6月9日上午10點（當地時間）Weverse會員優先購、6月10日上午10點Live Nation Tero會員預售，最後於6月11日全面開賣，全部都在Thaiticketmajor售票系統啟售。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有許多粉絲在看到這個價差後，直接轉發到Threads，火速吸引22萬次瀏覽，狂喊要改去曼谷場的演唱會，「猶豫一秒都是我對曼谷的不敬」、「人生有時會在低谷，也有可能在曼谷，所以我決定去曼谷了」、「查完所有場的價位直接看曼谷機票。」還有人換算到高雄搭高鐵、飯店價格加上票價後，直接果斷訂了曼谷機票。
台灣場票價公開 泰國搶票資訊看這裡
BTS台灣演唱會的票價最貴為VIP套票9380元，再來就是7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、身障3490元和2990元，全部採實名制販賣並分為3階段賣票，都在tixCraft拓元售票系統啟售。Weverse會員優先購在6月2日中午12點開賣、Live Nation Taiwan會員預售則是在隔天6月3日中午12點，並於6月4日全面開賣。
而BTS曼谷場演唱會是在12月3日、5日、6日，於拉加曼加拉國家體育場（Rajamangala National Stadium）舉行。票價從VIP套票的7800元泰銖、6800元泰銖（約台幣6550元）、6300元泰銖（約台幣6070元）、5300元泰銖（約台幣5100元）、4300元泰銖（約台幣4140元）、3300元泰銖（約台幣3180元）。門票同樣分為3階段開賣，6月9日上午10點（當地時間）Weverse會員優先購、6月10日上午10點Live Nation Tero會員預售，最後於6月11日全面開賣，全部都在Thaiticketmajor售票系統啟售。