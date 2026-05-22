唱跳歌手温嵐上週因敗血性休克緊急送到加護病房治療，如今入院7天病況讓粉絲擔憂不已。今（22）日温嵐經紀人向《NOWNEWS今日新聞》表示，温嵐仍持續在加護病房接受治療，但他認為「沒有消息，就是好消息」，透露温嵐很努力，希望能早日康復。
温嵐敗血性休克住院 經紀人揭現況：仍在加護病房治療
温嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，上週五緊急送醫，經診斷後為敗血性休克，在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。如今已過了一週也讓粉絲十分擔心。對此，《NOWNEWS今日新聞》稍早傳訊關心，表示，温嵐經紀人透露：「持續在加護病房接受治療，目前還沒有新的進度可以update，沒有消息就是好消息！」
另外，經紀人也心疼表示温嵐很努力，同時也感謝醫護人員及各界對她的關心。温嵐傳出送醫消息後，許多粉絲紛紛湧入社群留言集氣：「一定要好起來！加油」、「早日康復，重返妳熱愛的舞台」、「愛您的人那麼多，記得先愛自己身體，家人需要您、歌迷也需要您。」圈內好友吳克群、恩師吳宗憲也向温嵐加油喊話，希望她能快點好起來。
吳宗憲鬆口温嵐病情 心疼：憲憲家族為她祈福
吳宗憲日前出席活動時，談到温嵐病情，坦言確實有敗血症情形，且腎臟功能似乎也受到影響，「現在敗血症引發腎臟有點不太OK。」但詳細情況仍需由醫療團隊判斷。吳宗憲不捨說，温嵐一直是「憲憲家族」裡的回應王，群組裡不管誰發訊息，她幾乎都會第一時間回覆，因此這次突然住院，讓大家特別不習慣，憲憲家族所有人也都在替她祈福。
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温嵐因持續高燒未退，並伴隨劇烈腹痛症狀，上週五緊急送醫，經診斷後為敗血性休克，在加護病房（ICU）接受醫療團隊治療與觀察。如今已過了一週也讓粉絲十分擔心。對此，《NOWNEWS今日新聞》稍早傳訊關心，表示，温嵐經紀人透露：「持續在加護病房接受治療，目前還沒有新的進度可以update，沒有消息就是好消息！」
另外，經紀人也心疼表示温嵐很努力，同時也感謝醫護人員及各界對她的關心。温嵐傳出送醫消息後，許多粉絲紛紛湧入社群留言集氣：「一定要好起來！加油」、「早日康復，重返妳熱愛的舞台」、「愛您的人那麼多，記得先愛自己身體，家人需要您、歌迷也需要您。」圈內好友吳克群、恩師吳宗憲也向温嵐加油喊話，希望她能快點好起來。
吳宗憲日前出席活動時，談到温嵐病情，坦言確實有敗血症情形，且腎臟功能似乎也受到影響，「現在敗血症引發腎臟有點不太OK。」但詳細情況仍需由醫療團隊判斷。吳宗憲不捨說，温嵐一直是「憲憲家族」裡的回應王，群組裡不管誰發訊息，她幾乎都會第一時間回覆，因此這次突然住院，讓大家特別不習慣，憲憲家族所有人也都在替她祈福。