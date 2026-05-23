行政院人事行政總處公布2027年行事曆，全年共有121天假期、9個連假，不過農曆春節僅放7天，也意外掀起網友兩派討論。大多數民眾反而都認為「年假短一點比較好」，不用長時間和親戚相處，也有人覺得若想放更久，其實靠請特休就能自己拚出11天甚至16天長假。

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2027行事曆公布了！2月春節年假「只有7天」　全場反歡呼

人事總處日前公布2027年政府行政機關辦公日曆表，全年總放假日數共121天，3天以上連續假期共有9個，包括中華民國開國紀念日3天、農曆春節7天、和平紀念日3天、兒童節及清明節4天、勞動節3天、國慶日3天，以及臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日與行憲紀念日等連假。

一名網友就在Threads發文提到，2027年農曆新年已確定只有7天年假，好奇大家是否滿意。沒想到貼文曝光後，大批網友反而拍手叫好，「其實我覺得很不錯，這樣就不用回家很多天」、「越短越好+100000」、「太棒啦，不用跟親戚對看太久」、「服務業能稍微多一小點時間喘口氣了」、「過年不要太多比較好不用應付一堆破事情」。

▲2027年行事曆日前正式出爐，全年總放假天數達121天，其中超過3天以上的連假共有9個。（圖／人事總處提供）
▲2027年行事曆日前正式出爐，全年總放假天數達121天，其中超過3天以上的連假共有9個。（圖／人事總處提供）
也有人認為，若真的想放長假，其實可以自行搭配特休安排出國，反而更自由，「我看到前面請3天後面請2天，就可以出國15天欸」、「特休一堆的人有福了」、「請11號、12號就可以從4號放到14號，變成11天」。

另外，也有網友提到，過去其實就有類似的年假天數，根本沒必要激動，「偷偷跟你說，以前小年夜還要下禮拜六來補班，等於只有六天」、「你們沒放過7天的年假喔？命真好，110跟113年也是放7天喔」。

2027年也沒有補班！春節請假攻略曝光：請5休16

事實上，2023年因多個國定假日落在周二、周四，全年補班高達6天，引發大量民怨。行政院因此於2025年拍板，未來行事曆不再透過調整上班日方式換取連假，也就是正式取消補班制度。2026年成為首個完全不用補班的年度，而2027年同樣維持「零補班」，讓不少上班族直呼輕鬆不少。

若是想延長年假，《NOWNEWS今日新聞》也報導過2027年行事曆請假攻略正常年假日期為2月4日（四）至2月10日（三），若請2月11日（四）、2月12日（五）兩天，可將7天假期變11天連假；若再加碼多請2月1日（一）到2月3日（三），則可一口氣放到16天長假，等於「請5放16」，可說是超級划算。

▲若想延長農曆春節假期，其實還能透過請特休，把年假一路放成11天甚至16天長假。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）
▲若想延長農曆春節假期，其實還能透過請特休，把年假一路放成11天甚至16天長假。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...