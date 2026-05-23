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▲味全龍啦啦隊女神遠征福岡巨蛋，吸引大批台、日球迷朝聖。（圖／記者張一笙攝）

《NOWNEWS今日新聞》今（23）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：中國歌唱節目《歌手2026》首集直播爆出超大冷門，庾澄慶（哈林）第一輪就遭淘汰；日本女團HIGH SPIRITS成員森薺則因在KTV脫到剩內衣的失序影片掀起風波；另外，味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」前進日本福岡交流，李多慧、林襄等人現身立刻引發暴動。中國音樂節目《歌手2026》22日正式開播，首集就爆出震撼結果，首次參加歌唱競演節目的哈林庾澄慶，以經典歌曲〈讓我一次愛個夠〉登場，原本被視為本季最大亮點之一，沒想到最終卻只拿下第9名，成為首位遭淘汰歌手，讓大批觀眾全看傻眼。本集卡司包括齊豫、魏如萱、周興哲、張碧晨、竇靖童等實力派歌手，競爭相當激烈，其中齊豫演唱〈橄欖樹〉成功奪冠，而魏如萱則排名倒數第2，同樣讓不少台灣觀眾相當緊張。面對首集就被淘汰，哈林本人則灑脫笑說：「就是一日遊嘛！」不過主持嘉賓那英卻坦言自己對賽果「有些崩潰」，相關話題瞬間衝上微博熱搜。日本女團HIGH SPIRITS成員森薺近日被網友挖出過往KTV聚會影片，只見她與女性友人在包廂內脫到只剩內衣狂歡，畫面曝光後立刻在社群瘋傳，引發大量討論。對此，森薺事後也親自在X轉發影片並公開道歉，坦承畫面中的人確實是自己。森薺表示，當時的行為源自過去的不成熟與失控，只顧著自己玩樂，沒有考慮後果，如今對造成外界困擾感到非常後悔，由於日本偶像圈向來對私生活與形象要求嚴格，因此事件曝光後也引發不少網友熱議。味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」本週前進日本福岡軟銀鷹主場交流，成員包括李多慧、林襄、菲菲、小映與沛沛，一行人現身福岡巨蛋後立刻成為焦點，賽前與軟銀啦啦隊Honeys的攝影活動，更吸引超過百名台日球迷到場圍觀。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場，不少台灣球迷甚至自掏腰包飛到福岡追星，而李多慧與林襄在日本的高人氣，也讓現場宛如大型粉絲見面會，晚間軟銀鷹10：0完封火腿隊後，小龍女們還與滿場球迷一起欣賞福岡巨蛋招牌「勝利煙火」，畫面相當夢幻。值得一提的是，連日本地下偶像也特地到場朝聖菲菲，可見台灣啦啦隊文化已逐漸在日本打開知名度。