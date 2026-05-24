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風靡全台灣的料理動漫《中華一番》，當中最具代表性的迷因「所以我說那個醬汁呢？」竟然在30年後call back！在最新連載的漫畫《中華一番！極》中，主角小當家意外掉進了冥界，意外遇上當年因為忘記裝醬汁而輸掉比賽的反派廚師李嚴。雙方在陰間重逢並決定重新比試，而李嚴一開場就大喊「這次我一定要完成醬汁」，搞笑又熱血的劇情瞬間讓台、日兩地的動漫迷徹底陷入瘋狂。1997年播出的動畫版本中，當時李嚴與小當家進行龍蝦料理三合一對決，李嚴滿懷自信地端出完美炸好的鳳尾蝦，自以為穩操勝算。誰知道小當家吃了一口後，卻淡淡地開口要醬汁，李嚴這才驚覺自己因為時間不夠，完全漏掉了靈魂沾醬，最後只能抱憾服毒退場。後來「所以我說那個醬汁呢？」更演變成台灣各大網路平台至今仍在洗版的經典迷因。沒想到原作者小川悅司非常懂得粉絲的心，在最新一期的漫畫故事裡大玩地獄復活賽。劇情安排小當家在陰間迷路，正好撞見了留在冥界的李嚴，兩人隨即決定用「涼拌麵」一決勝負。李嚴一拿起廚具就燃起瘋狂的執念，內心獨白瘋狂吶喊著這次絕對不會再犯下當年的遺憾，一定要把醬汁做出來，直接正面回應了網路世界的超級老梗。連載內容一在網路上公開，立刻吸引了大批台灣與日本的網友前往原作者的官方社群平台上朝聖留言，留言區瞬間被「醬汁」兩個字洗版，網友紛紛開玩笑表示，一個配角沒帶醬汁的失誤竟然可以被討論整整30年，簡直是動漫界的奇蹟。大家除了讚嘆作者的神級幽默感，也紛紛在留言區幫李嚴加油，希望他這次真的有記得把沾醬倒進盤子裡。