全球動漫迷引頸期盼的第10屆「Crunchyroll 動畫大賞」得獎名單公開，歷經全球超過數百萬動漫迷投票與專業評審團的評選，獎項揭曉後，粉絲們幾家歡樂幾家愁。《我的英雄學院》問鼎最高榮譽「年度最佳動畫」，《鬼滅之刃》與《藥師少女的獨語》也分別斬獲7項與5項大獎；然而，坐擁20項提名的黑馬《膽大黨》最終僅得2獎，戲劇性的落差成為討論焦點。
《我英》最終季經費燃燒 爆豪封神助攻奪年度最佳動畫
《我的英雄學院》最終章中各個角色迎來命運決戰的史詩時刻，最終季不僅補完了一代人的熱血青春，在作畫與分鏡的精細度上更是遠超前幾季。傾盡全力「經費燃燒」名場面頻繁登上社群討論榜，面對《膽大黨》、《藥師少女的獨語》等新生代強敵的夾擊，《我英》憑藉全球骨灰級粉絲的強大情感黏著度與最終章的超高熱度成功突圍。
人氣角色「爆豪勝己」在戰場上的高光表現，不僅讓他成功斬獲本屆「最佳配角」，BUMP OF CHICKEN 獻唱的 ED〈I〉也順利奪獎，全方位的情感共鳴成為《我英》擊敗眾多強敵、為最終章畫下具歷史意義句點的關鍵。
《膽大黨》淪為陪跑 社群引發粉絲反彈
相較於得獎作品的風光，擁有20項提名的熱門作《膽大黨》，其評選結果卻讓支持者大失所望。這部在海內外引發現象級狂潮的作品，最終僅抱回「最佳喜劇動畫」與「最佳 OP」兩項獎座。此結果在 PTT、Threads 等社群掀起空前論戰，粉絲們紛紛直呼「20中2比例過低！」、「流於大獎平分的分贓機制！」
《鬼滅之刃》橫掃技術獎項 《藥師少女》包攬5大獎
綜觀得獎名單，各大熱門作品在不同領域各據一方。劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》憑藉強大的票房影響力與 ufotable 的頂級製作實力，毫無懸念斬獲「年度最佳劇場版」，更一併橫掃最優秀作曲、配樂等共 7 項技術大獎，成為本屆大贏家。
而電視動畫好評如潮的《藥師少女的獨語》則包攬 5 項大獎，除了拿下「最佳劇情動畫」外，雙導演筆坂明規與長沼範裕共同獲得「最佳導演」，劇中靈魂人物「貓貓」更是得到「最佳主角」的肯定，其聲優悠木碧亦拿下最佳日語配音。
在新秀與動作類別等獎項中，由 BONES 製作的黑暗奇幻作《GACHIAKUTA》表現同樣驚艷，奪得「最佳新系列動畫」、「最佳角色設計」與「最佳背景設計」三項大獎。而格鬥迷推崇的《我獨自升級》則憑藉流暢且精彩的畫面表現，包辦了「最佳動畫製作」與「最佳動作動畫」。
此外，由渡邊信一郎執導、在全球尚未引發廣泛討論的《LAZARUS》擊敗眾多強敵奪得「最佳原創動畫」，冷門黑馬的逆襲也令外界感到十分震驚。
作為全球最具權威性的動漫獎項之一，「Crunchyroll 動畫大賞」至今已舉辦至第10屆。該獎項由知名串流平台 Crunchyroll 主辦，透過全球各地的專業評審團初選，並結合數百萬名觀眾的網路投票，旨在表彰過去一年在全球引發廣泛迴響的優秀動畫作品。
🟡第10屆 Crunchyroll 動畫大賞 2026 主要獲獎名單
📌年度最佳動畫：《我的英雄學院 FINAL SEASON》
📌最佳年度劇場版：《鬼滅之刃 無限城篇》
📌最佳系列動畫：《ONE PIECE 航海王》
📌最佳動畫製作：《我獨自升級 Season 2》
📌最佳動作動畫：《我獨自升級 Season 2》
📌最佳新系列動畫：《GACHIAKUTA》
📌最佳原創動畫：《LAZARUS 拉撒路》
📌最佳劇情動畫：《藥師少女的獨語 Season 2》
📌最佳日常動畫：《SPY×FAMILY 間諜家家酒 S3》
📌最佳戀愛動畫：《薰香花朵凜然綻放》
📌最佳喜劇動畫：《膽大黨》
📌最佳異世界動畫：《Re:從零開始的異世界生活 S3》
📌最佳導演： 筆坂明規、長沼範裕《藥師少女的獨語 Season 2》
📌最佳角色設計：《GACHIAKUTA》
📌最佳背景設計：《GACHIAKUTA》
📌最佳主角： 貓貓《藥師少女的獨語 Season 2》
📌最佳配角： 爆豪勝己《我的英雄學院 FINAL SEASON》
📌最想保護角色： 安妮亞·佛傑《SPY×FAMILY 間諜家家酒 S3》
📌最佳動畫歌曲： 米津玄師 - 〈IRIS OUT〉《鏈鋸人 劇場版 蕾潔篇》
📌最佳 OP： AiNA THE END - 〈On the Way〉《膽大黨》
📌最佳 ED： BUMP OF CHICKEN - 〈I〉《我的英雄學院 FINAL SEASON》
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《我的英雄學院》最終章中各個角色迎來命運決戰的史詩時刻，最終季不僅補完了一代人的熱血青春，在作畫與分鏡的精細度上更是遠超前幾季。傾盡全力「經費燃燒」名場面頻繁登上社群討論榜，面對《膽大黨》、《藥師少女的獨語》等新生代強敵的夾擊，《我英》憑藉全球骨灰級粉絲的強大情感黏著度與最終章的超高熱度成功突圍。
人氣角色「爆豪勝己」在戰場上的高光表現，不僅讓他成功斬獲本屆「最佳配角」，BUMP OF CHICKEN 獻唱的 ED〈I〉也順利奪獎，全方位的情感共鳴成為《我英》擊敗眾多強敵、為最終章畫下具歷史意義句點的關鍵。
相較於得獎作品的風光，擁有20項提名的熱門作《膽大黨》，其評選結果卻讓支持者大失所望。這部在海內外引發現象級狂潮的作品，最終僅抱回「最佳喜劇動畫」與「最佳 OP」兩項獎座。此結果在 PTT、Threads 等社群掀起空前論戰，粉絲們紛紛直呼「20中2比例過低！」、「流於大獎平分的分贓機制！」
綜觀得獎名單，各大熱門作品在不同領域各據一方。劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》憑藉強大的票房影響力與 ufotable 的頂級製作實力，毫無懸念斬獲「年度最佳劇場版」，更一併橫掃最優秀作曲、配樂等共 7 項技術大獎，成為本屆大贏家。
而電視動畫好評如潮的《藥師少女的獨語》則包攬 5 項大獎，除了拿下「最佳劇情動畫」外，雙導演筆坂明規與長沼範裕共同獲得「最佳導演」，劇中靈魂人物「貓貓」更是得到「最佳主角」的肯定，其聲優悠木碧亦拿下最佳日語配音。
此外，由渡邊信一郎執導、在全球尚未引發廣泛討論的《LAZARUS》擊敗眾多強敵奪得「最佳原創動畫」，冷門黑馬的逆襲也令外界感到十分震驚。
作為全球最具權威性的動漫獎項之一，「Crunchyroll 動畫大賞」至今已舉辦至第10屆。該獎項由知名串流平台 Crunchyroll 主辦，透過全球各地的專業評審團初選，並結合數百萬名觀眾的網路投票，旨在表彰過去一年在全球引發廣泛迴響的優秀動畫作品。
🟡第10屆 Crunchyroll 動畫大賞 2026 主要獲獎名單
📌年度最佳動畫：《我的英雄學院 FINAL SEASON》
📌最佳年度劇場版：《鬼滅之刃 無限城篇》
📌最佳系列動畫：《ONE PIECE 航海王》
📌最佳動畫製作：《我獨自升級 Season 2》
📌最佳動作動畫：《我獨自升級 Season 2》
📌最佳新系列動畫：《GACHIAKUTA》
📌最佳原創動畫：《LAZARUS 拉撒路》
📌最佳劇情動畫：《藥師少女的獨語 Season 2》
📌最佳日常動畫：《SPY×FAMILY 間諜家家酒 S3》
📌最佳戀愛動畫：《薰香花朵凜然綻放》
📌最佳喜劇動畫：《膽大黨》
📌最佳異世界動畫：《Re:從零開始的異世界生活 S3》
📌最佳導演： 筆坂明規、長沼範裕《藥師少女的獨語 Season 2》
📌最佳角色設計：《GACHIAKUTA》
📌最佳背景設計：《GACHIAKUTA》
📌最佳主角： 貓貓《藥師少女的獨語 Season 2》
📌最佳配角： 爆豪勝己《我的英雄學院 FINAL SEASON》
📌最想保護角色： 安妮亞·佛傑《SPY×FAMILY 間諜家家酒 S3》
📌最佳動畫歌曲： 米津玄師 - 〈IRIS OUT〉《鏈鋸人 劇場版 蕾潔篇》
📌最佳 OP： AiNA THE END - 〈On the Way〉《膽大黨》
📌最佳 ED： BUMP OF CHICKEN - 〈I〉《我的英雄學院 FINAL SEASON》