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▲▼神童減肥後五官變得相當立體。（圖／神童IG@earlyboysd）

▲神童之前從116公斤瘦到79公斤的模樣。（圖／翻攝自減肥公司Juvis ）

韓國天團Super Junior的成員神童過去體重高達116公斤，身形十分圓潤，經常被酸民調侃不像是男團成員。不過近日神童減肥成功，瘦出下顎線，五官變得超級立體，讓粉絲訝異直呼「原來歐巴（哥哥）這麼帥」。而神童曾分享自己減掉37公斤的照片，如今的他看起來又瘦回當時的巔峰，讓粉絲替他高興。神童昨（24）日在IG分享自己換上冰球護具的照片，笑說：「本來只是想試試看，結果不知不覺就穿戴了全套裝備。真的太好玩了。果然，運動的時候，裝備才是關鍵。」只見神童換上冰球裝後，身體看起來非常健壯，少了過去圓潤臃腫的感覺，下顎線也變得明顯。另一張神童戴著防護帽拍攝的照片，則可看到他高挺的鼻梁，側臉十分帥氣，讓粉絲驚訝直呼：「哥哥減肥之後也太帥了吧，不敢相信」、「原來哥哥這麼帥嗎？」「太不可思議了」、「終於看到哥哥帥氣的面貌」、「誰還敢說你不是偶像」。現年40歲的神童去年就曾在節目《屋塔房的問題兒童們》分享自己曾成功減肥37公斤的故事，當時他體重一度掉到79公斤，體態勻稱，非常帥氣，但神童只維持了3個月就又胖回來了，後來就算他打減肥針也沒用，體重再度破百。不過神童沒放棄，持續在減肥的道路上前進，他前陣子上節目《認識的哥哥》才透露，體重又回到雙位數了，如今更是減肥減出下顎線，重返當時瘦了37公斤的巔峰，讓粉絲都替他感到開心，也直呼減肥後的神童判若兩人。