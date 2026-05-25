中華民國籃球協會理事長候選人童子瑋，今（25）日針對中華隊的未來發展提出完整願景。童子瑋強調，台灣籃球球員素質優異，但長期面臨資源整合不足的困境，未來若能擔任理事長，將全力改善國家隊後勤資源、爭取國際籃協話語權，並建立從國小至大學的「一貫化」人才養成系統。
提升後勤支援 爭取國家隊主場尊嚴
童子瑋在談及中華隊資源時感觸良深，他以棒球隊獲得的完整後勤、情蒐資料為對照，坦言對籃球隊目前所享有的資源感到「心酸」。他承諾，上任後將全力爭取資源整合，讓國家隊在參與國際賽事時能享有與棒球隊同等級的支援體系。
針對過去國際賽曾發生「主場遭移至國外」的爭議，童子瑋強調，台灣必須在亞洲籃球協會（FIBA Asia）系統中爭取「一席之地」。他表示，台灣在國際處境艱難，必須透過運動表現讓世界看見，若籃協能在國際籃協（FIBA）中擁有理監事等職位，便能確保台灣主場權益不受損害，避免球迷與球員遭遇到不公平待遇。
借鏡日本經驗 推動人才養成「系統一致化」
過去的籃協理事長謝典霖談到過台灣籃壇的問題時，點出目前台灣基層籃球從國高中到大學的養成階段沒辦法整合。事實上，也有基層教練曾和記者透露，在一些層面上高中體總、大專體總、籃協這些上頭機關各不相同，有如多頭馬車，這對於我國人才養成和代表隊人員挑選上，其實都會有一些問題。而在運動部出現之後，這方面的問題看起來也暫無解決方式。
面對籃球界基層賽事整合困難的問題，童子瑋認為，台灣目前的球員培訓分散於不同管理單位，國小、國中、高中體總、大專體總到籃協，各系統缺乏連結。他建議借鏡日本籃球近年進步神速的經驗，透過制度改革達成養成一致化。
童子瑋說，自己希望未來國中銜接高中，高中銜接到大學，每一個環節應該環環相扣。『所以我們必須有一個主持者，可以有能力整合所有系統。如果我擔任理事長，協會會邀請所有單位、所有人，大家坐下來談，我相信我們有這個能力。」
他具體指出，未來會嘗試整合出一套共同的「教學教科書」，從國小階段的防守觀念（如一對一對位、區域聯防）到各年齡層的訓練指標，讓基層球員在各個階段的銜接無縫接軌、養成能夠「一體化」，力求讓球員銜接到下一階段時不會出現問題。
童子瑋總結，台灣籃球進步幅度未達預期，關鍵在於過於封閉。他主張籃協必須做好擔任對外窗口的責任，帶領台灣球員多與世界交流。他強調，競選理事長的目的，在於透過籃球讓台灣走進國際舞台，不再被邊緣化，並以「整合平台」為定位，運用溝通能力與專業制度，讓中華隊在世界籃壇真正站穩腳步。
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童子瑋在談及中華隊資源時感觸良深，他以棒球隊獲得的完整後勤、情蒐資料為對照，坦言對籃球隊目前所享有的資源感到「心酸」。他承諾，上任後將全力爭取資源整合，讓國家隊在參與國際賽事時能享有與棒球隊同等級的支援體系。
針對過去國際賽曾發生「主場遭移至國外」的爭議，童子瑋強調，台灣必須在亞洲籃球協會（FIBA Asia）系統中爭取「一席之地」。他表示，台灣在國際處境艱難，必須透過運動表現讓世界看見，若籃協能在國際籃協（FIBA）中擁有理監事等職位，便能確保台灣主場權益不受損害，避免球迷與球員遭遇到不公平待遇。
借鏡日本經驗 推動人才養成「系統一致化」
過去的籃協理事長謝典霖談到過台灣籃壇的問題時，點出目前台灣基層籃球從國高中到大學的養成階段沒辦法整合。事實上，也有基層教練曾和記者透露，在一些層面上高中體總、大專體總、籃協這些上頭機關各不相同，有如多頭馬車，這對於我國人才養成和代表隊人員挑選上，其實都會有一些問題。而在運動部出現之後，這方面的問題看起來也暫無解決方式。
面對籃球界基層賽事整合困難的問題，童子瑋認為，台灣目前的球員培訓分散於不同管理單位，國小、國中、高中體總、大專體總到籃協，各系統缺乏連結。他建議借鏡日本籃球近年進步神速的經驗，透過制度改革達成養成一致化。
童子瑋說，自己希望未來國中銜接高中，高中銜接到大學，每一個環節應該環環相扣。『所以我們必須有一個主持者，可以有能力整合所有系統。如果我擔任理事長，協會會邀請所有單位、所有人，大家坐下來談，我相信我們有這個能力。」
他具體指出，未來會嘗試整合出一套共同的「教學教科書」，從國小階段的防守觀念（如一對一對位、區域聯防）到各年齡層的訓練指標，讓基層球員在各個階段的銜接無縫接軌、養成能夠「一體化」，力求讓球員銜接到下一階段時不會出現問題。
童子瑋總結，台灣籃球進步幅度未達預期，關鍵在於過於封閉。他主張籃協必須做好擔任對外窗口的責任，帶領台灣球員多與世界交流。他強調，競選理事長的目的，在於透過籃球讓台灣走進國際舞台，不再被邊緣化，並以「整合平台」為定位，運用溝通能力與專業制度，讓中華隊在世界籃壇真正站穩腳步。