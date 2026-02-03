我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化縣議長謝典霖日前高調開箱溪州豪宅，引發網路熱議。時代力量黨主席王婉諭昨天在臉書發長文，痛批謝利用人頭會員掌握籃協、造成台灣籃球空轉，還因宿醉導致籃協去年3度流會。謝典霖則表示，籃協曾清查出300名人頭會員，但「有人向民進黨的立委關說」後就沒事了。他透露自己即將交棒，下一任中華籃協理事長是總統賴清德的外甥、基隆市議長童子瑋，應該可以拿到更多政府資源，讓籃協更好。時代力量黨主席王婉諭昨日在臉書發長文，列舉謝典霖掌管中華籃協期間的種種荒唐行徑，她指謝從不出席賽前記者會，但凡啦啦隊綵排、餐會從不缺席，「比起球員，他更在意啦啦隊」，批評他一手搞爛台灣籃球。謝典霖今（3）日上午未接電話，但昨天二度開箱豪宅時，曾提及籃協近年來傳出的爭議，他表示去年體育署要求做清查，籃協清出300多個會員登記在同一住址、同一電話，本來要認定為人頭會員，當事人「去找民進黨的立委關說以後，體育署又跟我們說，這些不是人頭會員」，但這些人不管在台北還是彰化開會都不來，「請問我要怎麼去執行？」他表示籃協理事長權限沒有外界想像的大，主要是幫忙找資源，協會裡有很多副理事長是球團老闆，錢不夠時大家就去找錢來貼、為國家隊付出。他認為愛籃球不必分黨派，像童子瑋就在跨聯盟比賽找到陽明海運來贊助。他並透露童子瑋將接任下屆籃協理事長，「我覺得他是很好的人選」，童是總統賴清德外甥，可以拿到政府的資源，「我拿不到啊！我募款已經募得很辛苦了！」謝典林透露自己的兒子也在打HBL（高中籃球聯賽），他很清楚台灣籃壇的問題，能打到亞洲盃或亞運的4強實屬不易，因為台灣籃球隊從國高中到大學的養成階段沒辦法整合。以2020東京奧運為例，2010年就進行10年計畫，由國家統籌養成，這些都涉及跨部會整合及很多法令問題，「這些問題不是單靠籃協理事長就可以解決，我們都知道、也努力過了。」