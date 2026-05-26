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一名丹麥籍遊客於泰國羅勇府（Rayong）一處沙灘旁慢跑時，路邊一棵松樹的樹枝突然斷裂墜落，當場刺入他的腰部和大腿，導致其受傷送醫。綜合《Thaiger》、《Plus News》等泰國媒體報導，這起事件發生於23日下午3時30分左右，地點位於班昌縣（Ban Chang）帕拉沙灘（Phala Beach）旁的步道。該區域沿途種滿松樹，其中部分樹木似乎已經枯死或腐爛。報導指出，受害者為67歲的丹麥籍男子湯瑪斯（Thomas），當時他正慢跑經過該路段，一根巨大的樹枝突然從樹上掉落，樹枝直接刺入遊客的左側腰，並從大腿內側穿出，讓他當場痛苦倒地。暹羅羅勇基金會（Siam Rayong Foundation）的救援人員與班昌醫院的醫護人員隨後趕赴現場，並使用工具將露在身體外面多餘的樹枝鋸斷，但卡在體內的部分因風險過高，無法在現場拔除。最後由班昌醫院（Ban Chang Hospital）的醫療團隊協助，火速將傷者送往醫院進行緊急手術。根據當地媒體《班昌新聞》（Ban Chang News）報導，湯瑪斯當時住在沙灘附近，並且經常沿著這條路慢跑。當地攤販補充，這名外籍遊客是這裡的常客，經常在沙灘步道運動。事發當時，他疑似戴著耳機在慢跑，可能因此沒有聽到樹木斷裂的警示聲，才完全來不及閃避。在這起羅勇沙灘樹木意外發生後，當地居民與前來沙灘的遊客紛紛呼籲地方當局，應全面檢查步道沿線的樹木，並移除所有枯死或不穩固的樹枝，以防止類似事件再次發生。事實上，泰國曾發生多起類似的樹木倒塌事故。今年 5月12日，春武里府（Chon Buri）一名女子在強風中被倒下的樹木砸中摩托車，導致手臂骨折。去年3月， 普吉島（Phuket）則有一名摩托車騎士在騎車時，遭一根掉落的松樹枝擊中不幸身亡。2023年，還有一名泰國男子在一棵枯死的棕櫚樹下休息時，被強風吹倒的棕櫚樹砸中身亡。