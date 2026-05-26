潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑76年的人生，繼承父親尹書田在1943年創立的紡織事業，藉由他獨具慧眼、大膽精準的投資眼光，積極進行多角化經營，主導潤泰集團從傳統紡織廠蛻變成為如今橫跨營建工程、金融保險投資、零售流通、生技醫療及綠能環保等五大領域的龐大商業帝國，旗下包括潤泰創新、潤泰全球等11間上市、上櫃公司，還有台灣保險龍頭之一的南山人壽，整個集團粗估總市值5.96兆元，他的一生堪稱台灣企業傳奇。

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掌門人尹衍樑突然辭世　集團由專業經理人主導

面對集團掌門人過世，外界高度關注潤泰集團未來的走向。今日稍早潤泰集團發出聲明強調，目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神持續穩健前行。事實上，潤泰集團的世代交替早已就位，其中資產量最大的南山人壽，由其獨子尹崇堯接棒出任董事長，而泛潤泰系傳統核心企業亦長期由專業經理人團隊全面主導，短期內日常運作暫無影響。

根據最新《天下雜誌》台灣50大集團排名，潤泰集團資產總額高達新台幣5.96兆元 。回顧尹衍樑治下的傳奇佈局，雖然海外上市公司「高鑫零售（中國大潤發）」股權已於數年前售予阿里巴巴集團、「台灣大潤發」也於2022年售予全聯，完成零售板塊的階段性策略獲利出場。但目前在國內仍掌控高達11間上市、上櫃公司與1間指標性公開發行公司，核心上市櫃公司以當前市值計算合計則在4000億元至4500億元之間 。

潤泰集團的起家厝：紡織與品牌貿易

紡織為潤泰集團的發家事業，以上市公司潤泰全球（2915）為核心本體 。近年雖因產業結構調整，結束傳統紡織廠的生產業務，但已將本業「化實為虛」，成功轉型為高端服飾貿易整合商。至今依然是 Burberry、Polo Ralph Lauren 等國際一線時尚品牌的指標性代工貿易夥伴。此外，潤泰全球深耕內需市場，代理了 Nautica、JEEP 等多個知名休閒服飾與英國百年茶葉品牌 Whittard，成功將傳統「織布本業」轉化為高附加價值的「品牌零售」，並與潤泰創新（9945）共同扮演集團最核心的兩大投資控股平台 ，橫跨五大領域。

領域一、金融保險投資　撐起兆元帝國的資產金雞母

2011年，尹衍樑帶著潤泰集團聯手寶成集團，一舉買下美商 AIG 旗下的南山人壽（5874），奠定了如今近6兆資產帝國的基石 。南山人壽目前總資產規模已突破新台幣5兆元，是台灣金融界的保險巨頭 。而集團的兩大旗艦控股平台——潤泰全球（2915）與潤泰創新（9945），皆透過長期持有南山人壽的核心股份與交叉持股結構，認列龐大的投資收益，在台灣金融界具有舉足輕重的影響力 。

領域二、營建工程與材料設計　高科技廠房建置首選

不同於一般傳統建商，潤泰在營建與工程領域是以「高科技、高研發」著稱。尹衍樑個人就擁有六百多項營建與預鑄工法專利，讓旗下營建技術核心潤弘精密（2597）成為半導體等高科技大廠建置精密廠房的首選夥伴 。搭配潤泰創新（9945）、潤泰精密材料（8463）與專攻高階室內裝修的潤德（6881），形成從開發、材料、營造到裝修的一條龍建築科技產業鏈 。

領域三、零售與民生流通　精準卡位軌道經濟

台灣市場，集團由潤泰創新主導，成功打造松山、南港、內湖等地的「CITYLINK 購物中心」，引進生活風格商場與 TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）營運，精準卡位精華區高鐵、台鐵、捷運的三鐵共構節點，深耕軌道經濟 。

領域四、生技醫療板塊　尹衍樑長年力挺的指標

尹衍樑被譽為台灣生技產業早期的「教父級推手」，旗下生技國家隊陣容堅強，包含老牌新藥研發指標台灣浩鼎（4174）、專注愛滋病新藥的中裕新藥（4147）、專攻生物相似藥的泰福-KY（6541），以及於2026年6月正式轉上櫃的雙特異性抗體新藥開發大廠圓祥生技（6945） 。

領域五、綠能環保板塊　緊扣 ESG 永續趨勢

由國內環保與廢棄物處理龍頭日友環保（8341）及其子公司青新環境工程（6951）組成，切入高門檻的醫療與科技業事業廢棄物清運處理，是集團近年緊扣全球 ESG 永續趨勢的獲利隱形冠軍 。


潤泰集團 11 間上市櫃及指標公開發行公司總盤點


1. 國內上市公司（7 間）

股票代號

公司名稱

主要經營業務

備註

9945

潤泰創新國際（潤泰新）

營建開發、都市更新、商場營運

集團兩大投資控股核心之一

2915

潤泰全球（潤泰全）

紡織服飾、貿易百貨、投資控股

集團兩大投資控股核心之一

2597

潤弘精密工程（潤弘）

營造工程、高科技廠房營建

以預鑄工法聞名國內營造業

8463

潤泰精密材料（潤泰材）

水泥製造、預拌砂漿（美特耐）

建築材料供應

8341

日友環保科技（日友）

醫療及事業廢棄物處理

國內環保與廢棄物處理龍頭

6951

青新環境工程（青新）

事業廢棄物清運、環境工程

日友旗下子公司，2024年上市

6541

泰福-KY

生物相似藥、生技新藥研發

生技領域核心成員
2. 國內上櫃公司（4 間）

股票代號

公司名稱

主要經營業務

備註

4174

台灣浩鼎生技（浩鼎）

主動免疫抗癌新藥研發

尹衍樑長年力挺的生技指標股

4147

中裕新藥（中裕）

愛滋病新藥與抗體研發

生技領域核心成員

6881

潤德室內裝修（潤德）

室內裝修設計與施工、庭園綠化

潤泰新旗下子公司，2024年上櫃

6945

圓祥生技（圓祥）

雙特異性抗體平台與新藥開發

浩鼎子公司，2026年6月正式轉上櫃
3. 指標性公開發行公司（1 間）

■ 南山人壽（5874）： 金融保險業。雖然目前屬於公開發行未上市櫃公司（可在未上市盤進行交易），但它是整個潤泰集團最龐大的資產與獲利金雞母。潤泰集團透過「潤成投資控股」掌握其主導權，也是撐起潤泰近6兆資產帝國的核心支柱。


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