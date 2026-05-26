潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑76年的人生，繼承父親尹書田在1943年創立的紡織事業，藉由他獨具慧眼、大膽精準的投資眼光，積極進行多角化經營，主導潤泰集團從傳統紡織廠蛻變成為如今橫跨營建工程、金融保險投資、零售流通、生技醫療及綠能環保等五大領域的龐大商業帝國，旗下包括潤泰創新、潤泰全球等11間上市、上櫃公司，還有台灣保險龍頭之一的南山人壽，整個集團粗估總市值5.96兆元，他的一生堪稱台灣企業傳奇。
掌門人尹衍樑突然辭世 集團由專業經理人主導
面對集團掌門人過世，外界高度關注潤泰集團未來的走向。今日稍早潤泰集團發出聲明強調，目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神持續穩健前行。事實上，潤泰集團的世代交替早已就位，其中資產量最大的南山人壽，由其獨子尹崇堯接棒出任董事長，而泛潤泰系傳統核心企業亦長期由專業經理人團隊全面主導，短期內日常運作暫無影響。
根據最新《天下雜誌》台灣50大集團排名，潤泰集團資產總額高達新台幣5.96兆元 。回顧尹衍樑治下的傳奇佈局，雖然海外上市公司「高鑫零售（中國大潤發）」股權已於數年前售予阿里巴巴集團、「台灣大潤發」也於2022年售予全聯，完成零售板塊的階段性策略獲利出場。但目前在國內仍掌控高達11間上市、上櫃公司與1間指標性公開發行公司，核心上市櫃公司以當前市值計算合計則在4000億元至4500億元之間 。
潤泰集團的起家厝：紡織與品牌貿易
紡織為潤泰集團的發家事業，以上市公司潤泰全球（2915）為核心本體 。近年雖因產業結構調整，結束傳統紡織廠的生產業務，但已將本業「化實為虛」，成功轉型為高端服飾貿易整合商。至今依然是 Burberry、Polo Ralph Lauren 等國際一線時尚品牌的指標性代工貿易夥伴。此外，潤泰全球深耕內需市場，代理了 Nautica、JEEP 等多個知名休閒服飾與英國百年茶葉品牌 Whittard，成功將傳統「織布本業」轉化為高附加價值的「品牌零售」，並與潤泰創新（9945）共同扮演集團最核心的兩大投資控股平台 ，橫跨五大領域。
領域一、金融保險投資 撐起兆元帝國的資產金雞母
2011年，尹衍樑帶著潤泰集團聯手寶成集團，一舉買下美商 AIG 旗下的南山人壽（5874），奠定了如今近6兆資產帝國的基石 。南山人壽目前總資產規模已突破新台幣5兆元，是台灣金融界的保險巨頭 。而集團的兩大旗艦控股平台——潤泰全球（2915）與潤泰創新（9945），皆透過長期持有南山人壽的核心股份與交叉持股結構，認列龐大的投資收益，在台灣金融界具有舉足輕重的影響力 。
領域二、營建工程與材料設計 高科技廠房建置首選
不同於一般傳統建商，潤泰在營建與工程領域是以「高科技、高研發」著稱。尹衍樑個人就擁有六百多項營建與預鑄工法專利，讓旗下營建技術核心潤弘精密（2597）成為半導體等高科技大廠建置精密廠房的首選夥伴 。搭配潤泰創新（9945）、潤泰精密材料（8463）與專攻高階室內裝修的潤德（6881），形成從開發、材料、營造到裝修的一條龍建築科技產業鏈 。
領域三、零售與民生流通 精準卡位軌道經濟
在台灣市場，集團由潤泰創新主導，成功打造松山、南港、內湖等地的「CITYLINK 購物中心」，引進生活風格商場與 TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）營運，精準卡位精華區高鐵、台鐵、捷運的三鐵共構節點，深耕軌道經濟 。
領域四、生技醫療板塊 尹衍樑長年力挺的指標
尹衍樑被譽為台灣生技產業早期的「教父級推手」，旗下生技國家隊陣容堅強，包含老牌新藥研發指標台灣浩鼎（4174）、專注愛滋病新藥的中裕新藥（4147）、專攻生物相似藥的泰福-KY（6541），以及於2026年6月正式轉上櫃的雙特異性抗體新藥開發大廠圓祥生技（6945） 。
領域五、綠能環保板塊 緊扣 ESG 永續趨勢
由國內環保與廢棄物處理龍頭日友環保（8341）及其子公司青新環境工程（6951）組成，切入高門檻的醫療與科技業事業廢棄物清運處理，是集團近年緊扣全球 ESG 永續趨勢的獲利隱形冠軍 。
潤泰集團 11 間上市櫃及指標公開發行公司總盤點
1. 國內上市公司（7 間）
2. 國內上櫃公司（4 間）
3. 指標性公開發行公司（1 間）
■ 南山人壽（5874）： 金融保險業。雖然目前屬於公開發行未上市櫃公司（可在未上市盤進行交易），但它是整個潤泰集團最龐大的資產與獲利金雞母。潤泰集團透過「潤成投資控股」掌握其主導權，也是撐起潤泰近6兆資產帝國的核心支柱。
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面對集團掌門人過世，外界高度關注潤泰集團未來的走向。今日稍早潤泰集團發出聲明強調，目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神持續穩健前行。事實上，潤泰集團的世代交替早已就位，其中資產量最大的南山人壽，由其獨子尹崇堯接棒出任董事長，而泛潤泰系傳統核心企業亦長期由專業經理人團隊全面主導，短期內日常運作暫無影響。
根據最新《天下雜誌》台灣50大集團排名，潤泰集團資產總額高達新台幣5.96兆元 。回顧尹衍樑治下的傳奇佈局，雖然海外上市公司「高鑫零售（中國大潤發）」股權已於數年前售予阿里巴巴集團、「台灣大潤發」也於2022年售予全聯，完成零售板塊的階段性策略獲利出場。但目前在國內仍掌控高達11間上市、上櫃公司與1間指標性公開發行公司，核心上市櫃公司以當前市值計算合計則在4000億元至4500億元之間 。
潤泰集團的起家厝：紡織與品牌貿易
紡織為潤泰集團的發家事業，以上市公司潤泰全球（2915）為核心本體 。近年雖因產業結構調整，結束傳統紡織廠的生產業務，但已將本業「化實為虛」，成功轉型為高端服飾貿易整合商。至今依然是 Burberry、Polo Ralph Lauren 等國際一線時尚品牌的指標性代工貿易夥伴。此外，潤泰全球深耕內需市場，代理了 Nautica、JEEP 等多個知名休閒服飾與英國百年茶葉品牌 Whittard，成功將傳統「織布本業」轉化為高附加價值的「品牌零售」，並與潤泰創新（9945）共同扮演集團最核心的兩大投資控股平台 ，橫跨五大領域。
領域一、金融保險投資 撐起兆元帝國的資產金雞母
2011年，尹衍樑帶著潤泰集團聯手寶成集團，一舉買下美商 AIG 旗下的南山人壽（5874），奠定了如今近6兆資產帝國的基石 。南山人壽目前總資產規模已突破新台幣5兆元，是台灣金融界的保險巨頭 。而集團的兩大旗艦控股平台——潤泰全球（2915）與潤泰創新（9945），皆透過長期持有南山人壽的核心股份與交叉持股結構，認列龐大的投資收益，在台灣金融界具有舉足輕重的影響力 。
領域二、營建工程與材料設計 高科技廠房建置首選
不同於一般傳統建商，潤泰在營建與工程領域是以「高科技、高研發」著稱。尹衍樑個人就擁有六百多項營建與預鑄工法專利，讓旗下營建技術核心潤弘精密（2597）成為半導體等高科技大廠建置精密廠房的首選夥伴 。搭配潤泰創新（9945）、潤泰精密材料（8463）與專攻高階室內裝修的潤德（6881），形成從開發、材料、營造到裝修的一條龍建築科技產業鏈 。
領域三、零售與民生流通 精準卡位軌道經濟
在台灣市場，集團由潤泰創新主導，成功打造松山、南港、內湖等地的「CITYLINK 購物中心」，引進生活風格商場與 TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）營運，精準卡位精華區高鐵、台鐵、捷運的三鐵共構節點，深耕軌道經濟 。
領域四、生技醫療板塊 尹衍樑長年力挺的指標
尹衍樑被譽為台灣生技產業早期的「教父級推手」，旗下生技國家隊陣容堅強，包含老牌新藥研發指標台灣浩鼎（4174）、專注愛滋病新藥的中裕新藥（4147）、專攻生物相似藥的泰福-KY（6541），以及於2026年6月正式轉上櫃的雙特異性抗體新藥開發大廠圓祥生技（6945） 。
領域五、綠能環保板塊 緊扣 ESG 永續趨勢
由國內環保與廢棄物處理龍頭日友環保（8341）及其子公司青新環境工程（6951）組成，切入高門檻的醫療與科技業事業廢棄物清運處理，是集團近年緊扣全球 ESG 永續趨勢的獲利隱形冠軍 。
潤泰集團 11 間上市櫃及指標公開發行公司總盤點
1. 國內上市公司（7 間）
|
股票代號
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公司名稱
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主要經營業務
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備註
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9945
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潤泰創新國際（潤泰新）
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營建開發、都市更新、商場營運
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集團兩大投資控股核心之一
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2915
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潤泰全球（潤泰全）
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紡織服飾、貿易百貨、投資控股
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集團兩大投資控股核心之一
|
2597
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潤弘精密工程（潤弘）
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營造工程、高科技廠房營建
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以預鑄工法聞名國內營造業
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8463
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潤泰精密材料（潤泰材）
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水泥製造、預拌砂漿（美特耐）
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建築材料供應
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8341
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日友環保科技（日友）
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醫療及事業廢棄物處理
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國內環保與廢棄物處理龍頭
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6951
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青新環境工程（青新）
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事業廢棄物清運、環境工程
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日友旗下子公司，2024年上市
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6541
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泰福-KY
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生物相似藥、生技新藥研發
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生技領域核心成員
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股票代號
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公司名稱
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主要經營業務
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備註
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4174
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台灣浩鼎生技（浩鼎）
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主動免疫抗癌新藥研發
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尹衍樑長年力挺的生技指標股
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4147
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中裕新藥（中裕）
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愛滋病新藥與抗體研發
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生技領域核心成員
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6881
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潤德室內裝修（潤德）
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室內裝修設計與施工、庭園綠化
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潤泰新旗下子公司，2024年上櫃
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6945
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圓祥生技（圓祥）
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雙特異性抗體平台與新藥開發
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浩鼎子公司，2026年6月正式轉上櫃
■ 南山人壽（5874）： 金融保險業。雖然目前屬於公開發行未上市櫃公司（可在未上市盤進行交易），但它是整個潤泰集團最龐大的資產與獲利金雞母。潤泰集團透過「潤成投資控股」掌握其主導權，也是撐起潤泰近6兆資產帝國的核心支柱。
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