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📍2026世界盃J組賽程與分組資訊

📍J組最新晉級與分組賠率

📍阿根廷、奧地利、阿爾及利亞、約旦戰力分析

📍J組焦點球星介紹

📍世界盃小組賽晉級規則

📍J組最終排名預測

球隊 所屬洲際 阿根廷 南美洲（CONMEBOL） 奧地利 歐洲（UEFA） 阿爾及利亞 非洲（CAF） 約旦 亞洲（AFC）

▲2026年世界盃足球賽小組名單一覽。（圖／取自Football Rankings）

球隊 賠率 阿根廷 1.33 奧地利 5.5 阿爾及利亞 6.5 約旦 41

球隊 晉級賠率 阿根廷 1.02 奧地利 1.25 阿爾及利亞 1.33 約旦 4.5

日期 對戰 地點 6月17日 阿根廷 VS 阿爾及利亞 Kansas City 6月17日 奧地利 VS 約旦 Santa Clara

日期 對戰 地點 6月23日 阿根廷 VS 奧地利 Dallas 6月23日 約旦 VS 阿爾及利亞 Santa Clara

日期 對戰 地點 6月28日 阿爾及利亞 VS 奧地利 Kansas City 6月28日 約旦 VS 阿根廷 Dallas

▲2026世界盃足球賽 （FIFA World Cup）J組賽程懶人包。（圖／OpenAI／記者路皓惟監製）

淨勝球 總進球數 相互對戰積分 相互對戰淨勝球 相互對戰進球數 公平競賽積分（黃紅牌） 抽籤決定

▲效力於多特蒙德的薩比策（Marcel Sabitzer）是奧地利攻守轉換的核心，他的跑動與高壓逼搶能力，將決定奧地利能否在J組突圍。（圖／路透／達志影像）

▲阿爾及利亞陣中技術頂尖的進攻好手馬赫雷斯（Riyad Mahrez，左），其犀利的左腳個人突破與關鍵傳球，是球隊在小組賽爆冷、爭奪32強門票的最大武器。（圖／路透／達志影像）

▲隊史首次闖進世界盃會內賽的約旦，將仰賴效力法乙蒙佩利爾體育俱樂部的穆薩・塔馬里（Mousa Al-Tamari）展現反擊速度，力求扮演本屆J組的攪局者。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃J組呈現出相當鮮明的「一強多爭」格局。衛冕冠軍阿根廷被視為小組絕對頭號熱門，不論陣容深度、國際賽經驗或球星戰力，都明顯高出同組對手一個層級。不過，真正值得關注的，或許是「誰能拿下第二名」。奧地利近年逐漸成為歐洲最穩定的中段班強權，阿爾及利亞則擁有北非球隊特有的技術與爆發力，而首次闖進世界盃的約旦，也希望扮演攪局者角色。若前兩輪賽果出現意外，J組很可能成為小組賽後段最混亂的戰場之一。阿根廷幾乎被各大博彩公司一致看好拿下小組第一，衛冕軍不只擁有梅西（Lionel Messi）、阿瓦雷茲（Julián Álvarez）、恩佐（Enzo Fernández）等核心，更具備近年國際賽最成熟的團隊體系。奧地利與阿爾及利亞被視為第二名主要競爭者，兩隊賠率相當接近，也代表市場普遍認為J組第二名之爭將非常膠著。Matchday 1Matchday 2Matchday 3最後一輪通常是世界盃小組賽最刺激時刻，尤其奧地利與阿爾及利亞很可能在第三輪正面決戰32強門票。即將迎來生涯第六次世界盃的梅西，仍是全球最受矚目的球員。即便已39歲，他依然擁有歷史級的傳球視野與比賽掌控力。對阿根廷而言，梅西不只是核心，更是整支球隊的精神象徵。效力於多特蒙德的Sabitzer，是奧地利中場最重要的攻守轉換樞紐。他的跑動、遠射與高壓逼搶能力，將決定奧地利能否與阿根廷抗衡。即便已離開歐洲主流聯賽，Mahrez仍是非洲最具創造力的左腳攻擊手之一。阿爾及利亞若想爆冷，必須仰賴他的個人突破與關鍵傳球。效力法乙蒙佩利爾體育俱樂部的穆薩・塔馬里（Mousa Al-Tamari），是約旦史上最具國際知名度的球星之一。他的速度與反擊能力，將是約旦最主要武器。阿根廷仍是本屆世界盃最完整的球隊之一。梅西、恩佐、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、羅梅洛（Cristian Romero）等核心仍在巔峰期，加上近年累積的大賽經驗，讓阿根廷具備極強穩定性。這支球隊真正目標，不是小組第一，而是世界盃二連霸。奧地利近年進步非常明顯。球隊組織紀律性極高，且具備成熟的壓迫與反擊能力。阿拉巴（David Alaba）、Sabitzer與鮑姆加特納（Christoph Baumgartner）等主力，都具備豐富歐洲頂級聯賽經驗。若阿根廷狀態不穩，奧地利甚至有機會爭奪小組第一。阿爾及利亞向來是世界盃最容易「爆冷」的非洲球隊之一。球隊技術能力出色，前場個人突破強，但穩定性始終是問題。若Mahrez與班納瑟（Ismaël Bennacer）能維持健康，他們完全有能力與奧地利競爭16強資格。首次晉級世界盃的約旦，整體實力確實仍有差距，但這支球隊近年防守組織進步很快，加上亞洲足球整體水平提升，約旦未必會成為送分隊。若能在前兩輪偷到積分，甚至可能改變整個小組局勢。3️⃣ 阿爾及利亞4️⃣ 約旦