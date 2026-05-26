2026年世界盃J組呈現出相當鮮明的「一強多爭」格局。衛冕冠軍阿根廷被視為小組絕對頭號熱門，不論陣容深度、國際賽經驗或球星戰力，都明顯高出同組對手一個層級。不過，真正值得關注的，或許是「誰能拿下第二名」。奧地利近年逐漸成為歐洲最穩定的中段班強權，阿爾及利亞則擁有北非球隊特有的技術與爆發力，而首次闖進世界盃的約旦，也希望扮演攪局者角色。若前兩輪賽果出現意外，J組很可能成為小組賽後段最混亂的戰場之一。

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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃J組賽程與分組資訊
📍J組最新晉級與分組賠率
📍阿根廷、奧地利、阿爾及利亞、約旦戰力分析
📍J組焦點球星介紹
📍世界盃小組賽晉級規則
📍J組最終排名預測

2026世界盃J組分組名單

球隊 所屬洲際
阿根廷 南美洲（CONMEBOL）
奧地利 歐洲（UEFA）
阿爾及利亞 非洲（CAF）
約旦 亞洲（AFC）
▲2026年世界盃足球賽小組名單一覽。（圖／取自Football Rankings）
▲2026年世界盃足球賽小組名單一覽。（圖／取自Football Rankings）
2026世界盃J組最新賠率

J組冠軍賠率

球隊 賠率
阿根廷 1.33
奧地利 5.5
阿爾及利亞 6.5
約旦 41
阿根廷幾乎被各大博彩公司一致看好拿下小組第一，衛冕軍不只擁有梅西（Lionel Messi）、阿瓦雷茲（Julián Álvarez）、恩佐（Enzo Fernández）等核心，更具備近年國際賽最成熟的團隊體系。

J組晉級32強賠率

球隊 晉級賠率
阿根廷 1.02
奧地利 1.25
阿爾及利亞 1.33
約旦 4.5
奧地利與阿爾及利亞被視為第二名主要競爭者，兩隊賠率相當接近，也代表市場普遍認為J組第二名之爭將非常膠著。

2026世界盃J組賽程

Matchday 1

日期 對戰 地點
6月17日 阿根廷 VS 阿爾及利亞 Kansas City
6月17日 奧地利 VS 約旦 Santa Clara
Matchday 2

日期 對戰 地點
6月23日 阿根廷 VS 奧地利 Dallas
6月23日 約旦 VS 阿爾及利亞 Santa Clara
Matchday 3

日期 對戰 地點
6月28日 阿爾及利亞 VS 奧地利 Kansas City
6月28日 約旦 VS 阿根廷 Dallas
最後一輪通常是世界盃小組賽最刺激時刻，尤其奧地利與阿爾及利亞很可能在第三輪正面決戰32強門票。

▲2026世界盃足球賽 （FIFA World Cup）J組賽程懶人包。（圖／OpenAI／記者路皓惟監製）
▲2026世界盃足球賽 （FIFA World Cup）J組賽程懶人包。（圖／OpenAI／記者路皓惟監製）
世界盃J組晉級規則

若小組積分相同，將依序比較：

  1. 淨勝球
  2. 總進球數
  3. 相互對戰積分
  4. 相互對戰淨勝球
  5. 相互對戰進球數
  6. 公平競賽積分（黃紅牌）
  7. 抽籤決定
J組焦點球星

1. 梅西（Lionel Messi）／阿根廷

即將迎來生涯第六次世界盃的梅西，仍是全球最受矚目的球員。即便已39歲，他依然擁有歷史級的傳球視野與比賽掌控力。對阿根廷而言，梅西不只是核心，更是整支球隊的精神象徵。

2. 薩比策（Marcel Sabitzer）／奧地利

效力於多特蒙德的Sabitzer，是奧地利中場最重要的攻守轉換樞紐。他的跑動、遠射與高壓逼搶能力，將決定奧地利能否與阿根廷抗衡。

▲效力於多特蒙德的薩比策（Marcel Sabitzer）是奧地利攻守轉換的核心，他的跑動與高壓逼搶能力，將決定奧地利能否在J組突圍。（圖／路透／達志影像）
▲效力於多特蒙德的薩比策（Marcel Sabitzer）是奧地利攻守轉換的核心，他的跑動與高壓逼搶能力，將決定奧地利能否在J組突圍。（圖／路透／達志影像）
3. 馬赫雷斯（Riyad Mahrez）／阿爾及利亞

即便已離開歐洲主流聯賽，Mahrez仍是非洲最具創造力的左腳攻擊手之一。阿爾及利亞若想爆冷，必須仰賴他的個人突破與關鍵傳球。

4. 穆薩・塔馬里（Mousa Al-Tamari）／約旦

效力法乙蒙佩利爾體育俱樂部的穆薩・塔馬里（Mousa Al-Tamari），是約旦史上最具國際知名度的球星之一。他的速度與反擊能力，將是約旦最主要武器。

▲阿爾及利亞陣中技術頂尖的進攻好手馬赫雷斯（Riyad Mahrez，左），其犀利的左腳個人突破與關鍵傳球，是球隊在小組賽爆冷、爭奪32強門票的最大武器。（圖／路透／達志影像）
▲阿爾及利亞陣中技術頂尖的進攻好手馬赫雷斯（Riyad Mahrez，左），其犀利的左腳個人突破與關鍵傳球，是球隊在小組賽爆冷、爭奪32強門票的最大武器。（圖／路透／達志影像）
J組各隊戰力分析

阿根廷：衛冕軍挑戰歷史

阿根廷仍是本屆世界盃最完整的球隊之一。梅西、恩佐、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、羅梅洛（Cristian Romero）等核心仍在巔峰期，加上近年累積的大賽經驗，讓阿根廷具備極強穩定性。這支球隊真正目標，不是小組第一，而是世界盃二連霸。

奧地利：歐洲最難纏黑馬之一

奧地利近年進步非常明顯。球隊組織紀律性極高，且具備成熟的壓迫與反擊能力。阿拉巴（David Alaba）、Sabitzer與鮑姆加特納（Christoph Baumgartner）等主力，都具備豐富歐洲頂級聯賽經驗。若阿根廷狀態不穩，奧地利甚至有機會爭奪小組第一。

阿爾及利亞：上限極高的危險球隊

阿爾及利亞向來是世界盃最容易「爆冷」的非洲球隊之一。球隊技術能力出色，前場個人突破強，但穩定性始終是問題。若Mahrez與班納瑟（Ismaël Bennacer）能維持健康，他們完全有能力與奧地利競爭16強資格。

約旦：首次登場的亞洲新勢力

首次晉級世界盃的約旦，整體實力確實仍有差距，但這支球隊近年防守組織進步很快，加上亞洲足球整體水平提升，約旦未必會成為送分隊。若能在前兩輪偷到積分，甚至可能改變整個小組局勢。

2026世界盃J組預測排名

1️⃣ 阿根廷
2️⃣ 奧地利
3️⃣ 阿爾及利亞
4️⃣ 約旦

▲隊史首次闖進世界盃會內賽的約旦，將仰賴效力法乙蒙佩利爾體育俱樂部的穆薩・塔馬里（Mousa Al-Tamari）展現反擊速度，力求扮演本屆J組的攪局者。（圖／路透／達志影像）
▲隊史首次闖進世界盃會內賽的約旦，將仰賴效力法乙蒙佩利爾體育俱樂部的穆薩・塔馬里（Mousa Al-Tamari）展現反擊速度，力求扮演本屆J組的攪局者。（圖／路透／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...