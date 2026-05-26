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最近市場上常聽到一種說法，認為台股位階已高，加上國際情勢充滿不確定性，現在不適合開槓桿再進行投資，甚至於也不要進行投資，只是每次聽到這種討論，我總覺得問題似乎不在股票還是房地產，而是很多人太習慣把投資成敗歸因於市場，卻忽略真正需要檢視的，其實是自己的能力與風險承受度。會有這樣的說法不難理解，過往每當台股站上高點，自然會聯想到過去台股萬點時代的狂放，只要全民瘋股票，大家就會想起那個「台灣錢淹腳目」的年代，相較之下，現在的已經是「台灣錢淹天靈蓋」的規模，投資情緒高昂，但為何那麼多人仍前仆後繼，其實，現在台灣所面臨的背景其實和當年很不一樣。這一波台股的支撐力量，很大程度來自於全球AI浪潮帶動的新基礎建設需求，背後牽動的是全球企業真實的資本支出，也反映產業結構重新洗牌的趨勢。尤其台灣在半導體產業鏈的優勢幾乎難以取代，無論是在晶片製造能力、供應鏈完整度，甚至技術人才累積上，都占有重要地位。也就是說，現在的台股除了資金以外，還有產業基本面的支撐，不完全只是錢堆出來的行情，縱然K型分化是必然趨勢，卻讓我們看見需求、資金雙加乘之下的驚人威力。當然，有人會問，那AI難道不會泡沫化嗎？不可諱言，在任何新興產業在快速發展過程中，都難免出現過熱現象。我們過往經歷過的網路產業如此，新能源如此，現在AI也是如此。但泡沫會消失，趨勢不會改變，網路泡沫破裂時，很多企業因此消失，但網路本身並沒有消失，反而成為你我不可或缺的日常。從目前的應用深度來看，AI必然修正，但在可見的未來，也應會是你我的生活日常，與現在的差別在於，在AI泡沫退去之後，市場將會重新定價，想要有這種目前這種溢價恐怕並不容易。反映在投資市場，股票是如此，房地產也是如此，投資者多，投機者亦不在少數，真正危險的從來不是開不開槓桿與否，而是在投資人對風險有沒有概念，以及他對產業的認知夠不夠深。有些人拿房子增貸去買股票，也有人融資操作再去買房，方法本身沒有對錯，但前提是出手者知不知道自己在做什麼，以及市場如果出現波動時，他的現金流能不能守得雲開見月明。投資市場最有趣，也最殘酷的地方在於，它總是容易讓人在順風時高估自己。很多人剛好搭上行情列車，短時間賺到超額報酬，就開始相信那是能力；但市場的試煉往往來的又急又快，用運氣賺到的錢，最後通常都會用實力賠回去。至於股票和房地產哪一個比較好，答案其實沒有想像中複雜。現在的投資市場，早已不是二選一的年代，股票可以幫助資產成長，房地產則讓生活更穩定，兩者均是資產配置的重要支點，也是投資人的理想實踐。而在這時間點最該討論，也真正需要擔心的風險，很多時候不在市場，而在自己當初進場的那顆本心罷了。●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com