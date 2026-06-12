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▲iOGYM重點功能速看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

數據科學進入健身房 iOGYM讓教學更有依據

▲iOGYM將感測器安裝於健身器材上，記錄下運動者每次的訓練軌跡。（圖／記者邱曾其攝）

看見完整數據就更想練！iOGYM讓訓練效率升級

▲健身教練Jason認為，iOGYM的數據統計，讓訓練變得更具系統化。（圖／記者邱曾其攝）

數據是身體儀表板！防護師：從「憑感覺」走入數位精準化

▲iOGYM能將各種綜合數據匯入，讓教練、防護師、物理治療師綜合評估健身者表現。（圖／iOGYM提供）

運動科學與防護觀念 宛如「生命共同體」

▲防護師顏秀如認為，運動科學與防護觀念，就宛如「生命共同體」。（圖／顏秀如提供）

期待更多運科導入訓練 顏秀如：「讓健康成為日常」

◾iOGYM重訓智能分析紀錄

▲iOGYM重訓智能紀錄分析系統創辦人李昭翰相信「重訓就是科學」，數據化就是健身者鍛鍊的必要元素。（圖／記者邱曾其攝）

近年來，運動科學逐漸深入各項訓練中，健身也不例外。用科學數據記錄每次鍛鍊，才是真正練得有效率、有邏輯。iOGYM重訓智能紀錄分析系統，將過往土法煉鋼的健身模式，導入更多科技輔助，藉由量化每一下硬舉、每一次握推，將努力化為看得見的數據分析。iOGYM年初上市後，在台灣各大健身房穩步扎根，《NOWNEWS今日新聞》專訪健身教練Jason與「築動運動防護教室」防護師顏秀如，分享過往健身遇上的難題，以及加入運動科學、數據分析後，能為健身領域帶來哪些幫助。iOGYM主要透過在器材上安裝專用感測器，偵測使用該器材後的次數、組數、重量、休息時間與離心向心時間，並將紀錄上傳至專用App程式中。健身教練Jason認為，這除了讓健身愛好者掌握自己的訓練狀況，對教學上也有諸多助益。「每次來到健身房訓練胸、背、雙腿，iOGYM都有很多項目可以選擇，並針對訓練量做出區間統計。」iOGYM目前已經做到，將市面上2大體脂計系統InBody、TANITA的完整健康數據，匯入到App程式中，Jason與學員搭配使用iOGYM至今超過2周，他分享，有了iOGYM另一項好處，在於學員看到數據後，會更有動力投入訓練。「系統化的數據報告，讓學員更願意在表定休息時間內執行下一組訓練，現在學員組間休息滑手機，都是在看剛做完的數據，而不是回訊息回到忘記時間，訓練效率因而大幅提升。」Jason也透露，教學過程中約每3個月會測一次InBody，「築動運動防護教室」負責人顏秀如，過去20年間是亞運、世大運台灣國家隊御用防護團隊成員。被問到運動科學進入健身領域時，她指出，隨著近年穿戴式裝置普及，大眾對於運科的接受度也逐步增加，「數據就是身體的儀表板，撇除心理與個人因素，讓健身從過去的『憑感覺、練經驗』，走向數據化與精準化。」顏秀如以健身運動傷害常見迷思動作「握推」為例，「握推練的是胸肌，但如果用不正確的方式訓練，代償的是肩膀、手肘或手腕。」因此，防護師從運動生物力學觀念來觀察，重新誘發正確肌群、修正動作模式，而這些日常訓練背後，都應該有數據理論支持。顏秀如表示，定期會參考運動員的InBody數據，以及著重於每天的心率波動，「每一個人都有個體化差異，像是安靜心跳率對比運動心跳率，可以看出運動狀態下的心肺能力，再綜合RPE自覺量表進行評估。就有機會分辨出生理狀態或是心理狀態出現問題，進而透過科學化訓練去改善或轉介。」以運動科學佐證教學、搭配正確的運動防護觀念，正是未來科技趨勢，顏秀如甚至以「生命共同體」形容，「築動的專業，就是把運動現場會遇到的各種情況，縮小到教室裡，應用到每一位健身者身上。」作為運動傷害第一線守門員，顏秀如解釋道，當數據呈現出健身者運動能力下降，防護師會交叉比對心率與運動力學軌跡等數據，去分辨這究竟是「身體疲勞」、「心理疲勞」，抑或是身體能力需要再加強，找出原因後，再依據情況轉介到營養師、甚至是物理治療師、健身教練、心理師等不同專業人員，而數據分析，就是提供整個生態鏈上的客觀資訊。顏秀如補充道，當整個健身產業不再盲目追求「體脂率」、「肌肉量」這些單一數字，而是開始重視身體適應趨勢、運動負荷能力，並懂得透過運科數據進行跨領域的專業整合、對症下藥時，「健身者將能更安全、更安心、也更有效率地，讓運動成為健康日常。」一個完整且健康的重訓歷程，仰賴健身教練、防護師與物理治療師等各專業能力配合，而數據整合就是一切基礎，正如iOGYM創辦人李昭翰所說，從此刻開始，擺脫揮汗如雨的盲目苦練、一起走入運科帶來的高效訓練新世界。