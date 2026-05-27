一名網友日前在社群平台Threads發文爆料，參加友人婚禮包了3600元紅包，沒想到新人準備的宴客菜色，竟然是冷掉的麥當勞，引發網路熱烈討論。由於實在太荒謬，讓部份網友紛紛猜測這可能是Netflix新劇《欠妳的那場婚禮》的逆向行銷花招。對此，導演嚴藝文現身留言區，無奈澄清這絕對不是團隊的宣傳手法，親自打破網路謠言。
「麥當勞婚禮」掀起網路討論！網友質疑是戲劇行銷？
爆料網友表示，當天一進入婚宴會場就被簡陋的場地布置驚呆，隨後主持人還高調宣布新人「精心準備自助餐，要讓大家吃飽喝足」，然而桌上的卻是速食餐點，讓全場傻眼，原PO也當場氣炸，坦言一度想直接衝回禮金櫃檯，從紅包裡抽回3000元，文章曝光後隨即在網路上掀起軒然大波。
隨著討論度不斷飆升，有敏銳的網友開始質疑，這會不會有可能是某部新劇的行銷策略。有粉絲指出，過去熱門影集《影后》在宣傳期時，就曾在Threads用假爆料的方式行銷，像是謝盈萱、楊謹華假裝吵架，以及曾莞婷耍大牌等等，結果其實都是為了幫戲劇預熱的宣傳手法，當時就吸引許多網友討論，因此懷疑這次的麥當勞事件，也是Netflix即將上架的新劇《欠妳的那場婚禮》為了製造話題而故意設計的舞台。
嚴藝文親自澄清 苦笑表示很無奈
導演嚴藝文意外滑到這篇討論，親自使用私人帳號在文章下方留言。嚴藝文直言：「我是導演，覺得有點無奈，因為這不是我們的行銷」，澄清網路上的婚禮和《欠妳的那場婚禮》真的毫無關係，雖然只能苦笑，還是幽默感謝大家在看到奇特事件時能聯想到自己的作品，而發文作者隨後也將導演的留言置頂，解開誤會。
另外，《欠妳的那場婚禮》是導演嚴藝文繼《影后》後的全新力作，將於6月正式上映，由張孝全、蘇慧倫、朱軒洋與謝盈萱主演，以「男性視角」深刻描寫中年迷惘與婚姻裂痕。
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爆料網友表示，當天一進入婚宴會場就被簡陋的場地布置驚呆，隨後主持人還高調宣布新人「精心準備自助餐，要讓大家吃飽喝足」，然而桌上的卻是速食餐點，讓全場傻眼，原PO也當場氣炸，坦言一度想直接衝回禮金櫃檯，從紅包裡抽回3000元，文章曝光後隨即在網路上掀起軒然大波。
隨著討論度不斷飆升，有敏銳的網友開始質疑，這會不會有可能是某部新劇的行銷策略。有粉絲指出，過去熱門影集《影后》在宣傳期時，就曾在Threads用假爆料的方式行銷，像是謝盈萱、楊謹華假裝吵架，以及曾莞婷耍大牌等等，結果其實都是為了幫戲劇預熱的宣傳手法，當時就吸引許多網友討論，因此懷疑這次的麥當勞事件，也是Netflix即將上架的新劇《欠妳的那場婚禮》為了製造話題而故意設計的舞台。
嚴藝文親自澄清 苦笑表示很無奈
導演嚴藝文意外滑到這篇討論，親自使用私人帳號在文章下方留言。嚴藝文直言：「我是導演，覺得有點無奈，因為這不是我們的行銷」，澄清網路上的婚禮和《欠妳的那場婚禮》真的毫無關係，雖然只能苦笑，還是幽默感謝大家在看到奇特事件時能聯想到自己的作品，而發文作者隨後也將導演的留言置頂，解開誤會。
另外，《欠妳的那場婚禮》是導演嚴藝文繼《影后》後的全新力作，將於6月正式上映，由張孝全、蘇慧倫、朱軒洋與謝盈萱主演，以「男性視角」深刻描寫中年迷惘與婚姻裂痕。