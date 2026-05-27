築間餐飲集團又有新品牌！引進韓國《米其林指南》連續三年入選的「百年土種蔘雞湯」，韓星羅文姬、朴成焄、呂珍九、連國民男神許光漢都吃過；弘大34年必吃雞湯海外首度插旗台灣，繼台中文心店、全新進駐台北西門町，在台嚴選屏東大武山童仔土雞，5月28日至5月29日連續2天試營運88折優惠，5月30日正式開幕，菜單、訂位資訊一次整理。
築間「百年土種蔘雞湯」插旗台北西門町！5/28試營運：88折優惠
築間餐飲集團最新引進韓國《米其林指南》連續三年入選的「百年土種蔘雞湯」品牌，全台首店進駐台北西門町，推薦必吃三大美味，招牌「百年蔘雞湯」燉煮鮑魚、北蟲草、銀杏，甘甜藥材香的「黑蒜蔘雞湯」適合長輩口味，清爽草本氣息「紫蘇蔘雞湯」夏天也耐喝。
築間表示，台灣選用屏東大武山40日童仔土雞，塞入人蔘、圓糯米、紅棗等滋補食材，慢燉熬出甘潤湯頭，長時間燉煮也不怕肉質走味，撥開即化、吃得到細嫩口感。還有全新韓食特色菜同步開賣。
「百年土種蔘雞湯」開幕菜單搶先看！訂位資訊一覽
「百年蔘雞湯」鮮土雞550元／烏骨雞600元
「黑蒜蔘雞湯」鮮土雞480元／烏骨雞530元
「紫蘇蔘雞湯」鮮土雞440元／烏骨雞490元
「韓式辣燉雞」420元
「百年炸雞」半隻220元／一隻400元
「海鮮煎餅」280元
「血腸」小200元／大380元
「現炸一條魚」380元
「辣炒年糕魚板」220元
「韓國蒸蛋」180元
「人蔘牛奶」120元
「西柚汁」100元
築間「百年土種蔘雞湯」台北西門町店 資訊
地址：台北市萬華區中華路一段88號3樓
時間：平日11:00-14:30、17:00-22:00／假日11:00-22:00
電話：02-2311-8989
築間「百年土種蔘雞湯」台中文心店
地址：台中市西屯區文心路二段568號
時間：平日11:00-14:30、17:00-22:00／假日11:00-22:00
電話：04-2328-3456
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築間餐飲集團最新引進韓國《米其林指南》連續三年入選的「百年土種蔘雞湯」品牌，全台首店進駐台北西門町，推薦必吃三大美味，招牌「百年蔘雞湯」燉煮鮑魚、北蟲草、銀杏，甘甜藥材香的「黑蒜蔘雞湯」適合長輩口味，清爽草本氣息「紫蘇蔘雞湯」夏天也耐喝。
「百年蔘雞湯」鮮土雞550元／烏骨雞600元
「黑蒜蔘雞湯」鮮土雞480元／烏骨雞530元
「紫蘇蔘雞湯」鮮土雞440元／烏骨雞490元
「韓式辣燉雞」420元
「百年炸雞」半隻220元／一隻400元
「海鮮煎餅」280元
「血腸」小200元／大380元
「現炸一條魚」380元
「辣炒年糕魚板」220元
「韓國蒸蛋」180元
「人蔘牛奶」120元
「西柚汁」100元
築間「百年土種蔘雞湯」台北西門町店 資訊
地址：台北市萬華區中華路一段88號3樓
時間：平日11:00-14:30、17:00-22:00／假日11:00-22:00
電話：02-2311-8989
築間「百年土種蔘雞湯」台中文心店
地址：台中市西屯區文心路二段568號
時間：平日11:00-14:30、17:00-22:00／假日11:00-22:00
電話：04-2328-3456