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築間「百年土種蔘雞湯」插旗台北西門町！5/28試營運：88折優惠

▲築間引進韓國米其林「百年土種蔘雞湯」插旗台北西門町。（圖／翻攝自百年土種蔘雞湯FB）

▲韓國「百年土種蔘雞湯」擄獲眾多韓星，竟然連台灣國民男神許光漢也吃過。（圖／翻攝自百年土種蔘雞湯FB）

「百年土種蔘雞湯」開幕菜單搶先看！訂位資訊一覽

築間「百年土種蔘雞湯」台北西門町店 資訊

築間「百年土種蔘雞湯」台中文心店

▲台灣「百年土種蔘雞湯」菜單搶先看。（圖／翻攝自百年土種蔘雞湯FB）

築間餐飲集團又有新品牌！引進韓國《米其林指南》連續三年入選的「百年土種蔘雞湯」，韓星羅文姬、朴成焄、呂珍九、連國民男神許光漢都吃過；弘大34年必吃雞湯海外首度插旗台灣，繼台中文心店、全新進駐台北西門町，在台嚴選屏東大武山童仔土雞，5月28日至5月29日連續2天試營運88折優惠，5月30日正式開幕，菜單、訂位資訊一次整理。築間餐飲集團最新引進韓國《米其林指南》連續三年入選的「百年土種蔘雞湯」品牌，全台首店進駐台北西門町，推薦必吃三大美味，招牌「百年蔘雞湯」燉煮鮑魚、北蟲草、銀杏，甘甜藥材香的「黑蒜蔘雞湯」適合長輩口味，清爽草本氣息「紫蘇蔘雞湯」夏天也耐喝。築間表示，台灣選用屏東大武山40日童仔土雞，塞入人蔘、圓糯米、紅棗等滋補食材，慢燉熬出甘潤湯頭，長時間燉煮也不怕肉質走味，撥開即化、吃得到細嫩口感。還有全新韓食特色菜同步開賣。「百年蔘雞湯」鮮土雞550元／烏骨雞600元「黑蒜蔘雞湯」鮮土雞480元／烏骨雞530元「紫蘇蔘雞湯」鮮土雞440元／烏骨雞490元「韓式辣燉雞」420元「百年炸雞」半隻220元／一隻400元「海鮮煎餅」280元「血腸」小200元／大380元「現炸一條魚」380元「辣炒年糕魚板」220元「韓國蒸蛋」180元「人蔘牛奶」120元「西柚汁」100元地址：台北市萬華區中華路一段88號3樓時間：平日11:00-14:30、17:00-22:00／假日11:00-22:00電話：02-2311-8989地址：台中市西屯區文心路二段568號時間：平日11:00-14:30、17:00-22:00／假日11:00-22:00電話：04-2328-3456