在季後賽2：2平手的局面下，拿下天王山之戰的球隊，最終晉級機率高達82%。在聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆這場西區雙雄的史詩對決中，今（27）日的G5同樣成為命運的分水嶺。即便賽前殘陣面臨雙星缺陣的極端劣勢，衛冕軍雷霆靠著總教練戴格諾（Mark Daigneault）大膽變陣，以及角色球員的史詩級爆發，終場以127：114撂倒馬刺，大比分3：2率先聽牌，距離再度挺進總冠軍賽僅差一勝。
雷霆頂住「雙星缺陣」絕境變陣
❗️NBA／SGA狂領17罰！雷霆127：114擊敗馬刺 系列賽3：2搶先聽牌
雷霆在G4被馬刺以21分之差血洗，雪上加霜的是，進入天王山之戰前，陣中二年級新星米契爾（Ajay Mitchell）與全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）均因傷高掛免戰牌。相較於兵強馬壯、擁有文班亞馬（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）、卡斯特（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）全員健康出擊的馬刺，賽前外界一面倒看好氣勢與健康度佔優的黑衫軍。
然而，退無可退的雷霆主帥大膽變陣，將季中交易來的新秀後衛麥凱恩（Jared McCain）拉上先發。過去幾戰雷霆總有開局慢熱的通病，曾被馬刺打出開局7：0、15：0的攻勢，但此役雷霆成功咬住比分，並在第二節掀起反撲，半場反超馬刺11分，下半場更一度將領先擴大至20分。儘管頑強的馬刺在第三節一度追至8分差，雷霆依然靠著韌性，將雙位數優勢一路護送至終場。
雷霆擊潰馬刺的三大關鍵戰術解密
關鍵一：霍姆葛倫拒絕再軟！低位甦醒重擊馬刺禁區
過去在與文班亞馬的對位中，霍姆葛倫（Chet Holmgren）往往落入下風。但這場兩軍本季的第10次交手，這位全明星中鋒終於找回侵略性。開賽雷霆的前10分中，霍姆葛倫就靠著流暢的低位中距離翻身跳投獨拿6分，成功為雷霆奠定進攻基調。全場他繳出16分、11 籃板的「雙十」表現，外加抄截、阻攻各1次，用高強度的身體對抗頂住內線，成為雷霆能在拉鋸戰中突圍的頭號功臣。
關鍵二：76人看走眼！奇兵麥凱恩殺死比賽
費城76人總經理莫雷（Daryl Morey）在季中交易截止日前將麥凱恩送走時，曾自豪是「逢高賣出」，認為這位杜克大學的射手無法融入體系、只能待在發展聯盟。如今這筆交易成了雷霆最賺的防守盾牌與進攻冷箭。 在生涯首場季後賽先發中，麥凱恩完全不見生澀，全場狂飆20分，並在第四節馬刺瘋狂反撲之際，轟進個人單場第3記、也是最致命的三分彈，直接一槍斃命馬刺。這位季中才加入的菜鳥，在短短三個月內，已成為衛冕軍最不可或缺的季後賽核心拼圖。
關鍵三：哈爾特斯泰殺死斑馬
雷霆在第一戰雙延長落敗時，替補中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）僅上場12分鐘，當時沒人想到他會成為系列賽的X因子。但天王山之戰證明，他是雷霆拿下3勝的幕後功臣。
哈爾特斯泰今日用壯碩的身軀與鐵血肉搏，硬生生將文班亞馬限制到15投僅4中、只抓下6籃板。不僅防守建功，哈爾特斯泰在進攻端招牌的小拋投更是48分鐘無解，全場砍下12分、狂抓15個籃板，外帶4次助攻。
巨星收尾的殘酷舞台 馬刺交出高昂學費
這場比賽的轉折出現在第二節，雷霆頂住了首節馬刺的猛烈攻勢，並在半場結束前將領先擴大至11分，下半場一度領先達20分。雖然韌性十足的馬刺在第三節強勢反撲，數度將分差拉近至個位數，但殘陣雷霆最成功的一點，在於第二陣容成功咬住比分。
這讓雷霆一哥SGA得以在第四節開局帶著14分的領先安全回歸。在體能充沛的情況下，SGA展現了教科書等級的收尾能力，利用無解的切入撕裂黑衫軍防線，並頻頻妙傳助攻麥克林。
馬刺雖然擁有健康的四大新星，但面對衛冕軍在逆境中激發出的鐵血紀律，年輕的黑衫軍顯然交出了一筆高昂的學費。系列賽第六戰將移師聖安東尼奧，馬刺若無法在主場限制住雷霆這群奇兵的發揮，驚奇的季後賽之旅恐將就此止步。
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❗️NBA／SGA狂領17罰！雷霆127：114擊敗馬刺 系列賽3：2搶先聽牌
雷霆在G4被馬刺以21分之差血洗，雪上加霜的是，進入天王山之戰前，陣中二年級新星米契爾（Ajay Mitchell）與全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）均因傷高掛免戰牌。相較於兵強馬壯、擁有文班亞馬（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）、卡斯特（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）全員健康出擊的馬刺，賽前外界一面倒看好氣勢與健康度佔優的黑衫軍。
然而，退無可退的雷霆主帥大膽變陣，將季中交易來的新秀後衛麥凱恩（Jared McCain）拉上先發。過去幾戰雷霆總有開局慢熱的通病，曾被馬刺打出開局7：0、15：0的攻勢，但此役雷霆成功咬住比分，並在第二節掀起反撲，半場反超馬刺11分，下半場更一度將領先擴大至20分。儘管頑強的馬刺在第三節一度追至8分差，雷霆依然靠著韌性，將雙位數優勢一路護送至終場。
雷霆擊潰馬刺的三大關鍵戰術解密
關鍵一：霍姆葛倫拒絕再軟！低位甦醒重擊馬刺禁區
過去在與文班亞馬的對位中，霍姆葛倫（Chet Holmgren）往往落入下風。但這場兩軍本季的第10次交手，這位全明星中鋒終於找回侵略性。開賽雷霆的前10分中，霍姆葛倫就靠著流暢的低位中距離翻身跳投獨拿6分，成功為雷霆奠定進攻基調。全場他繳出16分、11 籃板的「雙十」表現，外加抄截、阻攻各1次，用高強度的身體對抗頂住內線，成為雷霆能在拉鋸戰中突圍的頭號功臣。
費城76人總經理莫雷（Daryl Morey）在季中交易截止日前將麥凱恩送走時，曾自豪是「逢高賣出」，認為這位杜克大學的射手無法融入體系、只能待在發展聯盟。如今這筆交易成了雷霆最賺的防守盾牌與進攻冷箭。 在生涯首場季後賽先發中，麥凱恩完全不見生澀，全場狂飆20分，並在第四節馬刺瘋狂反撲之際，轟進個人單場第3記、也是最致命的三分彈，直接一槍斃命馬刺。這位季中才加入的菜鳥，在短短三個月內，已成為衛冕軍最不可或缺的季後賽核心拼圖。
雷霆在第一戰雙延長落敗時，替補中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）僅上場12分鐘，當時沒人想到他會成為系列賽的X因子。但天王山之戰證明，他是雷霆拿下3勝的幕後功臣。
哈爾特斯泰今日用壯碩的身軀與鐵血肉搏，硬生生將文班亞馬限制到15投僅4中、只抓下6籃板。不僅防守建功，哈爾特斯泰在進攻端招牌的小拋投更是48分鐘無解，全場砍下12分、狂抓15個籃板，外帶4次助攻。
巨星收尾的殘酷舞台 馬刺交出高昂學費
這場比賽的轉折出現在第二節，雷霆頂住了首節馬刺的猛烈攻勢，並在半場結束前將領先擴大至11分，下半場一度領先達20分。雖然韌性十足的馬刺在第三節強勢反撲，數度將分差拉近至個位數，但殘陣雷霆最成功的一點，在於第二陣容成功咬住比分。
這讓雷霆一哥SGA得以在第四節開局帶著14分的領先安全回歸。在體能充沛的情況下，SGA展現了教科書等級的收尾能力，利用無解的切入撕裂黑衫軍防線，並頻頻妙傳助攻麥克林。
馬刺雖然擁有健康的四大新星，但面對衛冕軍在逆境中激發出的鐵血紀律，年輕的黑衫軍顯然交出了一筆高昂的學費。系列賽第六戰將移師聖安東尼奧，馬刺若無法在主場限制住雷霆這群奇兵的發揮，驚奇的季後賽之旅恐將就此止步。
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