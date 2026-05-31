年度娛樂盛事「第11屆Asia Artist Awards」（亞洲明星盛典，簡稱AAA）今年將繼續在高雄世運主場館舉辦，門票今（31）日正式開賣。想知道 2026 AAA 時間、地點在哪裡？售票優先購與早鳥票資格是什麼、座位圖有沒有視線遮蔽區？《NOWNEWS今日新聞》本篇為大家整理最完整的「2026 AAA搶票攻略懶人包」，卡司陣容也將持續更新。
📌以下為本文摘要
2026 AAA 頒獎典禮活動時間、地點在哪裡？
2026 AAA 門票怎麼買？優先購、早鳥搶票時程與資格
2026 AAA 票價及座位圖
2026 AAA 購票攻略及注意事項
2026 AAA 視線遮蔽區說明
2026 AAA 完整卡司（持續更新中）
⭐2026 AAA 頒獎典禮活動時間、地點在哪裡？
⭐2026 AAA 門票怎麼買？優先購、早鳥搶票時程與資格
本次 AAA 售票平台為 tixcraft 拓元售票系統，第一波售票時間就在今日，並分為「優先購」與「早鳥購票」兩個階段，粉絲們務必看準時間訂好鬧鐘，手刀搶票。
⭐2026 AAA 票價及座位圖：
票價為NT$6980、NT$5980、NT$4980、NT$3880、NT$2880、NT$1980、身障席NT$990。
第一波售票階段（優先購＋早鳥購）僅開放購買前3種票價，以及身障席；若要買後面3880-1980元的門票，還要等官方公布「一般售票」的資訊。
⭐2026 AAA 購票攻略&注意事項
為了讓售票流程更順暢，主辦單位這次推出了新購票政策，對追星族來說是一大福音：
⭐2026 AAA 視線遮蔽區說明
由於這次AAA典禮採用四面台的舞台設計，讓觀眾可從不同角度欣賞表演，因此各區座位視線與觀看體驗略有差異，不同的演出曲目會因控台、舞台結構、硬體設備、攝影機位置的不同，產生部分視線受阻情況。官方表示，此情況不僅限於列出的視線遮蔽區，因此於演出當日因視線受阻所造成的退票或換票皆不受理，請確定可接受才購票。
➤以下則為官方列出的視野不佳及視線遮蔽區：
1. 視線因硬體設備遮蔽了紅毯舞台，但不影響主舞台視線。
一樓看台I01, I02, I03, I04
一樓看台A01, A02, A03
2. 部分座位視線可能因舞台設備略受影響：
特區Floor A3, Floor A6, Floor B3, Floor B6
一樓看台B01, D04, E16, I01
二樓看台B04, C13, C25, G15, G27
3. 因四面台舞台結構設計，可能無法完整看到舞台中央：
一樓看台B02, C01, C11, D03, E05, E06, E07, E08, E09, E11, F01, G01, G13, H03, V02, V11, V12
二樓看台B05, B06, B08, C12, D05, D06, D07, D08, D09, E32, E33, F04, F05, F06, F07, G14, G15, G16, G27, H04, H05, H06, H07, H08
4.視線遮蔽區域：
特區Floor A3, Floor A6, Floor A7, Floor A11, Floor B3, Floor B6, Floor B12
一樓看台B03, V01, D01, D02, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, F02, F03, H01, H02
二樓看台B07, D07, F06, H06
5. 看台各區的前排座位，包含但不限於各區實際第1排和實際第2、3排部份座位等，場館設置有固定的安全防護欄杆、逃生樓梯以及防護牆，會有部分視線受影響，地面層座位也可能會因舞台高度、硬體設備等造成部分視線受到影響，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票。
⭐2026 AAA 完整卡司（持續更新中）
➤2026 AAA典禮主持人（MC）：張員瑛、池昌旭
張員瑛作為人氣女團IVE成員，憑藉著流暢的英、日、韓3國語言實力與穩健的台風，今年再度受邀接下主持棒，這也是她連續第6年蟬聯AAA典禮的主持人，被粉絲封為「AAA女神」！
池昌旭則是韓劇男神，代表作包含《奇皇后》、《Healer》等，這次是他出道以來首度主持大型頒獎典禮，讓外界很期待他的表現，更讚嘆他和張員瑛的搭配，簡直就是歷代顏值最高MC。
➤2026 AAA 來台韓星陣容
尚未出爐，將持續更新。
➤2025 AAA 來台卡司如下
演員嘉賓：朴寶劍、IU（李知恩）、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健。
歌手嘉賓：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids（SKZ）、IVE、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena（崔叡娜）、NEXZ、Ash Island、CHANMINA、ALLDAY PROJECT、SB19、KiiiKiii、KickFlip、林俊傑。
去年的明星陣容可做為參考，但去年頒獎典禮只進行1天，所以嘉賓都集中在同一天出現。但這次頒獎卻拆分成2天，不確定2天出席陣容是否都一致，粉絲也紛紛喊話，希望官方不要再賣關子，趕快公開名單。
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2026 AAA 頒獎典禮活動時間、地點在哪裡？
2026 AAA 門票怎麼買？優先購、早鳥搶票時程與資格
2026 AAA 票價及座位圖
2026 AAA 購票攻略及注意事項
2026 AAA 視線遮蔽區說明
2026 AAA 完整卡司（持續更新中）
- 活動名稱：第11屆 2026 Asia Artist Awards in Kaohsiung
- 活動日期：2026年12月5日（六）、12月06日（日）
- 活動時間：星光大道紅毯 15:00 開始／正式頒獎典禮 17:00 開始
- 活動地點：高雄國家體育場（世運主場館）
⭐2026 AAA 門票怎麼買？優先購、早鳥搶票時程與資格
本次 AAA 售票平台為 tixcraft 拓元售票系統，第一波售票時間就在今日，並分為「優先購」與「早鳥購票」兩個階段，粉絲們務必看準時間訂好鬧鐘，手刀搶票。
|購票階段
|售票時間
|購票資格與限制
|AAA 優先購
|5/31 11:00 - 13:00
|
限購買ACON音樂節5280元「全票＋福利券」的觀眾，或抽中優先購的中獎者（資格已於5/27公布）
|AAA 早鳥購
|5/31 16:00 - 23:59
|
拓元售票系統全體會員皆可參與。
票價為NT$6980、NT$5980、NT$4980、NT$3880、NT$2880、NT$1980、身障席NT$990。
第一波售票階段（優先購＋早鳥購）僅開放購買前3種票價，以及身障席；若要買後面3880-1980元的門票，還要等官方公布「一般售票」的資訊。
為了讓售票流程更順暢，主辦單位這次推出了新購票政策，對追星族來說是一大福音：
- 不設購票問題： 5/31 早鳥購票全面取消「問答驗證題」，進到購票頁面即可直接選取張數。
- 不實施實名制： 本次活動不實施實名制，但購票仍設有每帳號的張數限額。
- 全面電腦配位： 為了防止黃牛與搶位亂象，本次不開放自行選位，一律由系統進行「電腦配位」，手速夠快才是王道！
- 付款方式： 僅限【信用卡付款】，例如VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡，但無法使用AE、大來卡。
- 系統手續費： 取票時每張票券須外加系統服務費200元。
⭐2026 AAA 視線遮蔽區說明
由於這次AAA典禮採用四面台的舞台設計，讓觀眾可從不同角度欣賞表演，因此各區座位視線與觀看體驗略有差異，不同的演出曲目會因控台、舞台結構、硬體設備、攝影機位置的不同，產生部分視線受阻情況。官方表示，此情況不僅限於列出的視線遮蔽區，因此於演出當日因視線受阻所造成的退票或換票皆不受理，請確定可接受才購票。
➤以下則為官方列出的視野不佳及視線遮蔽區：
1. 視線因硬體設備遮蔽了紅毯舞台，但不影響主舞台視線。
一樓看台I01, I02, I03, I04
一樓看台A01, A02, A03
2. 部分座位視線可能因舞台設備略受影響：
特區Floor A3, Floor A6, Floor B3, Floor B6
一樓看台B01, D04, E16, I01
二樓看台B04, C13, C25, G15, G27
3. 因四面台舞台結構設計，可能無法完整看到舞台中央：
一樓看台B02, C01, C11, D03, E05, E06, E07, E08, E09, E11, F01, G01, G13, H03, V02, V11, V12
二樓看台B05, B06, B08, C12, D05, D06, D07, D08, D09, E32, E33, F04, F05, F06, F07, G14, G15, G16, G27, H04, H05, H06, H07, H08
4.視線遮蔽區域：
特區Floor A3, Floor A6, Floor A7, Floor A11, Floor B3, Floor B6, Floor B12
一樓看台B03, V01, D01, D02, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, F02, F03, H01, H02
二樓看台B07, D07, F06, H06
5. 看台各區的前排座位，包含但不限於各區實際第1排和實際第2、3排部份座位等，場館設置有固定的安全防護欄杆、逃生樓梯以及防護牆，會有部分視線受影響，地面層座位也可能會因舞台高度、硬體設備等造成部分視線受到影響，請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票。
➤2026 AAA典禮主持人（MC）：張員瑛、池昌旭
張員瑛作為人氣女團IVE成員，憑藉著流暢的英、日、韓3國語言實力與穩健的台風，今年再度受邀接下主持棒，這也是她連續第6年蟬聯AAA典禮的主持人，被粉絲封為「AAA女神」！
池昌旭則是韓劇男神，代表作包含《奇皇后》、《Healer》等，這次是他出道以來首度主持大型頒獎典禮，讓外界很期待他的表現，更讚嘆他和張員瑛的搭配，簡直就是歷代顏值最高MC。
➤2026 AAA 來台韓星陣容
尚未出爐，將持續更新。
➤2025 AAA 來台卡司如下
演員嘉賓：朴寶劍、IU（李知恩）、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健。
歌手嘉賓：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids（SKZ）、IVE、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena（崔叡娜）、NEXZ、Ash Island、CHANMINA、ALLDAY PROJECT、SB19、KiiiKiii、KickFlip、林俊傑。
去年的明星陣容可做為參考，但去年頒獎典禮只進行1天，所以嘉賓都集中在同一天出現。但這次頒獎卻拆分成2天，不確定2天出席陣容是否都一致，粉絲也紛紛喊話，希望官方不要再賣關子，趕快公開名單。