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關鍵一：重訓數據化，補上健身科技最後一塊拼圖

▲iOGYM創辦人Ethan分享，產品切入的是尚未被完整開發的藍海市場，投資人認為「有機會成為台灣下一個科技獨角獸」。（圖／記者邱曾其攝）

關鍵二：不綁品牌、免換設備 90%健身房器材都能升級

▲iOGYM操作應用相當簡單方便。（圖／NOWNEWS社群中心製）

關鍵三：不用砸大錢改場館，中小型健身房也能導入AI重訓

▲iOGYM感測裝置可安裝於啞鈴等器材，透過數據捕捉訓練過程，記錄重量、次數與動作表現等關鍵資訊。（圖／iOGYM提供）

關鍵四：不只記錄數據，iOGYM成教練的智慧分身

關鍵五：不只是紀錄App，成就化機制讓會員更黏

▲iOGYM重點功能速看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

關鍵六：從台灣出發，瞄準日韓、挑戰全球健身市場

全球健身科技新戰場 重訓數據化成下一座山頭

◾iOGYM重訓智能分析紀錄

▲iOGYM導入成本低，可以提高「泛用性」，讓中小型健身房、企業健身房與社區場館，不用更換昂貴的智慧器材就能快速邁向智慧健身房。（圖／記者邱曾其攝）

走進健身房後，許多人重訓仍靠腦袋記組數，教練同時管理20、30名學生，也很難即時掌握每個人的訓練狀態，關鍵紀錄卻仍停留在感覺裡。在高度數據化的時代，重訓除了蛋白質、碳水，「數據」也將成為肌肉成長的必要元素。台灣新創團隊iOGYM補上這塊空白，用輕量化器材、親民費用，讓場館近乎無痛升級為智慧健身房。重訓長期以來仍高度依賴人工紀錄，使用者可能在App手動輸入重量、組數與次數，卻難以完整掌握動作速度、離心與向心時間控制、訓練節奏等細節。iOGYM想解決的，正是這個痛點。透過安裝在健身器材上的感測裝置，系統能自動捕捉訓練過程，將原本只能靠感覺判斷的重訓行為，轉換為數據。「因為重訓就是科學！」Ethan認為，重訓一定會走向數據化，當數據能被記錄，使用者也能更清楚看見自己的訓練軌跡。市面上已有部分品牌推出內建智慧記錄功能的器材，但問題在於，這類系統通常只能服務自家設備，難以涵蓋不同品牌、不同場館的既有器材，更無法完整記錄啞鈴、槓鈴等自由重量訓練。iOGYM選擇從「外掛式數據化」切入，健身房不需要全面汰換器材，透過外掛感測器讓原有器材直接升級。Ethan提到，iOGYM的核心理念就是「泛用性」，目前健身房裡約90%的器材都能使用iOGYM系統，從固定式器材、槓鈴到啞鈴，都能透過不同感測裝置進行紀錄，這也是iOGYM與傳統智慧健身器材最大的差異。對健身房業者來說，科技化最現實的問題就是成本。iOGYM目前以B2B為主要商業模式，先銷售或租賃給健身房、企業與社區健身房，再逐步擴展至一般使用者。費用部分除了硬體，還包含軟體成本，但整體來說仍遠低於智慧器材費用。Ethan提到，iOGYM的建置成本，大約僅高階智慧運動器材費用的1%至2%，相較於全面更換智慧健身器材，iOGYM的導入門檻明顯低許多。Ethan觀察，過去一名教練可能同時帶20、30名學生，很難記住每個人的重量、組數、動作品質與進步狀況。iOGYM能自動記錄訓練數據，成為教練管理學員的智慧工具，如同教練的數據助手，讓教練能以更具體的資料追蹤學員狀況，並在訓練上做出更精準的判斷。單純記錄數據，未必能讓使用者長期留下來。Ethan透露，iOGYM下一步將強化App互動體驗，加入排行榜、線上競賽與社群功能，讓重訓在完成菜單的同時，也能產生具體的成就感。目前iOGYM已進入實際場域，包含品牌健身房、企業健身房等陸續導入，現階段將先在台灣驗證市場、優化產品與商業模式。但Ethan強調，iOGYM並非只為台灣市場設計，產品必須便宜、好裝、具備泛用性，才有機會像病毒式擴散般進入全球健身房市場，未來也將進一步布局國際，目標兩年內切入日本、韓國。全球健身App市場正快速擴張。根據Grand View Research預測，市場規模將從2025年的105.9億美元（約3326億元台幣），成長至2030年的232.1億美元（約7290億元台幣），顯示健身產業正從傳統場館服務，逐步走向數據化管理，也代表全球市場正在為智慧訓練打開更大的成長空間。Ethan提到，重訓數據正成為健身科技的下一座山頭，智慧健身器材、外掛感測器、智慧手錶都試圖切入這塊市場，但各有盲點。iOGYM憑藉高效率、高泛用性與整合能力，他自信表示：「iOGYM將成為重訓科技裡的六邊形戰士。」