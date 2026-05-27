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變電所下不下地 北市、台電吵不停

雙方各退一步 變電所採「部分地下化」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風來台，今（27）日在北投士林科學園區舉行新總部員工大會，但近期頻頻喊話要提供充足電力。經濟部則直指，北市府應盡速同意文林變電所方案。經濟部今日晚間表示，針對北市府同意採取台電建議方案，即便沒有採取台電地上「5年方案」，但也採取「部分地下化方案」，工期縮為6至7年，表示肯定。黃仁勳近期在台灣頻頻強調，黃仁勳近日抵台，昨（26）日再評論台灣經濟發展需要電力，今日在輝達總部活動會場也跟台北市長蔣萬安喊話「我們需要更大量的電力。」而北市府與台電均已決定好興建文林變電所，但對於變電所應該採取地上設計或地下設計爭論不休。台電昨日指出，台北市的發電自給率僅2%，必須仰賴外縣市輸電，若採取「地上型」，工期可縮短至約5年，更可以避免淹水風險；反之，北市府希望採取「地下化」避免地上型可能造成周遭校園電磁波干擾等疑慮；但台電認為採取地下化必須要拖長到9年，恐無法趕上輝達總部時程。龔明鑫說，自己不希望文林變電所變成第二個松湖變電所，當時台電1999年提出申請，一直到2023年才開始蓋，他說由於建置期只要20個月，因此一定趕得上在2029年啟動，配合輝達總部2030年的啟用時程。北市府、經濟部今日進行會議，最終決定採取變壓器下地，也就是「部分地下化」，相當於北市跟台電各退一步。經濟部晚間表示，針對台北市政府同意採取台電建議方案，經濟部今日表示肯定。經濟部強調，電力建設關乎台灣產業發展，需要各界攜手支持。台北市政府吸取松湖變電所的前車之鑑，終於了解變電所的重要，從善如流、積極調整原有的「9年全地下化方案」，雖然不是台電的「5年方案」，但最後採取台電所提「部分地下化方案」，工期縮為6-7年，避免文林變電所變成松湖變電所第二，實為產業及國家之幸。台北市產發局會後則表示，市府感謝台電願意做出調整，將永久型變電站定案為「變壓器地下型」。而為了確保電力供給量能充裕，自從2025年6月台電首次提出申請之後，包含交通局、產業局、公運處等跨局處就已與台電積極研議，雙方歷經超過7個版本的討論，已於今日確立短、中、長期解決方案。