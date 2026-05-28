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▲袁詠儀（又）因為和張兆輝（左）在港劇《我愛玫瑰園》從對頭變戀人，在高層面前批評劇本，自此被電視台冷凍。（圖／翻攝自80-90年代廣東歌臉書粉絲頁）

▲袁詠儀（左）因為《霹靂火》得罪成龍（右），過了20多年才言歸於好。（圖／翻攝自IMDb）

▲袁詠儀因為心直口快，得罪過不少人，演藝生涯也幾度翻轉。（圖／摘自 IG@anitayuenwy)

頂著港姐冠軍榮銜進入演藝圈的袁詠儀，沒有幾年已經登上香港電影金像獎影后寶座，在大銀幕上紅得發紫，但這卻是陰錯陽差的結果。她最近在中國真人實境秀《五十公里桃花塢6》透露，原來她當年演港劇批評劇本寫得太糟，立刻遭到冷凍，只能轉跑道專攻電影，竟然就一路大紅，可是她心直口快的毛病又犯，居然得罪了成龍跟王晶，不禁自嘲年輕的時候就是個神經病。袁詠儀是港姐冠軍出身，毫無意外成為主辦單位TVB力捧新秀，演出第一齣劇集《我愛玫瑰園》就被派演主角，與張兆輝扮一對鬥氣冤家，不料後來編劇大筆一揮，兩人竟然變成情侶，袁詠儀直接跑去跟高層抱怨劇本怎麼可以這樣寫，立刻惹怒一堆重要人士，火速被冷凍，才會在TVB演不了幾齣港劇。她自稱當時就是「神經病」，還好老天爺待她不差，她專攻電影之後，很快就大紅大紫，還登上影后寶座。當年讓她首度拿下影后榮銜、票房豐收的《新不了情》，本來導演爾冬陞是想找前女友張曼玉主演，被張曼玉以檔期問題拒絕，才會輾轉落在袁詠儀頭上，而爾冬陞又找了秦沛、馮寶寶、劉青雲、張艾嘉等一堆演技派來幫襯，成功烘托出袁詠儀的清新魅力，連王晶都稱她運氣超好。她後來又以《金枝玉葉》拿下第二座香港電影金像獎影后，電影圈內紅得發紫，心直口快的老毛病就又犯了。王晶就找過袁詠儀拍戲，那時她跟他講好拍到某個時數就放她離開去趕拍另外一部戲，結果王晶沒做到，她就氣得現場找張折疊椅倒頭就睡，然後王晶在半夜的時候把她挖起來，我當時已經睡熟了，也不管是誰，起來就罵人，罵完才知道原來是導演。妙的是，當時王晶還跟工作人員講：「以後袁詠儀要睡覺，就讓她睡。」但貴為影壇大哥的成龍就沒那麼消氣了。成龍與袁詠儀合作過一部《霹靂火》，之後成龍要袁詠儀回來補配音，她卻遲遲未出現、完全不理會，讓成龍氣到香港導演協會舉報她，她後來就接不太到電影片約，在香港影壇被封殺。幸好此時，楊佩佩找她主演連續劇《花木蘭》，台灣播出後開出收視大紅盤，她才又有了一片空間可以繼續從事演藝事業，她為什麽不回應成龍配音的要求，理由也眾說紛紜，不過兩人已在2017年在曾志偉撮合下言歸於好。年輕時袁詠儀出了名的有稜有角、很有個性，到目前在演藝界超過30年，各種虧都吃過，也學到很多教訓，她已經變得能體貼、照顧人，面對粉絲也更加親民，形象大加分。